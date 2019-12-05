Переводчик с русского языка на французский
Разыскиваются талантливые переводчики с русского языка на французский!
Наш идеальный кандидат:
- В совершенстве владеет русским и французским языками.
- Любит свою работу и стремится к самосовершенствованию.
- Имеет 4–6 часов свободного времени и желание работать с развлекательным контентом.
- Готов выполнить тестовое задание.
Мы предлагаем:
- Интересную работу, которую можно выполнять дома, сидя в уютной комнате в пушистых тапочках.
- Достойную зарплату.
- Стабильный поток заявок на перевод.
- Помощь опытного наставника.
- Возможность стать частью одной из самых успешных команд интернета.
Если вам интересно и вы готовы к выполнению тестового задания, то:
- Напишите нам на talents@thesoul-publishing.com.
- В теме письма укажите: «Переводчик RU-FR: ФИО, дата рождения».
- В самом письме обязательно должны быть:
— ваши имя и фамилия, возраст;
— город проживания;
— информация о вашем образовании и опыте работы;
— краткий рассказ о себе.
Письма, содержащие неполную информацию, рассматриваться не будут.
С нетерпением ждем ваших писем! :)