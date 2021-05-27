10 малоизвестных фактов из истории моды, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Какой бы дикой ни была мода, она имеет тенденцию возвращаться. Например, голубое платье Шарлиз Терон в фильме «Белоснежка и охотник» было покрыто крыльями жуков. И это было отнюдь не безумной выходкой дизайнеров, а воссозданием модной тенденции начала XIX века.

AdMe.ru решил подготовить своих читателей к новым сюрпризам моды. Из этой статьи станет понятно, на какие сумасбродства и хитрости пускались люди раньше, чтобы соответствовать веяниям времени.

В XIX веке, чтобы не отстать от моды, приходилось хромать

Александра Датская, жена принца Уэльского, была иконой викторианской моды. Ее наряды копировали все леди. Чокеры, которыми она скрывала шрам на шее, переняли все дамы. А когда ее в 1867 году прихватил ревматизм, из-за которого она осталась хромой, то все модницы вдруг начали расхаживать по улицам Лондона, опираясь на трости и прихрамывая безо всяких на то причин. Мода на хромоту дошла до того, что предприимчивые владельцы начали специально продавать туфли на разных по высоте каблуках, чтобы в них было удобнее воссоздавать походку принцессы крови.

Дамы перестали хромать только для того, чтобы начать семенить мелкими шажками, рискуя при этом упасть

С 1908 по 1914 год модницы начали наряжаться в узкие, затянутые внизу юбки. Считается, что на ее создание дизайнера, чье имя точно не известно, вдохновила первая женщина, поднявшаяся в воздух на самолете, — американка Эдит Харт Берг. Чтобы юбка не развевалась на ветру, она перетянула ее у щиколоток веревкой. Эта юбка была опасным изобретением: из-за узкого подола в ней было тяжело бегать, ходить, садиться и выходить из транспорта, можно было легко упасть. Некоторые женщины, боясь разорвать во время ходьбы тонкую ткань, специально перевязывали себе ноги в коленях.

А в 60-е годы XX века производители туалетной бумаги убедили женщин, что платья из бумаги — это стильно

Люди уже покупают туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки. Как заставить их тратить еще больше денег на ненужную им бумагу? Создать моду на бумажную одежду! Так, вероятно, подумали представители Scott Paper Company, когда в 1966 году начали выпуск бумажных платьев по $ 1,25 за штуку. Другие производители последовали их примеру и стали выпускать бумажную одежду для детей, вечерние и свадебные платья и даже дождевики и бикини, которые можно было надеть не более 2–3 раз. На пике спроса в 1960-х компания Mars Hosiery выпускала по 100 тыс. платьев в неделю. Впрочем, несмотря на то что эта одежда считалась одноразовой, она была не совсем уж хрупкой и даже могла защитить от несильного дождя.

В Европе XVIII века возникла мода на громоотводы

В середине XVIII века Бенджамин Франклин изобрел громоотвод. А к концу века светские дамы и джентльмены стали носить головные уборы и зонтики с переносными громоотводами. К женским шляпкам прикреплялась лента из металла, а к ней крепилась серебряная цепочка. Эта цепочка волочилась за спиной женщины, касаясь земли. После удара молнии электричество по этой цепочке должно было уходить в землю, защищая владелицу модного головного убора. Мужчины, не отставая от моды на громоотводы, носили зонтики с длинным шпилем, от которого также тянулась цепь до самой земли. Иронично то, что громоотводы при постройке зданий стали регулярно использовать только в следующем веке.

Седые волосы на голове римлянки просто выдергивали, а прически укладывали с помощью специальных игл

В Древнем Риме у женщин пользовались популярностью сложные прически, поскольку они говорили об их богатстве и положении: потратить на их создание много времени могли только патрицианки. Естественные локоны были уделом варваров. Рабыни-парикмахеры, которых называли орнатрис, подолгу ухаживали за волосами своих хозяев. Голубиным пометом волосы осветлялись. Разложившимися пиявками красились в черный цвет. А для предупреждения седины орнатрис делали маски из смеси трав и дождевых червей. Проблема первых появившихся седых волос решалась еще проще: отдельные волоски просто выщипывались. А вместо лака для волос прически фиксировались при помощи специальной иглы. Заплетенные косички сшивались между собой и поднимались в высокие изящные прически при помощи петли из шерсти.

