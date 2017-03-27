10 домов, в которых живут звезды шоу-бизнеса

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Каждый из нас обустраивает свой дом так, чтобы находиться в нем было максимально уютно. Кому-то для крепкого сна необходима шикарная кровать и шелковое постельное белье, а кому-то достаточно иметь матрац на полу с ковролином. Причуды есть у всех, и знаменитости не исключение. Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться тому, как профессия человека отражается на его вкусе и предпочтениях.

Особняк Рианны в Беверли-Хиллз

Особняк Ри-Ри расположен на холме в Беверли-Хиллз. Посмотрев на него издалека, можно подумать, что это оазис в пустыне. Лазурная вода в бассейне и стоящие рядом шезлонги задают атмосферу курорта.

Также у Рианны есть дом на родине на Барбадосе

Дом Леди Гаги в Майами

Дом Леди Гаги стоит на берегу океана и внешне совсем не соответствует эпатажным образам певицы. На самом деле это лишь маскировка. Внутри этот дом выглядит так, будто это развлекательный центр: мини-кинотеатр, дорожка для боулинга и множество других развлечений.

Дом Джулии Робертс на Гавайях

В процессе выбора дома Джулия Робертс обнаружила 2 стоящих рядом особняка с чудесным видом на пляж и купила оба, объединив их в комплекс. Актриса — активный защитник окружающей среды, и эти принципы она воплотила в собственном доме: крыша особняка покрыта переработанным шифером, а пол — экологичным бамбуком. Также на территории расположен теннисный корт.

Дом Джона Траволты во Флориде

Джон Траволта — большой поклонник авиации и всего, что связано с самолетами. С высоты птичьего полета его дом похож на авиатерминал. На территории рулежная дорожка расположена так, чтобы можно было докатиться на самолете до самого дома.

Усадьба Николаса Кейджа в Лос-Анджелесе

Николас Кейдж не только поклонник комиксов, но и архитектуры. Он коллекционирует старинные дома. Пока что его коллекция скромна — всего 3 особняка. Зато кроме аутентичных домов актер скупает и стилизованные, которые издалека не отличить от старинных.

Особняк Мэла Гибсона в Гринвиче, штат Коннектикут

Особняк Мэла Гибсона выглядит не иначе как имение из средневековья. Актер и режиссер — большой поклонник истории. Об этом можно судить не только по его картинам и ролям, но и по дизайну его особняка.

Дом Бейонсе и Джей-Зи в Новом Орлеане

В доме этой знаменитой пары все выглядит довольно обычно. Просторные и уютные, не нагруженные кучей предметов комнаты. Все выглядит довольно обычно до тех пор, пока не начинаешь интересоваться стоимостью деревянной скамейки для сумочек, например.

Дом Гэри Олдмана в Лос-Фелис, Лос-Анджелес

Мастер перевоплощения Гэри Олдман имеет изысканный вкус. Снаружи его дом напоминает сад, а внутри все выполнено в классическом стиле с элементами барокко.

Экодом Наоми Кэмпбелл «Глаз Гора» на острове Клеопатры в Турции

Невероятный дом Наоми расположен на острове Клеопатры в Средиземном море в Турции. С высоты птичьего полета сооружение выглядит как глаз Гора. Экодом максимально бережет энергию.