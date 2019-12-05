Переводчик с русского языка на французский

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Разыскиваются талантливые переводчики с русского языка на французский!

Наш идеальный кандидат:

  • В совершенстве владеет русским и французским языками.
  • Любит свою работу и стремится к самосовершенствованию.
  • Имеет 4–6 часов свободного времени и желание работать с развлекательным контентом.
  • Готов выполнить тестовое задание.

Мы предлагаем:

  • Интересную работу, которую можно выполнять дома, сидя в уютной комнате в пушистых тапочках.
  • Достойную зарплату.
  • Стабильный поток заявок на перевод.
  • Помощь опытного наставника.
  • Возможность стать частью одной из самых успешных команд интернета.

Если вам интересно и вы готовы к выполнению тестового задания, то:

  • Напишите нам на talents@thesoul-publishing.com.
  • В теме письма укажите: «Переводчик RU-FR: ФИО, дата рождения».
  • В самом письме обязательно должны быть:
    — ваши имя и фамилия, возраст;
    — город проживания;
    — информация о вашем образовании и опыте работы;
    — краткий рассказ о себе.

Письма, содержащие неполную информацию, рассматриваться не будут.

С нетерпением ждем ваших писем! :)

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