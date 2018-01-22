10 базовых предметов гардероба, в которые стоит инвестировать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Покупай меньше, выбирай лучше, носи дольше». Вивьен Вествуд, английский модельер

Базовый гардероб — это необходимый фон, на котором каждая женщина создает свои неповторимые ансамбли. Конечно, гардероб зависит от вашего образа жизни, но все-таки классические базовые вещи уже много лет остаются неизменными. Чем более грамотно подобрана база, тем интереснее будет стиль, который вы создаете. Дизайнеры рекомендуют: инвестируйте в базовые вещи. Они должны быть высокого качества. Тогда основа гардероба прослужит вам долго, а проблема «полный шкаф, но нечего надеть» будет не страшна. AdMe.ru собрал предметы must-have, которые никогда не выходят из моды. Выбирайте тщательно, чтобы всегда выглядеть безупречно.

1. Белая блуза или классическая рубашка

«У чопорной белой блузки может быть тысяча отличительных черт». Джанфранко Ферре, итальянский дизайнер

Идеально, если в гардеробе есть и рубашка, и блуза — непременно белого цвета. С их помощью можно составить бесчисленное количество стильных комбинаций. Такая рубашка подойдет практически к любому «низу». Основные варианты формы, которые идут практически всем: приталенная, прямого кроя и свободная «рубашка бойфренда». Чтобы блуза украшала вас максимально, важно правильно подобрать оттенок. Он не должен быть намного светлее зубной эмали. Поэтому кому-то подойдет чисто белый, а кому-то оттенок топленого молока или жемчужный.

2. Маленькое черное платье

«В маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно». Карл Лагерфельд, модельер, креативный директор Chanel

Сложно придумать более удачную инвестицию в одежду, чем покупка маленького черного платья. То, насколько оно будет «маленьким», зависит от типа фигуры, но максимальная длина такого платья — чуть ниже колена. Классические варианты не устаревают, поэтому такое платье может прослужить очень долго и всегда быть разным благодаря аксессуарам. Выбирайте форму, которая идет вам больше всего, лаконичный крой без излишеств, дорогую ткань — и вы всегда будете безупречны!

3. Юбка-карандаш

«Я люблю юбку-карандаш за то, что она обнимает меня в правильных местах». Мэнди Мур, американская актриса и певица

Этот женственный предмет гардероба позволяет моделировать силуэт. Подобрав для себя высоту талии, длину, степень прилегания, можно «вытянуть» фигуру, подчеркнуть, но не увеличить бедра. Два основных варианта юбки-карандаша — зауженная внизу и прямого кроя. Прямой крой с высокой талией идеально подойдет обладательницам фигуры «груша», позволив скорректировать тяжеловатые относительно верха ягодицы. Примеряя юбку, непременно посмотрите на себя сбоку. Идеальной будет посадка, когда юбка облегает мягко, струится вниз. Если же ягодицы сильно обтянуты, включая изгиб под ними, — юбка маловата. Для базы стоит выбрать юбку темных оттенков, к тому же они несут дополнительный бонус: стройнят. Лучшие ткани — костюмная и плотный хлопок.

4. Джинсы

«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я». Ив Сен-Лоран, французский модельер

Первое место по универсальности давно принадлежит джинсам. Повседневный, свободный, вечерний стиль — с их помощью можно создать все что угодно. Но экономить на джинсах не стоит. Как говорится, «дешевые джинсы не сделают комплимент вашим ягодицам». Базовые джинсы должны быть максимально простого кроя, без аксессуаров и надписей, а цвет — темные оттенки синего или классические голубые. Черные джинсы проиграют черным брюкам, поэтому, чтобы выгоднее подчеркнуть фигуру, от черных джинсов лучше отказаться.

5. Классические брюки

«Я всегда полагаюсь на брюки. В брюках ты вольна играть своими ногами, своим отношением к жизни и окружающим. Это гораздо забавнее. Это намного изысканней. Это более возвышенно, ты словно мужчина с женским мироощущением. Я обожаю брюки». Соня Рикель, французский модельер

Модельеры уверяют: классические черные или темно-серые брюки связывают воедино весь гардероб. Они, как и джинсы, позволяют создать много образов, и в любом из них вы будете чувствовать себя элегантной особой. Узкие брюки могут быть короткими, но все же длина классической формы брюк должна достигать середины каблука, при условии что вы носите шпильки. Ткань — самое важное в брюках. Некачественный материал очень быстро перестанет держать форму, а что может быть хуже, чем обвисшие на ягодицах и растянутые на коленях брюки? Идеальны костюмная ткань, кашемир, шерсть и шелк. А добавление в эти благородные ткани синтетического волокна позволит продлить срок их службы и сохранить форму.

