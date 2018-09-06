10 крутых вещей, которые появились не от хорошей жизни

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«Голь на выдумки хитра», «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — эти поговорки возникли неслучайно. А задумывались ли вы, что многое из того, чем мы сегодня пользуемся, появилось как раз по причине печальных событий: экономических кризисов, военных действий и связанного с ними дефицита продуктов и материалов? Среди таких вещей можно найти модную обувь и сумочки, средства гигиены и даже обожаемую многими нутеллу.

AdMe.ru заинтересовался историей популярных товаров и «вечных» модных трендов и обнаружил, что появились они отнюдь не из-за благополучной жизни.

Стрижка боб

Исторически сложилось так, что женщине во многих странах предписывалось иметь длинные волосы. Короткие стрижки были признаком бедности, поскольку некоторые женщины из-за нужды продавали свои волосы (вспомните рассказ О’Генри «Дары волхвов»), болезни (волосы состригали из-за тифа) или непристойности занятия девушки — на смелые по тем временам прически решались в основном актрисы и другие дамы, которым приходилось самостоятельно зарабатывать на жизнь. Одной из первых короткую стрижку освоила Коко Шанель (на фотоколлаже слева). Считается, что Шанель пришлось остричь волосы из-за несчастного случая: в ее доме взорвался газовый водонагреватель, в то время как она собиралась на премьеру в театр Гранд-опера. К счастью, Коко не пострадала, если не считать того, что пламя опалило ей волосы. Решительная мадемуазель взяла ножницы, состригла поврежденные пряди и в таком виде отправилась в театр.

Но настоящую популярность стрижка боб (или каре) обрела во время и после Первой мировой войны, когда женщины, особенно те, кто работал в качестве сестер милосердия, коротко стригли волосы из соображений практичности. Даже на плакатах с призывами помочь Красному Кресту медсестры часто изображались именно с короткими волосами. Такие перемены понравились не всем: мужчины, вернувшиеся с войны, нередко возмущались при виде новых «легкомысленных» причесок своих жен и невест, но назад пути уже не было: боб и его разновидности прочно вошли в нашу жизнь и популярны по сей день. К слову, такую стрижку предпочитает бессменный главред Vogue Анна Винтур (на фотоколлаже справа).

Женские шляпки-тюрбаны

Первый всплеск популярности женского тюрбана (или чалмы) случился во время эпохи ар-деко в 1920-х, когда в моде были этнические мотивы. Тогда тюрбаны изготавливали из дорогих тканей и богато украшали. Во время Второй мировой войны тюрбан снова стал самым популярным головным убором для женщин, но уже совсем по другим причинам: его, в отличие от шляпки, можно было соорудить из любой ткани. К тому же тюрбан скрывал волосы, ведь, как нетрудно догадаться, в те годы женщинам было явно не до парикмахерских, а выглядеть привлекательно все-таки хотелось.

Женщины, занятые на производстве, часто повязывали косынку на манер чалмы, и эта деталь запечатлена на знаменитом плакате военных лет, где изображена типичная работница военного завода. Интересно, что тюрбан носили не только простые женщины, но и голливудские актрисы, чьи жизни война напрямую не затронула и кому не надо было скрывать отсутствие укладки. И в наши дни этот головной убор по-прежнему в моде: его смело можно назвать трендом сезона.

Ботинки Dr. Martens

Любимые многими «мартенсы» появились в результате травмы, которую их создатель, немецкий доктор Клаус Мертенс получил в 1945 году. Обычные ботинки оказались слишком жесткими для его травмированной ноги, поэтому доктор решил самостоятельно изготовить себе ортопедическую обувь с воздушными камерами в толстой подошве. Материал для своих первых ботинок Мертенс нашел в сапожной мастерской, но для массового производства в условиях послевоенного дефицита ему пришлось использовать списанную резину и остатки армейской униформы: офицерские кожаные штаны и даже погоны, которые пошли на изготовление стелек. Удобную и прочную обувь быстро оценили по достоинству. В первую очередь это сделали полицейские, почтальоны и фабричные работники, а затем и все остальные, включая знаменитостей. В наши дни «мартенсы» все так же популярны: например, их любят сестры-модели Джиджи и Белла Хадид.

