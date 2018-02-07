Задача для самых внимательных. Сможете найти тут все ошибки?
Хотите почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом? Тогда внимательно посмотрите на картинку и подумайте, все ли там так, как должно быть.
AdMe.ru предлагает вам найти все 26 ошибок. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Подсказка: Обратите внимание на логику происходящего. На изображении есть много мелких деталей, которых не может быть в действительности (посмотрите, например, на поле). Удачи вам в поиске! А если хотите проверить себя, нажмите на картинку: она перевернется и подскажет вам, что именно на ней неправильно.
ОТВЕТЫ
- Ветер дует одновременно в разных направлениях: дым идет вправо, ветви клонятся влево.
- Нет единого времени года: одни деревья стоят без листьев, другие — с листьями.
- Поле одновременно засеивают и убирают.
- На лошади нет хомута, хотя есть седло.
- Лошадь идет в сторону уже вспаханного поля.
- Нет пахаря, который бы держал плуг.
- На поле растут деревья.
- У сосны (самой высокой) ветка от другого дерева.
- Свет от солнца падает по-разному: у человека тень направлена в одну сторону, у собаки — в другую.
- У калитки волнистая, а не прямая тень.
- Калитка имеет 5 горизонтальных досок, но тень падает только от 4.
- Калитка не имеет ни петель, ни других приспособлений, чтобы открываться.
- Куст растет прямо на заборе.
- У дома нет двери.
- Занавески на окнах находятся снаружи.
- Человек непропорционально большой по сравнению с домом.
- Собака слишком большая по сравнению с овечками.
- У одной овцы не хватает ноги.
- У другой овцы черный хвост, похожий на собачий.
- Овечки непропорционально уменьшаются от переднего плана к дальнему.
- У некоторых предметов нет тени.
- Двор огорожен только с одной стороны.
- Озеро расположено выше линии горизонта.
- Тележка с сеном на заднем плане явно выше человека.
- У тележки возле дома не хватает одного колеса и ручки (если она сломана, то непонятно, зачем она стоит посреди сарая, в который будут складывать сено с поля).
- Труба на крыше такая же, как и сама крыша.