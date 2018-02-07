Задача для самых внимательных. Сможете найти тут все ошибки?

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Хотите почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом? Тогда внимательно посмотрите на картинку и подумайте, все ли там так, как должно быть.

AdMe.ru предлагает вам найти все 26 ошибок. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Подсказка: Обратите внимание на логику происходящего. На изображении есть много мелких деталей, которых не может быть в действительности (посмотрите, например, на поле). Удачи вам в поиске! А если хотите проверить себя, нажмите на картинку: она перевернется и подскажет вам, что именно на ней неправильно.