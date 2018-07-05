10 культовых женских образов в кино, которые запомнились зрителям лучше самого сюжета

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Некоторым фильмам за свой успех больше всего стоит благодарить не сценарий, режиссера или продюсера, а потрясающий женский образ. Помните, к примеру, обаятельную блондинку, чью юбку так некстати всколыхнул ветер из подземки? Конечно, все знают эту роль Мэрилин Монро, а о чем была сама картина и как она называлась, уже вспомнит не каждый.

AdMe.ru не смог пройти мимо культовых женских персонажей мирового кинематографа. Именно эти героини становились примерами для подражания и законодательницами мод на долгие годы, а их стиль жизни, особенности поведения и даже образ мышления вдохновляли миллионы женщин.

Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»

Эта картина буквально пропитана стилем от первого до последнего кадра. Элегантное черное платье, созданное Живанши, вряд ли когда-нибудь покинет списки культовых нарядов мирового кинематографа. А чего стоит одна только начальная сцена картины! Раннее утро, Нью-Йорк, красивая и юная Одри Хепберн с высокой прической, в украшениях, в том самом платье, подходит к витрине ювелирного магазина и непринужденно жует круассан. Фильм и по сей день остается одним из самых любимых у модниц со всего света, а образ Холли Голайтли — эталоном стиля и элегантности.

Девушка, «Зуд седьмого года»

Образ Мэрилин Монро в летящем белом платье (кстати, у ее героини по сюжету не было имени) знаком даже тем, кто не видел ни одной картины с ее участием. Между тем за этой культовой сценой стоит непростая история. Во время съемок актриса была расстроена из-за постоянных разногласий с супругом, Джо Ди Маджо. К тому же вокруг места съемок собралось множество поклонников, которые громко кричали и улюлюкали. Сцену приходилось снимать снова и снова, и мужу Монро это очень не понравилось. Возможно, этот инцидент стал решающим для их отношений, ведь вскоре пара рассталась. Легендарное платье продали в 2011 году на аукционе за $ 5,5 млн.

Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»

Энергичная, женственная девушка, которая не пасует ни перед какими трудностями, — как такая героиня могла не очаровать публику в далекие 30–40-е годы? Картина завоевала огромную популярность и любовь зрителей во многом благодаря потрясающе красивым костюмам: говорят, что для погружения актеров в атмосферу периода Гражданской войны в США им приходилось носить даже белье того времени. Всего для съемок было сшито более 5 тыс. костюмов! Образ, воплощенный на большом экране Вивьен Ли, — это живая энциклопедия моды и олицетворение целой эпохи. Тот самый случай, когда актриса блестяще вжилась в роль и сумела по-настоящему достоверно передать эмоции и характер своей героини.

Клеопатра, «Клеопатра»

Именно эта роль в кино сделала Элизабет Тейлор законодательницей мод. Ее фирменные «кошачьи глаза» копировали миллионы женщин: более того, такой смелый макияж легко вошел в повседневный стиль модниц 60–70-х годов. Наряды героини заслуживают особого внимания. И если в прямом смысле головокружительные головные уборы и платья сложного кроя не имели никаких шансов попасть в гардероб женщин тех лет, то атласные комбинации, которые носила героиня Тейлор, полюбились модницам со всего мира. Над фильмом работали более 4 лет, он стал одним из самых дорогостоящих проектов своего времени, но в конечном итоге картина не окупилась и до сих пор считается одним из самых известных финансовых провалов в истории кино.

Вивиан Уорд, «Красотка»

Говорим «девяностые» — вспоминаем фильм «Красотка» и неповторимую Джулию Робертс в образе Вивиан. Феноменальный успех картине принес не только красавчик Ричард Гир, но и смелая, яркая, живая и эмоциональная главная героиня. Конечно, сама история — это та еще сказочка для взрослых, но харизмы и обаяния Вивиан уж точно не занимать, и именно эти качества хотела бы перенять каждая девушка тех лет. Особенно интересно было наблюдать за трансформацией героини и увидеть, как сквозь маску грубой, жесткой девицы постепенно проступает по-настоящему красивая и искренняя душа, а вместе с этим меняется и внешний облик Вивиан. Девушка, на чью долю выпали непростые испытания, но которой повезло оказаться в нужное время и в нужном месте и встретить своего принца — чем не современная история о Золушке?

