10 бизнес-идей, которые казались бессмысленными, но стали золотой жилой для своих создателей

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Остап Бендер говорил, что ему известно 400 сравнительно честных способов, с помощью которых можно отнять у людей деньги. Если бы он жил в XXI веке, то назвал бы не менее 4 000. Стартовый капитал и серьезные инвестиции — это далеко не главное. Порой достаточно немного фантазии, смелости и осознание того факта, что люди готовы платить за эмоции гораздо больше, чем за реальные вещи.

Как оказалось, деньги можно заработать буквально на ровном месте. Было бы желание и готовность доказать, что именно ваш товар — то, что нужно этому миру. AdMe.ru предлагает вам в этом убедиться.

1. Баночку воздуха не желаете?

Делать деньги из воздуха можно в буквальном смысле, причем таким видом бизнеса уже сложно кого-то удивить. В Китае эта идея родилась из-за большого количества заводов, которые загрязняют воздух. Продажей кислорода занялся житель Пекина Чэнь Гуанбяо, который после этого стал мировой знаменитостью. В Японии кислород продают в специальных бутылках с ингаляторами. Также в продаже можно найти банки с «консервированным воздухом» с разных уголков планеты. К примеру, швейцарская компания Swiss Alpine Air предлагает всем желающим приобрести флакон горного альпийского воздуха. Особой оригинальностью отличается продажа воздуха с концертов мировых звезд — Канье Уэста, Рианны, Бейонсе.

2. Консервированные эмоции

«Страсть». «Духовная пища». «Энтузиазм». «Близость». «Щедрость».

В 2004 году в Дании успешно стартовал проект Flowmarket, который предлагает своим покупателям купить прощение, щедрость, счастье, внутреннюю красоту, чувство юмора и много других приятных вещей в баночках всего за € 8. В продаже есть даже коллекция «темной материи»: обида, страх, неуверенность, стресс, зависимость. Ведь первый шаг на пути к трансформации — признать свои слабости. Каждая банка наполнена жидкостью, пить которую не рекомендуется. По словам создателей, Flowmarket заставляет людей задуматься и вдохновляет их стать лучшими версиями самих себя. Такие баночки служат напоминанием о том, что действительно важно: поставив одну из них на видное место, вы регулярно будете видеть свои собственные ценности.

3. Объятия оптом

«Обнимешь меня?»

С каждым годом все больше людей чувствуют себя очень одинокими, а ведь всем нам так хочется иногда ощутить тепло другого человека. Потому нет ничего удивительного, что в США и Европе появилась новая профессия — мастер объятий. На таких услугах специализируется фирма The Snuggery. Час в объятиях другого человека обойдется вам в $ 60, ну а за ночь придется отдать $ 425. Объятия сразу с двумя мастерами оплачиваются по двойному тарифу. И никакого эротического подтекста, по словам участников. Видимо, создателей такого бизнеса привлек пример Японии, где объятия за деньги уже давно пользуются большой популярностью.

4. Послание на груди

Российские предприниматели тоже порой радуют нас очень креативными идеями. Несколько лет назад в Новосибирске был запущен проект Titisign. Идея оказалась довольно простой в исполнении, но при этом оригинальной. За 360 рублей можно было отправить своим друзьям, коллегам и родным открытку. Но не совсем обычную. На открытке размещалось фото груди (женской или мужской — в зависимости от ваших предпочтений), а прямо на ней было написано послание для вашего адресата. Забыть такое сообщение очень непросто.

5. Реклама на голове

В целом использовать свое тело для рекламы давно не в новинку. Первооткрывателем такого бизнеса считают американца Брендона Чикотски. Он решил превратить свою лысину в рекламную площадь и стал делать временные татуировки у себя на черепе. Плата за аренду составляла около $ 320 в день. Сам Брендон называл свой бизнес «оживлением социального маркетинга» и уверял, что такая реклама на улицах города очень эффективна. Сейчас у него очень много последователей. Эта история служит ярким примером, что деньги можно делать при помощи своей же собственной головы.

6. Переработка Рождества

Празднование Рождества давно превратилось в мировую индустрию, которая, помимо прибыли, производит еще и огромное количество отходов. Например, каждый год выбрасываются миллионы елок. Американец Винс Томас решил, что это нужно исправить, и создал организацию «Пасущиеся козлы», задачей которой стала переработка этих праздничных деревьев. Самое интересное в том, что все происходит самым естественным способом: иголки просто съедает целое стадо козлов, оставляя только древесину. Эта идея сейчас пользуется большой популярностью. Надо отметить, что осыпавшиеся елки не стоит выбрасывать на улицу. В зоопарках часто принимают хвойные деревья в качестве корма для животных.

7. Бюро расставаний

На фоне появления новых способов знакомства в сети и в реальной жизни компания The Breakup Shop придумала, как заработать в кризис, и не прогадала. Новейший сервис помогает быстро расстаться со своей второй половинкой тем, кто слишком занят, стесняется или не хочет сделать больно своему экс-возлюбленному / возлюбленной. Для пользователя составят прощальное письмо, а за дополнительную плату специальный сотрудник посетит девушку или парня и сообщит об окончании отношений. Компания уверяет, что такое расставание не должно повлечь за собой трагических последствий, ведь тексты для прощальных писем составляют настоящие специалисты-психологи.

8. Детский сад для взрослых

Мишель Джони Лапидос вспомнила пословицу, что все мы родом из детства, и открыла в Бруклине частный детский сад для взрослых Preschool Mastermind. Оказалось, вокруг очень много желающих отдохнуть от рутины и бешеного темпа жизни. Стоимость общей программы стартует от $ 333. Слоган рекламной кампании: «Это будет волшебно!». В этом детском саду взрослые питаются, играют, ходят на прогулки и спят по часам. «Мы помогаем взрослым вернуться в то время, когда они были лучше подготовлены к познанию мира, и включить ту часть их мозга, которая отвечает за познание мира в игровой форме», — говорит Мишель.

9. Креативные гробы и урны для захоронения

Фирма Vic Fearn & Co много лет занималась производством гробов традиционного вида, а не так давно решила внести немного креатива в свою мрачную работу и начала создание эксклюзивных гробов. Компания уже принимала заказы на гробы в форме гитары, самолета, бутылки виски, корабля, туфельки, скейтборда, космического крейсера и даже винной пробки. А один из самых оригинальных клиентов удивил работников компании тем, что пожелал гроб в виде мусорного бака. Его выбор был аргументирован тем, что всю свою жизнь он считал себя мусором. А значит, его судьба — быть похороненным соответствующим образом.

10. Похмельный автобус

Лас-Вегас — столица развлечений США. Жизнь в нем кипит сутками напролет, словно в огромном улье, но особенно бурно она протекает ночью. Понимая, какие последствия для организма человека несут такие развлечения, на главной улице запустили уникальный похмельный автобус. Тут вам не предложат банку пива или бокал виски со льдом, зато могут поставить капельницу со специальным раствором, который выводит из организма токсины. Такой автобус не помешал бы и другим городам нашей планеты, особенно на праздники.

Какая из этих идей показалась вам самой оригинальной? Если бы вы решили открыть свой бизнес, то чем бы занялись?