10 крутых дизайнерских приемов, которые помогут преобразить интерьер

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У профессиональных дизайнеров есть несколько довольно простых способов, с помощью которых можно в кратчайшее время и без особенных затрат преобразить жилое помещение. AdMe.ru раскрывает для вас несколько дизайнерских хитростей, которые помогут обновить интерьер и сделать его уникальным.

Прием № 1. Акцентная стена

Чтобы сделать комнату яркой и неповторимой, вовсе не обязательно перекрашивать все стены — достаточно сделать акцент на одной из них с помощью дерева или краски.

Прием № 2. Прозрачная мебель

Этот прием особенно актуален для небольших квартир-студий — прозрачная мебель не загромождает пространство и придает интерьеру ощущение легкости и воздушности.

Прием № 3. Из обычной мебели в дизайнерскую

С помощью краски и нескольких деревянных реек самую обычную мебель можно превратить в дизайнерскую вещь, созданную в единственном экземпляре.

Прием № 4. Зеркало как окно

Зеркало, сделанное в форме окна, поможет не только визуально расширить пространство, но и сделает темную комнату светлее — особенно если его расположить напротив настоящего окна.

Прием № 5. Растения

Растения способны оживить даже самый скучный интерьер и, как бонус, значительно улучшить микроклимат в комнате. Их можно расставить в разных уголках помещения, а можно собрать на одной полке.

Прием № 6. Книги как деталь интерьера

Не нужно прятать книги на закрытых полках — их яркие корешки сами по себе станут украшением интерьера. Да и «витриной» для книг могут служить самые непривычные предметы — например, радиатор.

Прием № 7. Разные стулья

Одинаковые стулья вокруг обеденного стола — прием скучный и несовременный. Декораторы предлагают соединить в один набор разные стулья: главное, чтобы они хорошо сочетались между собой, например, были одного цвета или имели похожий дизайн.

Прием № 8. Необычное освещение

Одноцветную новогоднюю гирлянду можно превратить не только в источник света, но и необычную «рамку» для полароидных снимков.

Прием № 9. Перегородки

Комнатная перегородка — отличный способ разделить комнату на отдельные уютные зоны. Кроме этого, перегородку вовсе не обязательно строить — ею может служить, к примеру, стеллаж с открытыми полками.

Прием № 10. Место возле окна

Пространство возле окна идеально подходит для создания зоны отдыха: это может быть и просто место для сидения, и полноценный диван, где можно удобно устроиться с книгой или даже поспать.