10 дизайнерских идей, которые любую квартиру превратят в уютное гнездышко

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Разумеется, сложно быстро обновить привычный, интерьер, который складывался годами, даже если есть большое желание. Однако, зная некоторые хитрости, которыми пользуются многие дизайнеры, можно оживить квартиру и заново создать уют в доме. Иногда стоит просто перевесить любимую картину, переставить книги на полках или найти новое место для домашнего растения, как обстановка в квартире заиграет новыми красками.

Мы в AdMe.ru собрали простые и проверенные хитрости дизайнеров, которыми вы сможете воспользоваться уже сегодня.

1. Переставьте растение в угол

Мы привыкли размещать растения на подоконниках. Однако ставить цветы на подоконники — спорная идея, потому что в комнате может стать темно, особенно если растения большие. Если у вас есть пустой угол в комнате, смело поставьте туда ваше любимое растение. Лучше если оно будет объемным, тогда оно сразу впишется в интерьер. Выбирайте неприхотливые растения, чтобы меньше времени тратить на уход, к примеру лировидный фикус или монстеру. А если следовать фэншуй, бамбук улучшает атмосферу в помещении, поэтому можно поставить вазон с бамбуком в любой угол кухни. К тому же для большого растения можно выбрать красивый объемный горшок, который также станет украшением интерьера.

2. Используйте книги в качестве декора

Книги нам нужны не только для саморазвития. Иногда они могут решить некоторые дизайнерские задачи. Несколько книг, на которые вы поставите статуэтку или ночник, сыграют роль пьедестала и оживят интерьер. Также книгами можно выровнять предметы интерьера по высоте, чтобы добиться упорядоченности. Книги также пригодятся, если у вас есть пустые полки или скучная мебель: несколько ярких обложек решат эту проблему.

3. Перевесьте картины

Многие привыкли вешать картины или фотографии ровно по оси дивана или кровати. Однако это не делает вашу квартиру уникальной. Оглядитесь: в вашей квартире развешанные по оси картины смотрятся действительно скучновато. Просто повесьте рамки чуть сбоку и ниже обычного: асимметрия будет смотреться выигрышно, а интерьер заиграет по-новому. Чтобы превратить обычный интерьер в дизайнерский, ставьте или вешайте картины ниже и ближе к краю.

4. Не бойтесь прозрачных предметов и мебели

Часто традиционный интерьер с тяжелой мебелью смотрится скучновато. Преобразить его поможет использование прозрачных предметов интерьера или мебели. Такой контраст сразу же оживит интерьер. К тому же прозрачная мебель или объекты зрительно не занимают пространство. Необязательно сразу же покупать прозрачные стулья или стол. Для начала попробуйте поставить на стол большую прозрачную вазу с одним цветком, и ваш интерьер сразу преобразится.

5. Вспомните свой любимый цвет

Наверняка у вас есть любимый цвет. Почему бы не сделать его главным акцентом вашего дома? Не бойтесь использовать этот цвет снова и снова, приобретая новые предметы интерьера или перекрашивая стены. В интерьере, где присутствует ваш любимый цвет, вы чувствуете себя намного комфортнее и свободнее. Преобладание одного цвета сделает ваш дом уникальным и особенным. Но помните, что яркий цвет смотрится всегда эффектнее на белом или светлом нейтральном фоне.

6. Добавьте небрежности в интерьер

Чаще используйте пледы в интерьере — они придают комнате уют и обжитой вид. Особенно если контрастируют по цвету с вашей кроватью или диваном. Забудьте о внутреннем перфекционизме: небрежно раскинутый на диване плед заиграет новыми красками в интерьере. Тем более что вы точно его оцените, придя с работы с желанием завернуться в уютное покрывало.

7. Расставьте книги по цветам радуги

Организуйте вашу домашнюю библиотеку заново: переставьте любимые книги по цвету обложек. Причем менять экспозицию можно по настроению, согласно радужному спектру или по градиенту. Такая небольшая перестановка сразу же оживляет интерьер и упорядочивает пространство. Разумеется, далеко не у всех обложек яркие цвета, тогда можно обернуть их в цветную бумагу, заодно обновить старые обложки. Ваши шкафы будут смотреться по-новому.

8. Купите яркие подушки

Самый простой способ обновить привычный интерьер — поменять наволочки у подушек или купить новые. Выбирайте контрастные цвета ткани, тогда комната точно преобразится. Этот же секрет касается всего текстиля в доме: поменяйте шторы, скатерть или покрывала.

9. Используйте гирлянды

Неважно, что до Нового года еще много месяцев. Найдите на антресолях новогодние гирлянды и украсьте ими спальню или шкаф в гостиной. С помощью такой простой хитрости можно создать праздничную атмосферу в квартире за несколько минут. К тому же это дополнительное освещение прибавит новых красок дому и сделает помещение ярче.

10. Храните велосипед на стене

Зачем прятать велосипед на балконе или в прихожей, где он только мешает? Почему бы не принести «железного друга» в гостиную и не сделать его центром интерьера? Такой способ хранения отразит вашу активную жизненную позицию. Можно найти самые простые и недорогие крепления для стены. А для самых смелых есть вариант подвесить велосипед под потолком. В любом случае такое украшение интерьера напомнит вам о теплых днях и велопрогулках получше любых фотографий.