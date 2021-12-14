10 фильмов, в которых костюмеры настолько точно воссоздали эпоху, что хочется воскликнуть: «Браво!»

Создание нарядов для исторических фильмов требует огромной усидчивости и недюжинной фантазии. Сначала художники по костюмам изучают конкретный промежуток времени, собирают доступную информацию, а затем продумывают стиль каждого героя и пытаются воплотить задуманное на экране. Безусловно, самое сложное в этом процессе — сохранить баланс между красотой и соответствием эпохе.

Мы в AdMe.ru очарованы кинообразами, которые не только необычайно выразительны, но и предельно достоверны с точки зрения истории моды.

«Эмма»: нижняя рубашка и чулки

Костюмы — бесспорное преимущество новой экранизации романа Джейн Остин. Создатели проделали ювелирную работу, благодаря чему у зрителей есть возможность видеть на экране исторически достоверную одежду эпохи Регентства. Помимо шикарных нарядов и богатых тканей фильм изобилует характерными для того периода аксессуарами: платками с оборками, соломенными шляпками и вязаными сумочками. Предельно точно показано и нижнее белье героини: надевающаяся под корсет нательная рубашка и шелковые чулки выше колена были обязательными атрибутами женского гардероба.

«Королевский роман»: вышивка и платье во французском стиле

Создателям ленты удалось в точности передать модные веяния, царившие при королевском дворе Дании XVIII века. Неотъемлемой частью мужского костюма были пальто и жилет из шелка, бархата или парчи. Борта одежды украшали замысловатой вышивкой золотыми и серебряными нитями. Все это мы видим в фильме. Не забыли костюмеры и о галстуках-аскотах и накрахмаленных париках.

У дам наибольшей популярностью в ту пору пользовались так называемые robe à la française — платья во французском стиле, спинку которых украшали спадающие вниз пышные складки ткани. Именно такие носит героиня Алисии Викандер.

«Виктория»: кружево

Художник по костюмам Розалинд Эббутт тщательно следила за исторической точностью нарядов. Главным украшением сериала стало свадебное платье королевы Виктории. К счастью, оно сохранилось до наших дней, и дизайнер имела возможность увидеть его воочию. Помимо этого у создателей был доступ к личным записям королевы и эскизам одежды. Команде удалось найти шелк, очень похожий на тот, который использовали для оригинального платья, и знаменитое английское кружево, сплетенное мастерами из Хонитона.

«Бруклин»: юбки-миди

Сюжет фильма разворачивается в послевоенное время. Эйлиш — молодая девушка из Ирландии — переезжает в Америку в поисках лучшей жизни. В ее чемодане минимум одежды и всего лишь одна пара обуви. Но по мере становления героини меняется и ее стиль. Источником вдохновения художников по костюмам послужили винтажные фотографии и стиль голливудских див Элизабет Тейлор и Грейс Келли. Почти вся одежда, используемая в ленте, — оригинальный винтаж, который команда искала в магазинах по всему миру. Костюмеры основательно подошли к проработке каждой детали и потратили немало усилий на то, чтобы сделать подолы платьев и юбок уместной в 1950–1951 годы длины — не длиннее и не короче.

«Искупление»: шапочка для купания

В фильме изумителен каждый наряд, но отдельного внимания заслуживает купальный костюм героини. Созданный по моде 1920–30-х годов, цельный белый купальник с открытой спиной полностью соответствует заявленной эпохе, но при этом не выглядит старомодным. Образ не портит даже причудливая шапочка для плавания. Художник по костюмам Жаклин Дюрран признавалась, что было очень рискованно нарядить героиню в резиновый колпачок. Но Кира Найтли настолько хороша, что смотрелась прекрасно даже в этой забавной шапочке.

