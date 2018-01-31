10 фишек дизайна вашей квартиры, которые беспощадно устарели
Все сложные конструкции типа многоярусного потолка или шкафа-купе вышли из моды. Зато в топе — простота и экологичность. Держите простой и короткий список, чтобы в деталях оценить интерьер соседей по шкале от «дорого-богато» до «стильно-современно».
Мы в AdMe.ru собрали 10 фишек интерьера, которые безнадежно устарели, и подобрали им современную альтернативу.
Сложные потолки
Дизайнеры говорят, что хит начала 2000-х — многоярусный потолок с подсветкой — безнадежно устарел. На смену сложным конструкциям, подчеркнутым многочисленными точечными светильниками, вернулась простота ровного потолка. Цветная подсветка, которая нередко была неотъемлемым атрибутом потолочного многоярусного торта, тоже не актуальна.
Ниши и арки
Художественные арки, выстроенные в узких коридорах, а также фигурные фальшстенки и ниши из гипсокартона — еще одно свидетельство того, что интерьер устарел. Как правило, эти архитектурные излишества малофункциональны и «съедают» много пространства, особенно в маленьких квартирах. Сейчас дизайнеры интерьера предпочитают оставлять квадратную форму проходов без двери, а для зонирования использовать «ажурные конструкции»: к примеру, вертикальные деревянные балки или тонкие металлические панели, выполненные с помощью художественной резки.
Мебельная стенка
Вместо громоздких шкафов во всю стену дизайнеры предлагают использовать лаконичные подвесные тумбы и шкафчики.
Фотообои
Насколько притягательно ни выглядели бы фотообои на снимках интерьера, дизайнеры настоятельно рекомендуют отказаться от их использования в оформлении акцентной стены. Вместо изображения березовой рощи, звездного неба и огромных тюльпанов дизайнеры рекомендуют оформить акцентную стену с помощью декоративной штукатурки, обоев, деревянных панелей или керамической плитки.
Шкафы-купе
В тренде — простота, поэтому сейчас вместо шкафов-купе дизайнеры рекомендуют выбирать шкафы с распашными дверцами.
Наборы мебели
Любые наборы мебели — будь то спальный гарнитур с кроватью, тумбочкой и шкафом в одном стиле, одинаковые диван и кресла для гостиной — сейчас не в тренде. Дизайнеры советуют присмотреться к ансамблям из разных видов мебели.
Обои для всей комнаты
Современные дизайнеры говорят о том, что теперь заклеить всю комнату одним видом обоев — немодно, и советуют выделять одну акцентную стену. Как правило, акцентной делают стену, которую мы видим первой при входе в комнату.
Душевые кабины
Сложные в уходе похожие на космические капсулы душевые кабины вышли из моды. Их место заняли лаконичные конструкции из стекла и хорошая сантехника.
Компьютерный стол
Громоздкие компьютерные столы с полками для хранения дисков и дискет ушли в прошлое. Вместо них сейчас ставят аккуратные столики, а полки (чаще закрытые) поднимают выше уровня рабочей зоны.
Мягкий уголок для кухни
Тяжеловесные угловые комплекты сменили удобные столики и невысокие стулья, которые позволяют без проблем сервировать ужин.
Дом — это место, где живет уют. Какие бы декорации его ни обрамляли, главное, чтобы здесь было хорошо всем, кто тут живет, а не абстрактному модному дизайнеру. А какие вещи дают вам ощущение уюта? Делитесь в комментариях!
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