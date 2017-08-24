10 дизайнерских секретов, чтобы ваш дом выглядел как с обложки журнала

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Прогуливаясь по самому известному в мире мебельному магазину IKEA, можно заметить, что все их интерьеры имеют ряд общих черт: они все оригинальны, грамотно организованы и невероятно уютны. AdMe.ru решил разыскать приемы организации скандинавского интерьера, которыми и пользуются дизайнеры IKEA. Вот что нужно сделать, чтобы и ваш дом выглядел максимально притягательным и уникальным, словно с обложки журнала.

Подобрать правильный цвет

Цвет комнаты визуально меняет помещение: к примеру, благодаря светлым тонам даже самая маленькая квартира будет казаться просторнее. Единственное, в последнее время во многих домах наблюдается ситуация «50 оттенков бежевого». Да, этот цвет выглядит аристократично, но не бежевым единым сыт интерьер. Можно отдать предпочтение голубому, лавандовому, мятному, разным оттенкам серого — все это будет выглядеть не менее благородно и свежо.

К примеру, вот эксперимент с серым цветом.

Расставить яркие акценты

Изюминкой вашего интерьера могут стать яркие акценты на фоне однотонного оформления. Это могут быть броские подушки, коврики, абажуры, картины, в общем, что угодно.

Акцентировать внимание можно не только яркими цветами, но и геометрическими, абстрактными узорами.

Не бояться экспериментов

Не бойтесь экспериментировать не только с мебелью или аксессуарами, но и с базовыми вещами, например с полом. Только помните, что с «активным» полом остальные элементы должны быть более-менее нейтральными, чтобы все не превратилось в экстравагантную смесь.

Играть с пространством

Играть с размером помещения можно не только при помощи цвета. Например, зеркала также визуально увеличивают пространство.

Подобрать правильное освещение

Чем больше освещения, тем лучше. Можно использовать совершенно разные световые схемы: центральная лампа, точечная подсветка, направленные споты, настольные лампы, торшеры и т. д.

Не забывать про декор

Не стесняйтесь использовать живые растения в интерьере. Это добавит свежести любому помещению.

Всевозможные аксессуары в виде мягких пледов, «меховушек», декоративные подушки, абстрактные картины, постеры, минималистичные часы, яркие горшочки с растениями, плетеные корзины и вазы с фруктами — все это добавит мягкости интерьеру и оживит комнату.

Не перестараться

Лучший выбор — это традиционный прямой оштукатуренный потолок. Никаких многоуровневых конструкций и лепнины!

Единственное, с чем можно переборщить, — это кровать!

Запомните: если в спальне есть кровать — она должна быть королевской. В дополнение используйте пледы, большое количество подушек и мягкие ковры. Кровать должна стать самым уютным местом вашего дома, чтобы как только взгляд упадет на нее, тело захотело сделать то же самое.