10 бьюти-трендов в инстаграме, применить которые в реальной жизни отважатся лишь самые безбашенные

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Инстаграм — настоящий кладезь рецептов привлекательности. И задают тон здесь, конечно, популярные бьюти-блогеры. Они неустанно генерируют идеи, как сделать макияж или прическу эффектными и сногсшибательными. Но иногда их заносит в такой непроглядный креатив, что хоть караул кричи. Большинство этих задумок получаются эпатажными и просто невероятными. Но к некоторым вполне можно присмотреться и использовать, например, при подготовке к тематическому мероприятию.

AdMe.ru собрал для вас бьюти-тренды из инстаграма, которые не могут не удивлять.

1. Брови-каблуки

Спокойствие, этот макияж ненастоящий. Но, кажется, только до поры до времени, ведь в инстаграме бьюти-тренды распространяются молниеносно. В модном инстаграм-аккаунте Skyzeditz (именно тут, к слову, возник еще один невероятный тренд — брови — рыбьи хвосты) появился экстравагантный снимок мейкапа с нарисованной туфелькой вместо брови. Оказалось, что бровь создана на компьютере. И для тех, кому идея пришлась по душе, Skyzeditz выпустил небольшой клип о рождении этого шедевра.

2. Ногти-штопор

Обычные аккуратные ногти — прошлый век, считают инстаграм-модницы. Теперь ваш маникюр можно «разбавить» ногтем-штопором. Как это делают мастера по ногтевому сервису, смотрите тут. А что, очень удобно: в любой момент можно открыть винишко.

3. Бровь-нимб

Однажды молодой бьюти-блогер из Великобритании болтала по телефону с подругой. Девушки хотели придумать какой-нибудь свежий тренд в макияже. И тогда блогер решила соединить внешние концы своих бровей — так получились брови-нимб.

4. Короны на веках

Какая девочка не мечтает быть принцессой? Теперь у каждой девушки может быть корона, причем не одна, а две. Достаточно лишь нанести на веки нужный узор и украсить стразами.

5. Косички с корсетом

Сама идея подобных косичек не нова, но сейчас, кажется, такая прическа получила второе дыхание. Оценили ее и знаменитости, например Леди Гага. На первый взгляд, косички с корсетными лентами выглядят удивительно и странно. Однако стоит признать, что есть в такой идее какая-то девичья нежность и легкость, которая привлекает.

6. Ресницы омбре

Окрашивание омбре применимо не только на волосах и ногтях. Оказывается, ресницы тоже можно накрасить таким образом. Правда, для того чтобы эффект был заметен, нужно использовать накладные или нарощенные реснички. Но, конечно, сгодится такой макияж только для тематической вечеринки.

7. Волосы в клетку

Стилист австралийского салона выплеснула свой креатив на светлые волосы клиентки и задала новую моду на окраску в клетку. И вы ни за что не поверите, что вдохновило ее на такой шаг. «Я ходила по магазинам и долго искала юбку-шотландку идеальной расцветки, — рассказала стилист. — Мне подумалось, что, если я ее не найду, придется изобразить ее на чьей-то голове». Вот так и рождаются бьюти-тренды.

8. Весенние брови

Призывать весну таким необычным образом первой пришло в голову блогеру Taylor R. Идея зеленых бровей с игривыми цветочками понравилась модницам, и те стали выкладывать в инстаграме свои фото с хештегом #gardeneyebrows.

9. Жеодовые волосы

Краска фиолетового цвета и глиттер, который имитирует кристаллы, — и вот у вас уже «драгоценные» волосы, похожие на жеоду.

10. «Железные» брови

В этом году фантазия стилистов, которые работают с бровями, просто не знает границ. Пожалуй, самое завораживающее, опасное и сумасшедшее решение — это брови, на которые крепятся гвоздики и другие железяки. Придумал этот шокирующий макияж стилист из Сербии. А вы бы отважились так экспериментировать?

Какие из этих идей вы бы согласились опробовать на себе?