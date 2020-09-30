10 секретных лайфхаков, которые помогут без усилий выбрать свои идеальные джинсы

Первые джинсы были сшиты в 1853 году Ливаем Страуссом в качестве рабочей одежды для фермеров. А сейчас, наверное, нет человека, у которого нет хотя бы одной пары популярных штанов. Однако у этого универсального предмета гардероба есть свои секреты. Так, одна модель превращает в стильную красотку, а другая — в серую мышь. Значение тут имеет все: посадка, состав ткани, карманы и даже швы.

Мы в AdMe.ru сами носим джины, как говорится, и в пир, и в мир, поэтому разобрали их буквально по косточкам, чтобы понять, какие детали влияют на образ.

1. Плотность материала

Некоторые выбирают для осенне-зимнего периода джинсы из более плотной ткани, а для лета покупают облегченный деним. Часто тонкая ткань быстро вытягивается при носке и смотрится неопрятно. Кроме того, тонкие джинсы не моделируют фигуру и обнажают ее недостатки. Плотные же джинсы с коррекцией фигуры справляются на ура. В составе хороших джинсов обязательно должен быть хлопок и немного эластана. Это помогает ткани не растягиваться и обеспечивает комфорт при носке. Джинсы с большим количеством эластана напоминают скорее легинсы. Джегинсы смотрятся дешево и способны испортить даже идеальную фигуру.

2. Кокетка

Кокетка — это видный шов, который находится над задними карманами. Она будто создана для того, чтобы округлять фигуру сзади, формировать красивые линии. Чтобы визуально приподнять ягодицы, выбирайте джинсы с глубоким углом кокетки. Чем тупее угол кокетки, тем более плоскими выглядят ягодицы.

3. Передние карманы

Глубокие передние карманы придадут бедрам дополнительный объем. А вот стройнить будут небольшие карманы, расположенные выше тазобедренной косточки. Ширина кармана не менее важна. Слишком широкие выемки визуально увеличивают ту часть тела, на которой они находятся. Кстати, на многих женских моделях штанов нет передних карманов, соответственно, нет проблемы увеличения фигуры.

4. Задние карманы

Они сильно влияют на то, как ягодицы будут выглядеть в джинсах. Длинные прямые карманы сделают их плоскими. Чем дальше друг от друга пришиты карманы, тем шире кажутся ягодицы. Это встречается очень часто, поэтому следует быть внимательными при выборе джинсов. Чтобы сделать визуально ягодицы более компактными, лучше выбрать штаны с карманами средней величины, которые находятся чуть ниже линии бедер. Чтобы создать эффект push-up, выбирайте джинсы с маленькими карманами, которые расположены высоко. Кроме того, чем больше наклон карманов, тем круглее ягодицы.

5. Посадка

Джинсы с заниженной талией визуально укорачивают ноги, с высокой — делают их длиннее. Тем не менее есть люди, которым подходит низкая посадка. Например, тем, у кого непропорционально короткий торс: ноги по сравнению с ним кажутся слишком длинными. Джинсы с высокой посадкой делают живот более подтянутым. Однако слишком высокая талия нарушит гармонию силуэта, и можно стать похожим на Обеликса из мультика. Одним словом, выбор посадки зависит в первую очередь от параметров фигуры. Кроме того, высокая посадка джинсов не спасет, если вы носите футболку или кофту навыпуск.

6. Подвороты

Подвернутые обтягивающие джинсы зрительно режут ногу и создают дополнительную горизонталь. В результате ноги будут казаться короче, а рост — меньше. Можно использовать такую хитрость: надеть под джинсы высокие ботинки на каблуке, которые будут заканчиваться уже под штанинами. Лучше всего, если цвет будет гармонировать не с денимом и не будет контрастным.

Штаны с низкой посадкой лучше никогда не подворачивать — есть риск серьезно нарушить пропорции фигуры. Однако для того, чтобы ноги выглядели более привлекательно в джинсах-бананах, их лучше носить с подворотами, чтобы сузить широкие штанины.

7. Цвет

Темные джинсы одного цвета стройнят фигуру и зрительно увеличивают рост. Светлые ткани, напротив, добавляют объема нижней части тела, а в сочетании с темной обувью визуально делают ниже ростом. Однако если вам нравятся светлые джинсы, но вы не хотели бы выглядеть в них полнее, то выбирайте им в пару светлый верх без примеси темных оттенков.

8. Потертости

Выбеленные полосы, потертости и разного рода декор может зрительно добавить объема. Так, горизонтальные потертости складки в районе бедер зрительно расширят таз и привлекут внимание к этой зоне. Отлично стройнят вертикальные потертости, расположенные по центру ноги, с затемнениями по краям.

9. Боковой шов

Боковой шов обтягивающих джинсов должен идти ровно вдоль ноги и находиться четко по центру. Когда он расположен неровно и «ездит» по голени, то ноги визуально кажутся кривыми и более полными. Кроме того, это добавляет неряшливости образу.

10. Размер

Покупать новую вещь, которая мала, чтобы это приобретение стало мотивацией похудеть, — самый настоящий самообман. Но не стоит увлекаться одеждой оверсайз и мерить джинсы на два-три размера больше — они будут чудовищно полнить. Даже у вещей оверсайз есть правильный размер. Главный фактор — джинсы не должны быть тугими в талии, иначе вы рискуете обзавестись боками, которые передавит пояс на штанах. Проверить размер можно так: если в районе спины легко помещаются два пальца, значит все в порядке. Блоггер Billie Newland предлагает легкий способ определения размера без примерки. Для этого нужно поместить предплечье в район талии джинсов так, чтобы кисть была поднята вверх. Если все равно, то и джинсы сядут идеально. А чтобы определить правильную длину штанов, нужно взять их за основание и развести руки в стороны. Если руки не сгибаются, значит это нужная длина.