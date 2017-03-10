Для чего нужна кнопка Win на клавиатуре

Кнопка Win, которую можно найти на клавиатуре PC-совместимых компьютеров, служит не только для вызова меню «Пуск». Ее использование в сочетании с другими клавишами упрощает работу на компьютере и значительно экономит время.

AdMe.ru составил список возможностей этой кнопки, которые наверняка пригодятся каждому пользователю Windows.

  • ⊞ Win — открыть/ закрыть меню «Пуск», в Windows 8.1 — открыть предыдущее окно;
  • ⊞ Win + A — открыть Центр уведомлений (в Windows 10);
  • ⊞ Win + B — выбрать первый значок в области уведомлений (затем можно переключаться между значками клавишами со стрелками);
  • ⊞ Win + Ctrl + B — переключиться на программу, отображающую сообщение в области уведомлений;
  • ⊞ Win + C — показать боковую панель «Charm Bar» (в Windows 8 и 8.1), в Windows 10 — вызвать Cortana (при использовании поддерживаемого языка);
  • ⊞ Win + D — показать рабочий стол (мгновенно свернуть все открытые окна);
  • ⊞ Win + E — открыть «Проводник»; в Windows 10 по умолчанию открывает «Панель быстрого доступа»;
  • ⊞ Win + F — открыть «Поиск файлов»;
  • ⊞ Win + Ctrl + F — открыть «Поиск компьютеров»;
  • ⊞ Win + G — показать гаджеты поверх всех окон (только в Windows 7 и Vista); открыть игровую панель в Windows 10;
  • ⊞ Win + K — открыть новое меню «Пуск» — «Подключения» (в Windows 8 и 8.1);
  • ⊞ Win + L — сменить пользователя или заблокировать рабочую станцию;
  • ⊞ Win + M — свернуть все окна;
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + M — восстановить окна после сворачивания;
  • ⊞ Win + O — отключить поворот экрана (отключить реакцию на гироскоп на планшетах);
  • ⊞ Win + P — переключить режимы работы с внешним монитором/ проектором (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Q — открыть панель поиска по установленным программам (проверено в Windows 8);
  • ⊞ Win + R — открыть окно «Выполнить»;
  • ⊞ Win + T — переключить фокус на панель задач (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + U — открыть Центр специальных возможностей;
  • ⊞ Win + W — открыть Windows Ink Workspace (записки, снимок экрана);
  • ⊞ Win + X — открыть Центр мобильных приложений Windows (только для мобильных компьютеров в Windows Vista и 7);
  • ⊞ Win + Y — открыть Yahoo! Messenger (если установлен).
Нажмите, чтобы увидеть полный список
  • ⊞ Win + Pause — открыть свойства системы;
  • ⊞ Win + F1 — открыть Центр справки и поддержки Windows;
  • ⊞ Win + 1 ... 0 — запустить/ переключиться на программу, закрепленную в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows Vista и новее);
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + 1 ... 0 — запустить новый экземпляр программы, закрепленной в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Ctrl + 1 ... 0 — переключиться на последнее активное окно программы, закрепленной в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Alt +1 ... 0 — открыть список переходов для программы, закрепленной в панели задач с указанным порядковым номером (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ↑ — развернуть окно (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ↓ — восстановить/ минимизировать окно (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ← или → — переключить режим развертывания окна (в том числе между мониторами в многомониторных конфигурациях) (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + ← или → — перенести окно между мониторами в многомониторных конфигурациях (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + ⇧ Shift + ↑ или ↓ — растянуть активное окно от верхнего до нижнего краев экрана/ восстановить размер окна;
  • ⊞ Win + Home — свернуть/ восстановить все несвернутые окна, кроме активного (только в Windows 7), перейти наверх веб-страницы;
  • ⊞ Win + Пробел — взглянуть на рабочий стол (только в Windows 7)/ сменить раскладку (только в Windows 8 и 10);
  • ⊞ Win + + — активировать экранную лупу/ увеличить изображение на 100 % (только в Windows 7 и новее);
  • Win + — — при активной экранной лупе уменьшить изображение на 100 % (только в Windows 7 и новее);
  • ⊞ Win + Esc — отключить экранную лупу (только в Windows 7 и новее).

Фото на превью androidheadlines.com, yayayoyo / depositphotos.com
По материалам wikipedia.org

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