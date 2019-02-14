10 крутых экологических проектов, которые делают планету чище. В некоторых из них вы наверняка поучаствовали

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Бутылка из пластика используется в среднем 15 минут, разлагается 200 лет, а в мире продается 1 млн пластиковых бутылок в минуту. Всего 9 % использованного пластика перерабатывается, 12 % сжигается, остальное попадает на свалки и в океан, а также в питьевую воду, еду и организмы животных и человека. А ведь это всего лишь один из многочисленных видов загрязнения Земли. Кажется, для каждого из нас настал момент задуматься над тем, как поучаствовать в спасении планеты.

AdMe.ru перечисляет успешные экологические проекты, которые придумали неравнодушные к проблеме загрязнения люди. Возможно, вы тоже приняли участие в некоторых из них, просто бросив пластиковую бутылку в специальный контейнер или сдав ненужные вещи в пункт переработки.

1. Обувь из переработанных пластиковых бутылок

Бренд Rothy’s делает обувь из переработанных пластиковых бутылок. Особенно популярны разноцветные моющиеся балетки, например их надевала Меган Маркл во время визита в Австралию. Компания переработала уже 25 млн пластиковых бутылок.

2. Детская мебель из сломанных пластиковых игрушек

Голландский проект EcoBirdy делает мебель из сломанных детских игрушек. Помимо производства компания запустила образовательный проект о вреде пластика и установила в детских садах специальные контейнеры, куда дети могут выбросить сломавшуюся игрушку. Всего компанией уже переработано 25 тонн игрушек.

3. Велосипеды из переработанных бутылок ПЭТ

Бразильская компания Muzzicycles выпускает велосипеды, рамы которых сделаны из переработанных пластиковых бутылок. На каждую раму уходит 200 штук. Велосипеды легче обычных и дешевле в производстве. Гарантия на изделие — 100 лет.

4. Автомат, который выдает корм для животных, если опустить в него пластиковую бутылку

Турецкая компания Pugedon выпускает автоматы для сбора пластиковых и стеклянных бутылок. Такой автомат работает на солнечной энергии и вместо мусора выдаст собачий или кошачий корм.

5. Распыляющий душ, который экономит 70 % воды

Американская компания Nebia придумала душевую систему, которая экономит до 70 % воды. Систему разработали инженеры из NASA, Tesla и Apple, и вместо привычных водяных струй в ней используется принцип распыления мельчайших капель. У изобретения знаменитые инвесторы, например глава Apple Тим Кук.

6. Дома из конопли

Хембетон (Hempcrete) — это экологичный строительный материал из смеси конопляной крошки и извести. Он легкий, отлично держит тепло и регулирует влажность, с ним просто работать, и он подходит для большинства климатических условий. Стены такого дома способны поглощать из атмосферы углекислый газ, известь постепенно кальцинируется, делая дом все прочнее и прочнее со временем.

7. Пластиковые дороги

PlasticRoad — голландская компания, которая производит строительные модули из переработанного пластика. Строить дороги из них проще и дешевле, чем из асфальта, — модули мало весят и легко крепятся друг к другу. К тому же они полые, поэтому внутри можно прокладывать трубы и кабели. Такие дороги служат несколько десятков лет, а затем их можно разобрать и вновь переработать. Первую велосипедную дорожку из пластиковых модулей уже построили в голландском городе Зволле.

8. «Древесина» из газет

Голландского дизайнера Мики Мейер возмущали непроданные тиражи газет, ведь для того, чтобы их напечатать, вырубают леса! И тогда он придумал «газетную древесину» (Newspaper Wood) — материал из прессованных старых газет и органического клея, по виду и прочности напоминающий дерево: его можно пилить, шлифовать и сверлить. Сейчас из него делают мебель и предметы для украшения интерьера.

9. Вывоз и повторное использование ненужных вещей

Российский сервис «Свалка» занимается вывозом ненужных вещей: старой мебели и техники, одежды, книг, посуды и игрушек. Нужно просто сгрести все ненужное в одну большую кучу в квартире или гараже и позвонить в сервис — сотрудники приедут и заберут все сразу. Вещи восстанавливают и продают на барахолке, а часть прибыли идет на благотворительность.

10. Ловушка для пластика в океане

Пластик, плавающий в океане, весит как 1 000 Эйфелевых башен. Чтобы собрать его, нужно 79 тыс. лет. Но 24-летний голландец Боян Слат изобрел ловушку для мусора — систему U-образной формы с поплавками, которая сможет захватывать плавающий на поверхности океана пластик. С помощью 60 таких ловушек Боян надеется собрать весь мусор за 20 лет. Принцип работы изобретения можно увидеть здесь. В проекте участвуют известные инвесторы, например сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль. В сентябре 2018 года на воду была спущена первая ловушка. Планируется, что каждые несколько месяцев корабль-мусоровоз будет забирать собранный пластик и отправлять его на переработку.

Бонус: плавучий город-офшор из пластикового мусора

Австралийская компания Freischärler предложила другой способ борьбы с загрязнением океана — проект плавучего города, построенного из океанического пластика с помощью 3D-принтеров и дронов. «Объединенная пластиковая нация», напоминающая айсберг с надводной и подводной частями, станет независимой от других стран офшорной зоной, где растения будут выращиваться методом аквапоники, а все отходы будут полностью перерабатываться.

А где ваша пластиковая бутылка из-под минералки сегодня — слева или справа?

Если в вашем дворе нет специальных контейнеров для раздельного сбора мусора, найдите ближайший к вам пункт приема бытовых отходов на этой карте.