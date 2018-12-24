10 цветовых сочетаний, которые помогут правильно комбинировать зимний гардероб

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Зимой, когда небо серое и мало солнца, очень хочется привнести в свою жизнь немного ярких красок. И вот тут на помощь может прийти гардероб. Главное — правильно сочетать цвета, чтобы не выглядеть на улице большим нелепым пятном.

Мы в AdMe.ru решили упростить вам задачу и подготовили небольшие шпаргалки, которые помогут правильно подбирать цвета в зимнем гардеробе.

Серый

Серый цвет уже давно перестал быть скучным и прочно вошел в тренды последних сезонов. Если добавить к нему яркие цветовые акценты, то можно получить свежий современный образ. Дополните пальто аксессуарами в черном, белом, зеленом или винном цвете.

Сиреневый

Сиреневый - весьма необычный и загадочный цвет. Им можно разбавить базовый черно-серый гардероб или сочетать его с яркими цветами для создания оригинального образа. Сиреневый прекрасно комбинируется с денимом холодных оттенков, бежевым, зеленым, красным и оттенками фиолетового.

Зеленый

Насыщенный зеленый - один из базовых цветов. Главное - правильно подобрать оттенок. Для создания повседневного нескучного образа добавьте к зеленому черный, темно-синий, белый или бежевый.

Горчичный

Цвет, который отлично впишется в повседневный зимний образ. Горчичное пальто или пуховик вполне может стать одной из базовых вещей гардероба. Он сочетается с классическими черными, серыми, белыми и синими тонами. Интересно смотрится комбинация горчичного с насыщенным фиолетовым, зеленым, винным или свекольным.

Красный

Поклонники красного зимой точно не останутся без внимания. Тем более что Институт цвета Pantone назвал красный цветом зимы 2018–2019. Хотите выделяться из толпы? Купите красное пальто или пуховик. Дополните комплект черными колготами и перчатками. Или скомбинируйте красное пальто, черные брюки и белый шарф.

Черный

Универсальный черный прекрасно комбинируется со множеством других цветов: красным, белым, серым, синим и др. Выигрышно зимой будет смотреться смесь черного и розового или черного и зеленого.

Пудровый

Пудровый цвет прекрасно сочетается с ярко-зеленым, белым, синим и насыщенным розовым. Для создания повседневного образа обратите внимание на приглушенный синий или серый.

Желтый

Желтый цвет - это хороший инструмент для того, чтобы разбавить серые зимние будни. Выигрышно смотрятся сочетания желтого с черным, хаки, серым, голубым и бежевым. Если вы боитесь, что желтый придаст лицу болезненный вид, то подберите к повседневному образу яркие аксессуары: сумку, платок, обувь или колготки.

Оттенки бежевого

Бежевый - это вечная классика и must have на все времена. Главное - подобрать свой оттенок бежа. Сочетайте его с аксессуарами в коричневой гамме, темными брюками, синими джинсами или одеждой на пару тонов светлее.

Синий

Синий цвет в одежде также является базовым. Но он, в отличие от черного, не такой контрастный. Беспроигрышное сочетание белого, серого, фиолетового, красного или хаки. Комбинация синего и зеленого прекрасно смотрится в верхней одежде.

Фиолетовый

Если вы не любите яркие цвета в одежде, но хотите сделать в своем образе акцент, то присмотритесь к насыщенному фиолетовому или черничному цвету. Для того не обязательно покупать пальто или пуховик. Дополните свой образ фиолетовым аксессуаром. Это могут перчатки, шарф, сумка или модные в этом сезоне цветные колготки.