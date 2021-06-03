10 исторических нарядов, существование которых доказало факт о том, что красота требует жертв

Красивыми люди хотели быть всегда: еще в Древнем Египте модники и модницы подводили глаза краской из сурьмы, а в Древней Греции делали тушь для ресниц из сажи. С развитием знаний и технологий мода шла все дальше и дальше, изобретая по пути своей эволюции весьма оригинальные, а иногда и опасные для здоровья предметы.

AdMe.ru решил посмотреть на модные тренды прошлых веков. Мы ознакомились с понятиями о красоте наших предков, чтобы в очередной раз немного порадоваться тому, что мы с вами живем в комфортном XXI веке.

Накрахмаленные воротнички

Тяжело приходилось джентльменам в XIX веке: мужская мода того времени требовала ношения маленького и, казалось бы, безобидного аксессуара — накладного воротничка. И все бы ничего, да вот только узкий накрахмаленный воротник сильно сдавливал сонную артерию, вызывал обмороки и попросту лишал своего владельца доступа к кислороду.

Чопины

Чопины, цокколи, пьянелле — как только ни называли эту венецианскую обувь, которая принесла кучу проблем итальянским модницам Средневековья. Изначально чопины выполняли очень полезную функцию: они защищали девушек от грязи на улицах и показывали высокий общественный статус своих носительниц. Впрочем, проку от чопинов на практике было мало: средневековые модницы могли передвигаться в них лишь при поддержке мужа или служанок. Оно и немудрено: высота некоторых туфель достигала целых 50 см.

Зеленые платья

Даже самые заядлые модницы XVIII века вынуждены были обходиться без нарядов зеленого цвета: в распоряжении тогдашних мастеров попросту не было подходящего пигмента. Проблему решило случайное изобретение немца Карла Вильгельма Шееле, который попробовал смешать медь с мышьяком. Результат оказался блестящим в прямом и переносном смыслах: получившийся изумрудный оттенок зеленого имел невероятную насыщенность и блеск. Вскоре светские рауты запестрели всеми оттенками цвета, который химик скромно окрестил «Зеленью Шееле». Одежда, украшения, обои и даже детские игрушки — все это вмиг окрасилось в новомодный цвет. Только вот все больше дам в зеленых платьях почему-то все чаще стали навещать лекарей, а зеленые обои в комнате Наполеона однажды привели его к отравлению. Лишь в XIX веке пигмент «Зелень Шееле» признали ядовитым: с тех пор гидроарсенит меди используют только в качестве пестицида.

Кринолины

Кринолин — нехитрое приспособление для придания формы пышной юбке — применяла любая уважающая себя дама из нашего еще не столь далекого прошлого. Жесткий китовый ус, из которого было сделано большинство этих аксессуаров, помогал держать мужчин на расстоянии, скрывал недостатки фигуры и даже интересное положение, в котором могла находиться его обладательница. Однако у ношения кринолинов были и свои минусы: дамы часто не могли сесть в карету, застревали в дверных проемах, а иногда и нечаянно загорались, задев подолом пышной юбки находившийся рядом камин.

Маскирующая отсутствие зубов тряпка

В те времена, когда услуги стоматологов ограничивались лишь вырыванием зубов, любительницы сладкого изобрели оригинальный способ, который помогал им скрывать впалые щеки. Так, известно, что Елизавета I выходила в люди с тряпочками за щеками, чтобы никто не смог обнаружить у нее проблемы со впалыми щеками.

Целлулоидные расчески

«Самовоспламеняющиеся» гребни когда-то были модными у женщин низшего класса начала ХХ века. Пластик из целлюлозы бел легок, дешев и при этом крайне опасен из-за своей способности загораться под воздействием солнечного света.

Прическа фонтанж

Эта чрезвычайно модная в XVIII веке дамская укладка изначально была небрежной прической в стиле «конский хвост», однако мода превратила фонтанж в причудливое нагромождение из волос, твердого каркаса и кружев. Модницы эпохи Просвещения вымазывали волосы яичными белками для лучшей фиксации. И хотя какое-то время фонтанжи и радовали хозяек, со временем яйца начинали издавать неприятный запах. Спасением незадачливых аристократок стали духи, которые на некоторое время перебивали зловоние. Впрочем, проблем от фонтанжей все равно не становилось меньше: спать с такой прической дамам приходилось только сидя.

Ядовитая обувь

Нитробензол — крайне опасное вещество, которое наши предки применяли для поддержания красоты обуви. И хотя средство могло легко вызвать возникновение у человека серьезных проблем со здоровьем, производители долгое время выпускали препарат под романтичными и вполне безобидными этикетками, называя нитробензол «горько-миндальным маслом» за его приятный запах.

Огромные шляпки с булавками

В начале ХХ века модницы были без ума от объемных шляпок, которые крепились к прическе при помощи специальных булавок. И все бы ничего, только вот размер таких булавок порой достигал 30 сантиметров. Острие приспособлений могло запросто оцарапать лицо прохожих в толпе, однако красавицы еще долго не спешили отказываться от модного аксессуара из-за возможности применения такой булавки для самообороны.

Корсеты

Деформации грудного отдела, передавливания внутренних органов, мышечные атрофии и приступы асфиксии — все это сопровождало модниц, которые ради тонкой талии постоянно носили корсеты из китового уса. Спасительницей европейских женщин стала француженка Эрмини Кадоль, которая придумала прототип современного бюстгальтера и избавила мир от ношения не самого приятного в использовании приспособления.