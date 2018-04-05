Загадка Зеленой Бороды, которая проверит, насколько развито ваше абстрактное мышление

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После сильной бури в воде вы находите пятерых моряков, которые рассказывают вам, что они — бывшие члены команды пирата по имени Зеленая Борода, который избавился от них за попытку поднять бунт. В благодарность за спасение моряки рассказывают вам, что до того, как их смыло в воду штормом, они были на острове, где капитан зарыл клад.

AdMe.ru предлагает вам разгадать загадку: отыскать этот остров и выкопать сокровище Зеленой Бороды.

Когда каждый из пятерых моряков описывает остров, их показания расходятся. Известно только вот что:

Остров был плоский, без препятствий, кроме нескольких деревьев.

Пираты были связаны. Они могли крутить головой, но не перемещаться.

Каждый пират видел разное количество деревьев — от 2 до 6.

Пират, который видел 2 дерева, говорит, что сокровище было зарыто прямо у его ног.

Облетая территорию поиска, вы видите несколько островов, каждый из которых подходит под описание и имеет 6 деревьев одинаковой высоты

Перед вами 2 вопроса: Как выглядит остров Зеленой Бороды сверху? Где должно быть закопано на этом острове сокровище?

Листайте дальше, если готовы узнать ответ

Вспомните, что у каждого пирата была своя точка обзора и каждый видел разное количество деревьев. Пират увидит меньше деревьев, если те будут находиться друг за другом относительно точки наблюдения.

Есть только один остров, который подходит под такое описание. Это остров под номером 2

Только на этом острове пятерых пиратов можно расположить так, чтобы они видели от 2 до 6 деревьев. А сундук с сокровищами, как и говорилось, будет находиться у ног пирата, который видел только 2 дерева.