«Чужестранка»: нижнее белье и турнюр

Перед художниками по костюмам стояла непростая задача — создать наряды для двух разных эпох. Ведь по сюжету главная героиня, медсестра Клэр Рэндалл, чудесным образом перемещается из 1940-х годов в 1743-й и вынуждена смириться с новой реальностью. Оказавшись в старинном замке, Клэр переодевается в одежду XVIII века. Создатели проделали блестящую работу, чтобы в точности передать все части привычного туалета тех лет. Сначала надевалась льняная рубашка, поверх нее зашнуровывался хлопчатобумажный корсет, а затем к талии крепилась подушечка для придания объема силуэту — турнюр. И только после этого дамы облачались в нижнюю юбку и платье.

«Тюльпанная лихорадка»: черный шелк, кружево и воротники

Каждый кадр ленты похож на полотна мастеров голландской живописи. В фильме безупречно все: от декораций до костюмов. И последние, конечно, заслуживают отдельной похвалы. Художниками была проделана колоссальная работа. Всего для съемок изготовили свыше 100 нарядов, а сам процесс занял несколько месяцев. Одним из главных украшений кинокартины является невероятное по красоте кружево. Весьма точно показаны и разнообразные воротники: и накрахмаленные стоячие, и вошедшие в моду несколькими годами позже более скромные отложные.

В ленте также можно заметить много черного цвета: герои носят одежду из фактурного шелка насыщенно-смоляного оттенка. И это неспроста. В XVII веке черная краска из-за трудоемкости ее получения ценилась на вес золота и являлась символом богатства. Поэтому создатели поступили очень продуманно, нарядив главных персонажей — зажиточное семейство торговцев — в черные костюмы.

«По половому признаку»: винтажное платье Diane von Furstenberg

В ленте, рассказывающей о самой знаменитой женщине-судье США Рут Гинзбург, охвачен достаточно большой промежуток времени. Большинство нарядов было сшито на заказ, но в одной сцене героиня носит настоящее винтажное платье модельера Дианы фон Фюрстенберг. Примечательно, что дизайнер представила свое детище миру лишь спустя 2 года после показанных в картине событий, то есть героиня никак не могла надеть этот наряд. Но платье настолько вписалось в концепцию фильма, что создатели преднамеренно допустили анахронизм.

А для создания черно-белого костюма команда обратилась к творчеству Ива Сен-Лорана: наряд в точности повторяет один из старых ретрокомплектов модного дома, дизайнеры фильма поменяли лишь цвет.

«Молодая Виктория»: золотая мантия

Над созданием образов для «Молодой Виктории» трудилась Сэнди Пауэлл, которая после выхода фильма пополнила свою копилку третьим «Оскаром» за лучший дизайн костюмов. Весь процесс производства нарядов занял 6 месяцев. За это время команде пришлось столкнуться с разными сложностями. По признанию художницы, самой трудоемкой была работа над туалетом для коронации, точнее, над золотой мантией. Ее шили с нуля. Денег на настоящую позолоченную ткань не было, и костюмеры пошли на хитрость: они купили обычную ткань с металлическими нитями и покрасили ее в нужный оттенок золота. Затем с помощью печати и ручной росписи на материал были нанесены узоры, имитирующие вышивку.

«Тоня против всех»: 2 куртки и низкокачественная лайкра

Чтобы представить, как должны были выглядеть наряды главной героини, костюмеры просматривали сохранившиеся газетные вырезки, старые фотографии, VHS-записи и документальный фильм из личного архива близкой подруги фигуристки. На протяжении картины Марго Робби меняет 107 комплектов одежды. Образов было так много, что некоторые из вещей закупали прямо в процессе съемок. Большую часть бюджета «съели» костюмы для фигурного катания, и повседневную одежду героев приходилось создавать почти из подручных средств. К примеру, кожаный бомбер с меховым воротником сшили из двух винтажных курток.

Так как свои первые костюмы Тоня шила сама, дизайнеры постарались на славу, чтобы они выглядели максимально несуразными. Для бирюзового наряда, в котором фигуристка выступала на чемпионате США в 1991 году, использовали капризную плотную лайкру, поэтому качество пошива оставляет желать лучшего. И это, конечно, бросается в глаза.