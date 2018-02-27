Задача в стиле нуар, решить которую под силу только истинному детективу

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Кто же не хотел почувствовать себя на месте детектива? И если лавры лейтенанта Коломбо, Эркюля Пуаро или мисс Марпл не дают вам покоя, то вот вам задание, которое эти персонажи признали бы достойным внимания. Интересно? Тогда вперед.

AdMe.ru приготовил для вас задачу в стиле нуар, где на ваших глазах разворачивается целая драма. Постарайтесь понять, как все случилось.

1. Это была темная, дождливая ночь, и пара неслась в автомобиле на сумасшедшей скорости по иностранному городу. Машина сломалась, и мужу пришлось отправиться на поиски помощи.

2. Он боялся оставлять жену одну в машине, поэтому поднял все окна и закрыл машину, прежде чем уйти.

3. Когда он вернулся, автомобиль был в том же состоянии, в каком он его оставил, но его жена была мертва. На полу была кровь, а в машине находился незнакомец.

Как такое могло случиться, если дверь снаружи не открывалась, а жена не была склонна к суициду?

Ответ

Жена была беременна. Они ехали в больницу.