Мия Уоллес, «Криминальное чтиво»

Еще один культовый женский персонаж, не упомянуть который было бы преступлением. Мия Уоллес — воплощение женщины-вамп, эталон стиля 90-х. Взбалмошная, немного сумасшедшая, не без вредных привычек (привет, «героиновый шик»!), но чертовски обаятельная — такой мы впервые увидели Уму Турман на большом экране и полюбили навсегда. Знаменитый образ Мии появился чуть ли не случайно. Как рассказал художник по костюмам, бюджет картины был совсем небольшим, а вся одежда на высокую Турман оказалась маловата. И без того короткие брюки решили еще немного укоротить, таким образом случайно создав новый тренд.

Кэтрин Трамелл, «Основной инстинкт»

От главной женской роли в этом фильме отказались Джулия Робертс, Мег Райан и другие актрисы: уж слишком смелым показался им сценарий. Но для малоизвестной Шэрон Стоун роль роковой соблазнительницы стала поистине уникальным шансом, и в конечном итоге она сделала актрису настоящим секс-символом. Позже Шэрон Стоун рассказала, что если бы не «Основной инстинкт», то она, скорее всего, бросила бы карьеру в Голливуде и отправилась учиться на адвоката. Кстати, во время съемок той самой сцены на допросе с перекидыванием ног режиссер попросил актрису снять нижнее белье, «чтобы оно не бликовало», не посвятив Стоун в свой коварный план. Актриса узнала, что камера заглянула ей прямо под юбку, уже на премьерном показе. Говорят, небольшим утешением для нее стала пощечина режиссеру.

Лара Крофт, «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Когда Анджелину пригласили на съемки экранизации компьютерной игры про Лару Крофт, она уже успела зарекомендовать себя в качестве неплохой драматической актрисы. К этому времени Джоли успела получить «Золотой глобус» и «Оскар», но до широкой популярности ей было еще очень далеко. С выходом «Лары Крофт» все изменилось: Джоли с тех пор не выходит из списков самых высокооплачиваемых актрис, а образ сексуальной расхитительницы гробниц на протяжении всех нулевых считался чуть ли не эталоном женской красоты. В 2018 году был выпущен ремейк фильма о приключениях Лары Крофт с уже другой актрисой — Алисией Викандер. А какая Лара Крофт нравится вам?

Сатин, «Мулен Руж!»

Образ актрисы и куртизанки Сатин в исполнении Николь Кидман наверняка запомнился всем, кто застал начало нулевых: чего стоят одни только наряды, расшитые всевозможными кристаллами и украшенные вышивкой. Всего было сшито более 300 костюмов, а колье, в котором появляется Сатин, оценивалось в $ 1 млн (самое дорогое украшение для съемок на тот момент). Хороши здесь и песни: кстати, все вокальные партии в фильме-мюзикле Николь и ее партнер Юэн Макгрегор исполняли самостоятельно. Любопытно, что на роль Сатин вместе со многими другими актрисами претендовала Кортни Лав, но в итоге роль она не получила: до сих пор звезда считает этот факт одним из самых больших провалов в своей карьере.

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Вряд ли какая-то девушка в нулевых не вдохновлялась образами персонажей этого культового сериала. Какие только наряды не примеряли героини! Стилист проекта за годы съемок не обделил вниманием ни один известный модный дом, что превратило «Секс в большом городе» не просто в историю о жизни 4 женщин, но и в своеобразную энциклопедию моды. Но, пожалуй, именно Кэрри Брэдшоу — модная, яркая, смелая и жизнерадостная девушка — больше всех остальных героинь задавала тон сериалу и превратила исполнительницу этой роли, актрису Сару Джессику Паркер, в настоящую икону стиля. Именно Кэрри больше всех остальных героинь отличалась смелостью, не боялась экспериментов и решительных шагов и во внешнем виде, и в жизни, тем самым вдохновляя тысячи девушек по всему миру.