Сумки с бамбуковыми ручками от Gucci

И снова «постаралась» война: производителям одежды, обуви и аксессуаров пришлось освоить не совсем стандартные, но дешевые материалы, среди которых были рыбья кожа, плетеная рафия (волокно из пальмовых листьев), плексиглас (органическое стекло) и древесина. Но кто бы мог подумать, что изделия из разряда «слепили из того, что было» смогут стать культовыми и останутся востребованными в наши дни? Среди таких вещей оказались и сумочки Gucci Bamboo, которые появились в 1947 году. Использовать изогнутый бамбук в качестве ручек было решено не только из-за дефицита материалов, но еще и потому, что эта часть изделия изнашивается быстрее всего. Сумки быстро стали популярными и остаются таковыми до сих пор. Среди поклонниц этого аксессуара было и есть немало знаменитостей, в том числе принцесса Диана.

Балетки и лоферы

В 1940-е годы зародилась мода на обувь без шнурков. Конечно, в годы войны было не до производства модной обуви, ведь фабрики преимущественно выпускали обмундирование для солдат. Поэтому приходилось приспосабливаться: в 1941 году модельер Клэр Маккарделл превратила балетные туфли в повседневные, приклеив к ним твердую подошву. Так появился прообраз современных балеток, которые теперь есть в гардеробе едва ли не каждой девушки. Кстати, балетки, которые вы видите на этом фото, когда-то принадлежали Одри Хепберн — большой поклоннице этой обуви.

У мужчин популярностью пользовались туфли, похожие на мокасины или на обувь норвежского крестьянина под названием "эурланнские башмаки" (норв. aurlandskoen), которую вручную шили норвежские рыбаки. В Англии такие туфли назвали лоферами (от англ. loafer - "бездельник"), поскольку изначально предполагалось носить их только дома или во время отдыха, и это название прижилось. Норвежские лоферы выпускают до сих пор: на фотоколлаже слева вы видите туфли крестьянина с иллюстрации XIX века, а справа - их современную версию. Со временем лоферы перестали быть исключительно мужской обувью, теперь их носят и девушки.

Виагра (силденафил)

Понятно, что каждое лекарство появляется явно не от хорошей жизни. Но виагра и вовсе стала результатом фиаско: изначально препарат синтезировали с целью лечения стенокардии и ишемической болезни сердца, но в ходе клинических испытаний выяснилось, что в этом качестве он практически бесполезен. Зато обнаружилось, что силденафил обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза.

Электрические эпиляторы для женщин

Удаление лишних волос на теле — это древняя практика, но далеко не для всех народов. Например, в Европе об этом стали задумываться в основном после того, как в начале XX века сильно укоротились платья. Но и тогда не каждая барышня брила ноги — ведь лишнее можно было легко скрыть при помощи чулок. Но и тут вмешалась война и пришедший вместе с ней дефицит всего, в том числе и чулочных изделий. Брюки тогда надевали далеко не все, а вместо чулок в теплое время года окрашивали ноги в цвет загара и даже рисовали на них чулочную стрелку. Имитация чулок в сочетании с лишней растительностью смотрелась бы странно, поэтому от волос начали избавляться, что в послевоенные годы привело к появлению сначала электрических бритв (одну из классических моделей вы видите на фото), а потом и эпиляторов.

Растворимый кофе

Впервые растворимый кофе появился в продаже еще в конце XIX века, но популярность он обрел лишь в 1930-х годах. Случилось это по причине экономического кризиса, когда на мировом рынке цена за фунт кофейных зерен из Бразилии упала с 22 центов до 5. В стране образовались излишки кофе, которые было решено уничтожить: их сжигали или топили в море, также вырубались кофейные деревья. Кроме того, Бразилия попросила помощи у швейцарской компании Nestlé, так как в стране отсутствовали технологии переработки и хранения зерен после сушки и первичной обработки. Так появился всем известный продукт под брендом Nescafé. Наступившая Вторая мировая война способствовала дальнейшей популяризации растворимого кофе, так как он шел на снабжение американской армии.

Одноразовые гигиенические прокладки

Первые средства женской гигиены появились еще в Древнем Египте, но на протяжении веков женщинам приходилось использовать в этом качестве куски ткани (а порой и свои нижние юбки), которые затем стирали и использовали снова. Одноразовые прокладки с впитывающим материалом впервые появились в конце XIX — начале XX века, когда производители абсорбента, который изначально был изобретен в качестве перевязочного материала для раненых солдат, решили наконец-то приспособить его и под нужды женщин.

Шоколадная паста