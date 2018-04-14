10 идей, как сделать дорогой интерьер, не имея большого бюджета

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Часто кажется, что без больших денежных вложений и дорогостоящей помощи дизайнера невозможно создать достойный интерьер. Это не так. Просто стоит знать о базовых решениях, которые сделают дизайн квартиры более стильным, при этом не требуя от вас огромных затрат.

Мы в AdMe.ru собрали для вас полезные идеи, доказывающие, что даже при ограниченном бюджете можно сделать свою квартиру поистине роскошной.

Добавить в свой интерьер арт-объекты

Объекты искусства сделают интерьер визуально более интересным: в качестве яркого акцента они отвлекут внимание от скромного ремонта. Не нужно покупать сразу несколько картин или скульптур в одно помещение — достаточно одной картины, но качественной и впечатляющего размера. Как вариант — поставьте на видное место гипсовую голову, которую можно купить в любом художественном магазине. Скульптуры мы подсознательно воспринимаем как атрибут роскоши.

Купить живые цветы

Букет свежих цветов, подобранный в тон интерьеру, может стать лучшим украшением вашей гостиной. Не нужно тратить огромные деньги на покупку цветов: большой букет полевых ромашек или гвоздик будет выглядеть достойнее, чем дорогие розы. Иногда полезно создать настроение в поднадоевшей обстановке.

Найти несколько винтажных вещей

Прогуляйтесь по барахолкам или поройтесь в коробках на антресолях: там можно найти прекрасные предметы старины, которые оживят ваш интерьер. Винтажные вещи, уже утратившие свои практические функции, придают интерьеру атмосферу уникальности. Многим из них легко подарить новую жизнь: старинный сундук можно использовать как кофейный столик, а столик от швейной машинки — в качестве консоли в прихожую.

Приобрести ширму

Почти забытый предмет интерьера, который привнесет в ваш дом атмосферу роскоши. Ширмы ассоциируются с восточным шармом и дорогими интерьерами японских императоров. А сделанная своими руками ширма подарит квартире особую уникальность. Помимо эстетической функции, не стоит забывать и о практическом назначении ширмы: она элегантно отделит рабочее пространство от гостиной или поможет зонировать гардеробную в спальне.

Добавить свет в интерьер

При выборе занавесок и портьер лучше отдать предпочтение потолочным карнизам: так потолок будет казаться выше, а оконный проем — больше. В роскошных домах обычно высокие потолки и огромные окна, поэтому необходимо создать подобное впечатление. Максимально откройте окна, чтобы света в комнате было как можно больше, не храните на подоконниках ненужные и некрасивые вещи, не закрывайте окна тяжелыми шторами.

Накрыть стол

Иногда роскошь кроется в ритуалах. Мы стараемся сэкономить время, не накрывая на стол, однако утрачиваем эстетику момента и теряем удовольствие от происходящего. Попробуйте достать из шкафа тот самый дорогой сервиз, который ждет своего часа, — без повода, просто чтобы украсить будни. Красивый стол создает атмосферу праздника, улучшает аппетит и поднимает настроение.

Избавиться от лишнего

Наведите порядок в квартире и освободите стеллажи и книжные шкафы от лишних вещей. Полупустые полки создают ощущение объема и простора. Освободившееся место лучше использовать для действительно любимых и красивых вещей или арт-объектов, которые можно менять по настроению.

Симметрично расставить мебель

Симметричные интерьеры выглядят величественно и основательно, создают ощущение баланса. Поэтому симметрия — лучшая идея для тех, кто не хочет вкладывать крупные суммы в предметы обстановки. Выберите недорогие аксессуары и расставьте их по обе стороны от композиционного центра комнаты. Симметрично расставленные кресла в гостиной сразу придадут ей оттенок роскоши.

Повесить зеркала

Любое помещение в вашей квартире будет выглядеть более роскошно, если удастся найти в нем место для полноценного зеркала, в необычной раме или винтажного. Зеркала украсят комнату и зрительно увеличат пространство, только не переборщите с их количеством.

Добавить блеска

Роскошь и богатство ассоциируются с блеском золота. Не стоит бояться использовать золотые элементы в интерьере, главное, соблюдайте меру. Золотые фоторамки, бра, подушки на диване и даже столовые приборы могут облагородить вашу гостиную. Если вам не нравится золото, можно отдать предпочтение меди или купить аксессуары под хром.