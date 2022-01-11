10 деталей интерьера, которым самое место в лавке старьевщика, а не у вас дома

Понятие моды существует не только в сферах красоты и медиа. Есть мода также на дизайн интерьера. Жаль, что сменить морально устаревший ремонт не так просто, как немодную кофточку или мейкап.

Мы в AdMe.ru вспомнили несколько модных тенденций прошлого, за которыми все гонялись, а сегодня стыдно людям показать.

Плитка «кабанчик»

«Кабанчик», или, как ее еще называют, «плитка из метро», долгие годы была во главе списка самых модных материалов для кухонь и ванных комнат. В итоге ее стало слишком много. Теперь интерьер с кабанчиком скорее типовой и скучный, чем актуальный. Сегодня лучше обратить внимание на крупный формат плитки. Многообразие цветов и текстур поможет создать уникальный интерьер. К тому же крупноформатная плитка быстрее укладывается и мыть ее гораздо проще.

Лампа «фонтан» и лампы «свечи»

Помните эти лампы из 90-х, похожие то ли на фонтаны, то ли на актинии, переливающиеся всеми цветами радуги? Уже давно дизайнеры предлагают более современные варианты. А если вам хочется чего-то уникального, лучше обратить внимание на современные светильники с яркой индивидуальностью.

Смеситель с низким изливом

Неважно где, в ванной или на кухне, маленький кран — это проигрышный вариант. Совсем другое дело — смесители с высоким изливом, они куда удобнее. Под высокий кран легко помещается посуда, с ним комфортнее мыть руки и совершать прочие гигиенические процедуры. В последние годы дизайнеры чаще представляют именно высокие изящные и при этом практичные краны.

«Богатая» кухня

Раньше дорогая кухня выглядела как гарнитур из шпона или массива дерева с филенчатыми фасадами, плавными линиями, яркой тяжелой столешницей. Современные кухни стали легче, проще. Особенно нужно отметить отсутствие верхнего яруса шкафов над столешницей. Этот прием помогает визуально очистить пространство, впустить больше воздуха в помещение и лучше организовать хранение на кухне.

Скучный сканди

Скандинавский интерьер бьет рекорды популярности по всему миру. Все мечтали об аскетичном дизайне квартир в серых тонах, с натуральными материалами и геометрическим рисунком в декоре. Этот стиль все так же актуален, просто и он меняется. Добавьте к монохрому нежных цветовых акцентов: розовый, охру или пыльное золото.

Диванные подушки из комплекта

Диван и подушки к нему из одного комплекта теперь неуместны. Не стоит ограничиваться диванными подушками от производителя. Соберите собственную коллекцию, пусть цвета и фактуры подушек перекликаются с остальным декором комнаты — такое решение сегодня на пике моды.

Буйство цвета

Цвет в интерьере очень важен. Но времена, когда мебельный ансамбль по цвету сочетал несочетаемое, прошли. Чтобы гармонично подобрать цвета в интерьере, используйте правило 60—30—10. Выберите 3 цвета. 60 % пространства займет фоновый доминирующий оттенок, 30 % — вторичный цвет, и 10 % придется на яркие акценты.

Плинтус

В ХХ веке мы усиленно ставили деревянные, а позже легкие пластиковые плинтусы. Потом пришла эпоха высоких плашек из МДФ или керамогранита. Но дизайнерская фантазия не знает покоя и предлагает избавляться от плинтуса совсем. Стена может сходиться с полом или как бы нависать над ним, на стыке между ними кладется тонкая пробковая прокладка.

Неоновая подсветка

Кажется, совсем недавно многие пускали светодиодную ленту по всему периметру потолка, вокруг изголовья кровати или украшали ею арки дверных проемов. Мода на свет «вырви глаз» осталась в прошлом. Теперь светодиодами творят либо прямолинейный декор, например мотивирующую надпись, либо чистую функцию — подсветку рабочей зоны, но крайне минималистично.

Детская кровать-машина

Кровать в виде бэтмобиля никогда не была хорошей идеей, но стояла у многих. Минусы: плохо сочетается с остальной мебелью, быстро теряет актуальность даже для юного хозяина, занимает много пространства. Детская комната — это мультипространство. Здесь ребенок играет, занимается, отдыхает. Лучше отдать предпочтение универсальным решениям: например, поднять кровать на второй ярус и разместить под ней рабочее место или игровую зону.

А как вы относитесь к моде в интерьере: следуете ей или делаете ремонт на века?