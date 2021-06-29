10 летних трендов, которые были ни к селу ни к городу, а теперь их можно навсегда забыть

Модные тренды сменяют друг друга, быстро устаревают, а иногда и мгновенно исчезают, оставляя в руках только пакет из торгового центра с импульсивно купленной обновкой. А после можно только стоять и размышлять, обрадуется ли кто-то из знакомых, когда получит в подарок крошечную сумочку, в которой даже ключ от квартиры не умещается.

Мы в AdMe.ru тоже иногда озадаченно смотрим на забитые одеждой и обувью полки и не можем понять, актуальный придумали на сегодня образ или нет. Но можно точно сказать, что вот об этих вещах лучше забыть и забросить их в самый дальний угол.

Обувь на плоской подошве

Стилисты советуют заменить обувь на плоской подошве моделями с небольшим аккуратным каблуком. Такая рекомендация имеет под собой не только эстетическое обоснование. Ведь кроме того, что такой фасон визуально портит фигуру и добавляет грузности, он еще и вредит здоровью. Подобная обувь способствует разрушению свода стопы, что может стать причиной серьезного дискомфорта и поводом для обращения к врачу.

Миниатюрные солнцезащитные очки

Любимые Беллой Хадид мини-очки идут не всем. Кроме того, защищают ли они от солнца — большой вопрос. Стилисты настаивают на том, что подобные очки пока стоит убрать подальше и вернуться к проверенной классике, например очкам-авиаторам.

Очень короткие шорты

В интернете иногда вспыхивают дискуссии на тему того, какой длины должны быть шорты, чтобы благополучно перейти из пляжной одежды в повседневную. Но сейчас стилисты настроены категорично и всем советуют заменить ультракороткие модели на их удлиненных собратьев, которые могут выгодно подчеркнуть фигуру. Тогда как ультракороткая длина не всегда этому способствует.

Футболки с графическим рисунком

Разноцветные топы пришли на смену футболкам с графическими рисунками и надписями. Признаемся, подобные футболки частенько выглядели инфантильно, а иногда могли поставить людей в неловкую ситуацию: к примеру, если они покупали футболки с надписями, не задумываясь о переводе. Топы, помимо пестрых цветов, могут похвастаться сложным сочетанием аппликаций и вставками из бисера. Стилисты советуют сочетать подобную непростую вещь с винтажными джинсами или шортами с необработанным краем.

Сандалии и босоножки с носками

Самые смелые модницы пошли на поводу у достаточно противоречивого тренда, когда на носки решительно водружались сандалии или босоножки. Это был практически 100%-й способ привлечь внимание к своему внешнему виду. Но не всегда это внимание дружелюбное, ведь зачастую окружающие с трудом воспринимают обувь, которая изначально была задумана для ношения на голой ноге, в комплекте с носками. От спорного тренда специалисты предлагают перейти к более понятным и знакомым вариантам, а также обратить внимание на спортивную обувь без шнуровки и массивные сандалии.

Легинсы

Эластичные и удобные легинсы давно вышли из фитнес-клубов и спортзалов на улицу, где многие годы пытались встроиться в городской стиль. Но эксперты настроены решительно и консервативно, поэтому настоятельно советуют не выгуливать очередную подобную пару, а заменить ее на брюки с широкими штанинами. К тому же легинсы — это довольно деликатный предмет одежды, который может испортить любую фигуру, подчеркнув малейшие недостатки внешности.

Неоновые цвета

Стилисты сходятся в том, что подружиться с неоновыми оттенками пока получилось только у певицы Билли Айлиш, гардероб которой изобилует вещами кислотных цветов. Но если полностью отказываться от ярких акцентов желания нет, то эксперты советуют переключить внимание на оранжевый и фиолетовый. Это тоже стильно и дерзко, но минимизирует возможность превращения в светофор.

Массивные украшения

Массивные цепочки рекомендуется отложить в шкатулку и не доставать этим летом. Стилисты называют подобные изделия слишком тяжеловесными и «удушающими», что никак не может придать образу легкости и изящества. Достойной альтернативой станут современные украшения из жемчуга, а особенно его сочетание с другими камнями и оригинальным плетением.

Длинные майки

Самые модные девушки уже пересмотрели свой гардероб и с удовольствием забыли о временах, когда носили длинные майки. Они часто закрывали шорты, создавая не совсем уместную летом многослойность. Стилисты советуют внимательнее присмотреться к укороченным вариантам и с большим энтузиазмом подойти к чему-то новому.

«Мамские» джинсы и скинни

В последнее время в бесконечно огромном мире денима происходят перемены: от облегающих силуэтов индустрия переходит к более расслабленным и объемным. Все большую популярность набирают свободные ниже уровня бедра джинсы и брюки, которые зрительно вытягивают силуэт и не искажают пропорции фигуры. Этого, например, не хватало популярным пару лет назад «мамским» джинсам. К скинни у модниц и стилистов тоже накопились претензии, ведь такие модели зачастую подобны легинсам и тоже могут испортить образ и настроение, наглядно демонстрируя несовершенства фигуры.