Мужчины-денди затягивались в корсеты, впихивались в узкие брюки и растрачивали целые состояния на гардероб

Не только женщины бывают жертвами моды. В XVIII — начале XIX века некоторые джентльмены были так озабочены своим внешним видом, что растрачивали на свой гардероб целые состояния. Мужчины-денди носили жесткие, как пластмасса, воротники из накрахмаленного хлопка или льна и затягивались в корсет, чтобы выглядеть стройнее. А из-за узких брюк в нижней части тела нарушалось кровообращение, лицо и шея опухали, а глаза становились выпученными, как у рыбы. Один из денди XVIII века так описал свои бриджи: «[Они] облегали меня гораздо плотнее, чем моя кожа <...> Попасть в них впервые без помощи портного, который их сделал, <...> было невозможно. И даже c его помощью это было ужасно». Надевание таких брюк занимало целых полчаса, а двигаться молодые мужчины в таких брюках могли не лучше, чем старики или люди, больные подагрой.

Один из самых известных денди Джордж Браммелл, по его словам, тратил до 10 часов на то, чтобы одеться, и пользовался одновременно услугами сразу трех парикмахеров: один стриг ему виски, другой — затылок, третий — завитки на лбу.

Мужчины со шрамами считались подходящим претендентом на роль мужа

С 1830-х и до 1950-х годов среди немцев и австрийцев стало модным иметь так называемые «дуэльные шрамы». Такие «украшения» говорили, что мужчина является подходящим кандидатом на роль мужа. Дело в том, что такие шрамы получали на академическом фехтовании, которое могли позволить себе только привилегированные классы. Хотя полученные раны и не представляли опасности, они подтверждали храбрость их владельца. Некоторые мужчины, посещавшие фехтование, пытались даже подделать шрамы, чтобы выглядеть внушительнее.

В XVIII веке мужчины носили макияж и делали маски на ночь

Если Браммелл стремился к элегантности и не старался привлекать к себе лишнее внимание, его предшественники были не столь умеренны в средствах самовыражения: в XVIII веке многие мужчины носили напудренные парики, которые делались из человеческих волос, конской или козьей шерсти, наряжались в ткани из батиста, атласа и шелка разных цветов и делали макияж. Лицо отбеливали, на щеки и губы накладывали румяна, а брови для большего контраста затемняли. Кроме того, светские мужчины тех лет на ночь наносили маски против веснушек и кремы, использовали парфюмированную воду для рта и другие средства по уходу.

В 1920-х годах женщины старались сделать грудь плоской

В 1920-х годах на Западе появилось много женщин, чье поведение не вписывалось в привычные социальные нормы. Их называли флэпперы. Эти девушки впервые проявили смелость приглашать мужчин на свидание, небрежно по меркам того времени одевались, оставляя обувь или пальто расстегнутыми, и носили короткие волосы. А вместо корсета они стали носить бюстгальтер, утягивающий грудь, из-за чего фигура стала выглядеть мальчишеской. Другие женщины последовали их примеру и также стали носить эту модель бюстгальтера, чтобы выглядеть плоскими.

Вместо драгоценностей некоторые модницы обвешивались кусками настоящих жуков

В XIX веке в Европе появилась мода расшивать крыльями жука златки дорогие ткани, которые завозились в основном из Индии. Такими крыльями и нитями из позолоченного серебра на тонких тканях создавались целые узоры, которые ярко сверкали и переливались при свете свечей. Создание таких нарядов было титаническим трудом: на одно платье могло уходить больше 3 000 крыльев. В 2009 году молодой дизайнер Холли Рассел вдохновилась этой модой и сшила платье из синего шифона, покрытое крыльями златки, для Леди Гага. На его создание у девушки ушло 2 недели.