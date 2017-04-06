Как сделать волосы здоровыми и блестящими за 20 минут

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Наши волосы, без сомнения, являются одной из главных составляющих красоты, особенно для женщин. Здоровым и красивым волосам нужен постоянный уход.



Поэтому AdMe.ru решил поделиться с вами крутыми рецептами простых и очень эффективных масок, которые однозначно понравятся вашим волосам. И сделать их можно всего за несколько минут.

Маска для волос из авокадо

Этот экзотический фрукт хорош не только в качестве закуски к мексиканским блюдам, но также оказывает положительное действие при нанесении на волосы. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 спелое авокадо

1 чайная ложка оливкового масла

1 чайная ложка меда

1 яйцо

Смешайте все ингредиенты до образования однородной массы. Нанесите маску равномерно на все волосы от корней до кончиков. Подождите 20 минут, пока маска впитается. Смойте маску теплой водой.

Маска для волос из алоэ вера

Алоэ вера известно всем как средство для лечения и профилактики различных заболеваний. Однако это растение также придает блеск волосам и стимулирует их рост. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 лист алоэ вера

1 чайная ложка миндального масла

Разрежьте лист по центру и измельчите его. Смешайте с миндальным маслом и нанесите на волосы. Наденьте полиэтиленовую шапочку и подождите 20 минут. Смойте маску теплой водой.

Маска для волос из банана

Банан является одним из самых питательных фруктов, и он способен помочь избавиться от перхоти. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 большой и свежий банан

1 чайная ложка меда

Смешайте ингредиенты до консистенции пюре. Нанесите на волосы. Подождите 20 минут, пока маска впитается. Смойте маску теплой водой.

Чтобы достичь наилучших результатов, необходимо наносить эти маски раз в неделю. Тогда ваши волосы будут всегда оставаться мягкими и блестящими.