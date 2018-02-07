Задача для самых внимательных. Сможете найти тут все ошибки?

Хотите почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом? Тогда внимательно посмотрите на картинку и подумайте, все ли там так, как должно быть.

AdMe.ru предлагает вам найти все 26 ошибок. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Подсказка: Обратите внимание на логику происходящего. На изображении есть много мелких деталей, которых не может быть в действительности (посмотрите, например, на поле). Удачи вам в поиске! А если хотите проверить себя, нажмите на картинку: она перевернется и подскажет вам, что именно на ней неправильно.

ОТВЕТЫ

  • Ветер дует одновременно в разных направлениях: дым идет вправо, ветви клонятся влево.
  • Нет единого времени года: одни деревья стоят без листьев, другие — с листьями.
  • Поле одновременно засеивают и убирают.
  • На лошади нет хомута, хотя есть седло.
  • Лошадь идет в сторону уже вспаханного поля.
  • Нет пахаря, который бы держал плуг.
  • На поле растут деревья.
  • У сосны (самой высокой) ветка от другого дерева.
  • Свет от солнца падает по-разному: у человека тень направлена в одну сторону, у собаки — в другую.
  • У калитки волнистая, а не прямая тень.
  • Калитка имеет 5 горизонтальных досок, но тень падает только от 4.
  • Калитка не имеет ни петель, ни других приспособлений, чтобы открываться.
  • Куст растет прямо на заборе.
  • У дома нет двери.
  • Занавески на окнах находятся снаружи.
  • Человек непропорционально большой по сравнению с домом.
  • Собака слишком большая по сравнению с овечками.
  • У одной овцы не хватает ноги.
  • У другой овцы черный хвост, похожий на собачий.
  • Овечки непропорционально уменьшаются от переднего плана к дальнему.
  • У некоторых предметов нет тени.
  • Двор огорожен только с одной стороны.
  • Озеро расположено выше линии горизонта.
  • Тележка с сеном на заднем плане явно выше человека.
  • У тележки возле дома не хватает одного колеса и ручки (если она сломана, то непонятно, зачем она стоит посреди сарая, в который будут складывать сено с поля).
  • Труба на крыше такая же, как и сама крыша.

1 На склад!
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