10 фишек дизайна вашей квартиры, которые беспощадно устарели

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Все сложные конструкции типа многоярусного потолка или шкафа-купе вышли из моды. Зато в топе — простота и экологичность. Держите простой и короткий список, чтобы в деталях оценить интерьер соседей по шкале от «дорого-богато» до «стильно-современно».

Мы в AdMe.ru собрали 10 фишек интерьера, которые безнадежно устарели, и подобрали им современную альтернативу.

Сложные потолки

Дизайнеры говорят, что хит начала 2000-х — многоярусный потолок с подсветкой — безнадежно устарел. На смену сложным конструкциям, подчеркнутым многочисленными точечными светильниками, вернулась простота ровного потолка. Цветная подсветка, которая нередко была неотъемлемым атрибутом потолочного многоярусного торта, тоже не актуальна.

Ниши и арки

Художественные арки, выстроенные в узких коридорах, а также фигурные фальшстенки и ниши из гипсокартона — еще одно свидетельство того, что интерьер устарел. Как правило, эти архитектурные излишества малофункциональны и «съедают» много пространства, особенно в маленьких квартирах. Сейчас дизайнеры интерьера предпочитают оставлять квадратную форму проходов без двери, а для зонирования использовать «ажурные конструкции»: к примеру, вертикальные деревянные балки или тонкие металлические панели, выполненные с помощью художественной резки.

Мебельная стенка

Вместо громоздких шкафов во всю стену дизайнеры предлагают использовать лаконичные подвесные тумбы и шкафчики.

Фотообои

Насколько притягательно ни выглядели бы фотообои на снимках интерьера, дизайнеры настоятельно рекомендуют отказаться от их использования в оформлении акцентной стены. Вместо изображения березовой рощи, звездного неба и огромных тюльпанов дизайнеры рекомендуют оформить акцентную стену с помощью декоративной штукатурки, обоев, деревянных панелей или керамической плитки.

Шкафы-купе

В тренде — простота, поэтому сейчас вместо шкафов-купе дизайнеры рекомендуют выбирать шкафы с распашными дверцами.

Наборы мебели

Любые наборы мебели — будь то спальный гарнитур с кроватью, тумбочкой и шкафом в одном стиле, одинаковые диван и кресла для гостиной — сейчас не в тренде. Дизайнеры советуют присмотреться к ансамблям из разных видов мебели.

Обои для всей комнаты

Современные дизайнеры говорят о том, что теперь заклеить всю комнату одним видом обоев — немодно, и советуют выделять одну акцентную стену. Как правило, акцентной делают стену, которую мы видим первой при входе в комнату.

Душевые кабины

Сложные в уходе похожие на космические капсулы душевые кабины вышли из моды. Их место заняли лаконичные конструкции из стекла и хорошая сантехника.

Компьютерный стол

Громоздкие компьютерные столы с полками для хранения дисков и дискет ушли в прошлое. Вместо них сейчас ставят аккуратные столики, а полки (чаще закрытые) поднимают выше уровня рабочей зоны.

Мягкий уголок для кухни

Тяжеловесные угловые комплекты сменили удобные столики и невысокие стулья, которые позволяют без проблем сервировать ужин.

Дом — это место, где живет уют. Какие бы декорации его ни обрамляли, главное, чтобы здесь было хорошо всем, кто тут живет, а не абстрактному модному дизайнеру. А какие вещи дают вам ощущение уюта? Делитесь в комментариях!