6. Жакет

«Пиджак — основа гардероба. Он должен быть хорошо сшит, сидеть идеально и быть скроен так, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно». Джорджо Армани, итальянский модельер

Жакет, идеально облегающий фигуру, — это еще одна универсальная любимая вещь. Демократично с джинсами, элегантно с юбкой и брюками, отличный вечерний вариант с платьем и много других сочетаний, которые вы сможете придумать. Стилисты советуют выбирать базовый пиджак неброских цветов — серый, синий, бежевый будут идеальны. С другой стороны, глубокий и идущий вам оттенок красного — это уже классика, которая гармонично впишется в гардероб. В жакете важна ткань и фурнитура. Дешевые и кричащие пуговицы сведут на нет все благородство цвета и формы. Они должны быть качественными и максимально незаметными, тогда ваш пиджак будет действительно универсален. Стоит помнить: ничего лишнего — никаких молний, цепочек и оторочек — базовый пиджак не должен иметь.

7. Белая футболка

«Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита». Джорджо Армани, итальянский модельер

Белая футболка — уникальная вещь. На ней как на полотне можно написать любую стильную картину. Белая футболка не должна висеть одиноко в шкафу, лучше, если их будет несколько: можно поиграть с фактурами ткани и формой — более свободными вариантами и сидящими по фигуре. Помимо хлопка выбирайте фактурные ткани — лен, вискозу. Секрет успеха белой футболки — ее безупречная белизна. Любое подозрение на «несвежесть» цвета убивает весь стиль. Но, в принципе, для белой футболки работают те же принципы, что и для рубашки: подбирайте оттенок под цвет зубной эмали. Чтобы футболка украшала, плечевой шов должен проходить по границе плечевого сустава. Если же этот шов находится на середине плеча, футболка подчеркнет даже малейшую сутулость. Отдайте предпочтение более свободной вещи, чтобы скрыть недостатки фигуры или подчеркнуть хрупкость.

8. Бежевые и черные туфли на каблуке

«Мужчины говорили мне, что я спас их брак. Туфли стоили им целое состояние, но это все равно дешевле, чем развод». Маноло Бланик, испанский дизайнер обуви

Черные лодочки, как говорится, подойдут под все, и удобная элегантная черная пара должна быть у каждой женщины. А «второй черный» — это бежевые туфли, которые визуально удлиняют ноги. Такие туфли тоже очень универсальны. Но стоит постараться подобрать идеальный для вас оттенок, тогда стильные шпильки станут продолжением ножки. А уж дизайнеры представляют множество оттенков бежевого. Учитывайте естественный цвет вашей кожи без загара и оттенок колготок, который вы предпочитаете. Что касается материала обуви, наверное, не нужно говорить о том, что это должна быть качественная кожа, которая будет хорошо держать форму, а ваши ноги — в комфорте. Эффектно будут смотреться замшевые или лаковые туфли, но наиболее универсальны бежевые лодочки из гладкой кожи.

9. Кашемировый свитер

«Элегантность не выделяется, а запоминается». Джорджо Армани, итальянский модельер

Стильная и вечная классика — кашемировый свитер спокойных оттенков. С его помощью можно создать множество уютных повседневных комбинаций с налетом «благородной роскоши». Чтобы такой свитер прослужил долго, нужно выбирать 100%-й кашемир. Это недешевое удовольствие, однако более доступные ценовые варианты могут не оправдать надежд. Доступная стоимость объясняется низким качеством пряжи и другими волокнами. Такие свитера быстро покрываются катышками и теряют вид.

10. Тренч

«У всех людей в мире должен быть тренч, и для всех людей в мире должен быть тренч. В независимости от возраста и пола». Анджела Арендс, бывший генеральный директор модного дома Burberry