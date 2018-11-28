10 бьюти-гаджетов, о которых вы могли не знать, но точно захотите попробовать

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Участники бьюти-индустрии неустанно ищут способы помочь нам исправить ошибки макияжа, нарисовать идеальные стрелки или нанести тональное средство без разводов, изменить цвет помады и даже проанализировать состояние кожи без похода к косметологу. Так появляются различные приспособления для макияжа, которые призваны облегчить нам жизнь.

AdMe.ru решил взглянуть на необычные бьюти-гаджеты и посмотреть, как они работают.

1. Полотенце для снятия макияжа

Чем вы снимаете макияж: спонжами, ватными дисками, влажными салфетками? У каждого варианта есть свои особенности и недостатки, но в любом случае приходится использовать специальные составы: жидкость для снятия макияжа или мицеллярную воду. А полотенце позволяет удалить макияж при помощи обычной теплой воды.

2. Умная антибактериальная кисть

Умная кисточка для равномерного распределения тона без полос и разводов. Производитель утверждает, что она производит 400+ микродвижений в секунду, поэтому она гораздо эффективнее вращающихся кистей. А еще на щетинки нанесено специальное антибактериальное покрытие.

3. Корректор для ошибок макияжа

Стрелка пошла не туда, тушь размазалась или контур губ кривоват? Исправить ошибки поможет специальный корректор. Его наконечник пропитан составом, который удаляет даже водостойкий макияж. В отличие от ватных палочек, корректор не размазывает, а полностью впитывает косметику, а после достаточно очистить кончик салфеткой — и пользоваться дальше.

4. Трафарет для подводки

Производитель «идеального спонжа» решил не останавливаться на достигнутом и представил очередную полезную штуку для макияжа — лайнер для создания ровного контура. У него несколько сторон, по каждой из которых можно нарисовать нужный изгиб линии на глазах или губах.

5. Стенд для очищения и сушки кисточек

Облегчить уход за косметическими кисточками можно при помощи стенда для мытья и просушивания. Его центральная часть — набор силиконовых поверхностей для промывки кисточек разного типа. А после очистки кисти удобно сушить в вертикальном положении, что продлевает им жизнь.

6. Аппликатор для накладных ресниц

Казалось бы, что сложного в том, чтобы закрепить накладные ресницы? На самом деле руками или обычным пинцетом не так уж и удобно аккуратно совмещать линию и фиксировать реснички на веке. Но и для этой операции есть удобное приспособление. Щипчиками специального аппликатора нужно поместить полоску с ресницами на веко, а силиконовым наконечником с другой стороны приклеить основание.

7. Затемняющее покрытие для помады

Если захотелось сделать свой образ более роковым (или сходить на тематическую вечеринку, например), а нужного оттенка помады нет в косметичке, то на такой случай выпустили затемняющий карандаш для помады. Он сделает любой цвет темнее на несколько оттенков. Это отличное решение для тех, кто не хочет покупать экстремальные варианты, но не прочь иногда поэкспериментировать.

8. Карманный дерматолог

Маленький бублик, который умеет анализировать состояние кожи (увлажненность, жирность, пигментацию и др.), отслеживать условия окружающей среды и давать полезные рекомендации по уходу в приложении. Устройство весит 23,5 г, а заряд способно держать больше недели.

9. Распылитель тонального крема

Однажды кто-то посмотрел на аэрограф и подумал: «А если туда залить тональный крем?» Наверное, именно так родился косметический распылитель. В разных модификациях есть как проводные, так и беспроводные варианты этого девайса, но все они создают идеальное покрытие тональным кремом. Распыление очень тонкое, поэтому можно и слегка тонировать кожу, и при желании задержаться на участке, чтобы скрыть мелкие недостатки.

10. Горячий керлер для ресниц

Горячими щипцами для завивки волос уже никого не удивишь, а вот о том, что существуют аналогичные девайсы для ресниц, знают далеко не все. Вот такое устройство позволяет быстро и легко подкрутить реснички.

А как вы относитесь к подобным девайсам для макияжа: пользуетесь или считаете ненужным баловством?