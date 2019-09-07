10 актуальных трендов в маникюре, которым следуют модницы всего мира

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Ухоженные руки всегда в тренде, однако многим девушкам конечно хочется иметь не только красивый, но и актуальный маникюр. В сезоне-2019/2020 мастера не устают фантазировать, чтобы сделать ногти заметной частью имиджа. Отмечается, что в этом году можно экспериментировать с формой и длиной (острые или скошенные ногти), фактурой и цветом. Актуальные оттенки — белый, винный, зеленый, темно-фиолетовый, черный, морковный, голубой.

Мы в AdMe.ru заметили, что при всем разнообразии вариантов модницам стоит выбирать стильные акценты, благородные оттенки и немного эпатажа. Мастера адаптировали яркие примеры с подиума для актуального маникюра на каждый день, который максимально подчеркнет красоту рук. А бонус в конце статьи показывает, чем можно дополнить ухоженные ногти.

1. Градиент

Для создания перехода из одного цвета в другой в этом сезоне используются не яркие и контрастные, а близкие оттенки. Мастера отдают предпочтение классическим фактурам, мелкие блестки и эффект кошачьего глаза теряют актуальность.

2. Минимализм

Естественная красота прекрасно подчеркивается нюдовыми оттенками, а небольшие дополнения могут не слишком отличаться по цвету (эффект кружева, тонкие полоски, графические элементы) или же обращать на себя внимание контрастом.

Френч остается на пике популярности, но обязательно должен быть необычным: цветным, контрастным, с акцентом на одном ногте.

3. Разный дизайн на правой и левой руках

Такой маникюр отлично подойдет тем девушкам, которым трудно определиться с дизайном. Зачем выбирать, если можно оставить оба варианта?

Но все же они должны сочетаться между собой по цвету, а креативные мастера придумывают, как дизайн на одной руке может перекликаться с рисунком на другой при помощи акцентов, деталей или близких цветов.

4. Приглушенная матовость

Матовые поверхности этого сезона должны быть неярких, но глубоких цветов: зеленого, оттенков бордо, розового, кирпичного, фиолетового, молочного и серого.

5. Объемный рисунок и камифубуки

От этого яркого тренда модницы не хотят отказываться уже несколько лет. Камифубуки — это пайетки или конфетти разного размера, цвета и формы, поэтому с их помощью можно создавать множество эффектов, в том числе объемных. Но если в прошлых сезонах они больше использовались, чтобы составлять четкие узоры, то в этом в моде хаотичность, акцент на одном ногте или эффект полумесяца.

Популярными становятся также объемные рисунки, которые выполнены при помощи кисти и лака, без использования стразов.

6. Акценты

Тенденция выделять 1 или 2 ногтя по-прежнему остается актуальной. Популярны забавные короткие надписи или буквы, смешные рисунки, цветочные орнаменты, а также в тренде один ноготь, отличающийся фактурой от других, или оставленный прозрачным в сочетании с покрытыми цветным лаком.

7. Геометрия и растительные мотивы

Геометрические и растительные орнаменты могут выступать как самостоятельный акцент либо соединяться в единый рисунок.

8. Оформленная прозрачность

Один из самых эффектных и необычных трендов. Рисунок, который подчеркивает прозрачность ярким контрастом или дополняет светлыми оттенками на кончиках ногтя, модницы уже освоили. А вот эффект ореола вокруг ногтя — довольно свежее и интересное решение.

9. Бархатный песок и камень

Эффект бархата и натурального камня. Мастера отмечают, что такой маникюр идеально смотрится на ногтях средней длины и квадратной формы. Два этих дизайна имеют все шансы надолго задержаться в тренде, так как стремительно набирают популярность.

10. Эффект графической татуировки

Лаконичные рисунки темным лаком на светлом, ярком или прозрачном фоне — это основа, а сложность исполнения зависит от профессионализма мастера. Немного хаотичные графические рисунки называют эффектом Пикассо.

Бонус: украшения для ногтей

Тренд, который уже оценили и приняли модницы в прошлом сезоне, остается актуальным и в этом. Специальные кольца надеваются на верхнюю фалангу пальца и повторяют форму ногтя либо делают акцент на нем.

Понравились актуальные тенденции? А какой маникюр предпочитаете вы?