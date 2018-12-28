Японская техника для омоложения зоны вокруг глаз. Занимает всего 1 минуту

  • 11
  • 163
  • 5
  • 10.1k

С возрастом мы отмечаем, глядя в зеркало, что наши глаза устали и погрустнели. Опускаются брови, верхнее веко, ползут вниз внешние уголки глаз, появляются мелкие морщины и даже глубокие, которые кажутся таковыми за счет отеков. Омолодить и «вернуть на место» зону вокруг глаз помогает азиатский массаж шиацу, а его основное отличие от других в том, что единственные его движения — это нажатия на определенные точки. Шиацу делают японские женщины и, возможно, в этом секрет их красоты и молодости?

Мы в AdMe.ru заинтересовались системой, которая становится все более популярной, хотя официально признана медициной только в Японии. Ежедневный массаж по шиацу займет 1 минуту, делать его нужно утром, вечером и тогда, когда вы чувствуете, что ваши глаза устали.

Что такое массаж шиацу

Название массажа произошло от двух японских слов: «надавливание» и палец", его придумал японец Токудзиро Намикоси в начале ХХ века. Массаж основывался на знании анатомии и секретов тибетской медицины, автор применял его для лечения артрита. Простой и эффективный метод понравился и прижился, его официально признали в Японии и до сих пор используют очень активно, в том числе в косметологии. Интересно, что автор метода прожил до 95 лет и до конца жизни выглядел намного моложе своего возраста. Он говорил, что массаж основан в том числе на инстинкте, когда человек машинально потирает и греет место, которое болит.

Как же он работает? На теле и лице находятся определенные точки, давление на которые помогает крови и лимфе лучше циркулировать, а обменные процессы в тканях происходят гораздо быстрее и эффективнее. Запускается естественный процесс обновления организма.

При самостоятельном выполнении не нужно массировать зоны (это может делать только специалист). Надавливайте со средней интенсивностью, чтобы чувствовался легкий дискомфорт.

Если мы говорим о зоне вокруг глаз, то при помощи массажа:

  • укрепляются мышцы;
  • разглаживаются морщины;
  • повышается упругость кожи за счет стимуляции ускоренной выработки коллагена и эластина;
  • нормализуется выработка кожного сала.

1. Приподнимаем брови

Воздействие: на внутреннем, внешнем концах брови, середине брови.

Поставьте указательный, безымянный и средний пальцы на точки, надавите. Для того чтобы брови «вернулись на место», давящие движения на кончиках бровей направьте немного вверх.

Время: 7 секунд.

2. Убираем «гусиные лапки»

Воздействие: внешние уголки глаз.

Поставьте указательные пальцы на точки, немного погрейте зону, надавите и отпустите. Можно немного потянуть мышцы по направлению к вискам, не отрывая пальцы. Обратите внимание, что тянуть нужно не кожу, а именно мышцу.

Время: 3 секунды.

Повторение: 3 раза.

3. Избавляемся от отеков

Воздействие: внутренний уголок глаза между глазом и переносицей.

Поставьте указательные пальцы на точки и надавите строго перпендикулярно, не растягивая и не двигая кожу. Можно сделать «вилку» из среднего и указательного пальцев и одновременно надавливать на внутренний и внешний уголки глаза.

Время: 3 секунды.

Повторение: 3 раза.

4. Убираем морщины на переносице

Воздействие: между бровями, зона «третьего глаза».

Плотно соедините вместе указательный, средний и безымянный пальцы и подушечками надавите на 3 точки между бровями.

Время: 5–7 секунд.

Повторение: 2 раза.

5. Омолаживаем кожу под глазами

Воздействие: под глазами на косточке.

Поставьте указательный, средний, безымянный пальцы на точки и надавите.

Время: 10 секунд.

Повторение: 2 раза.

Этот комплекс можно делать отдельно либо изучить и выполнять полный массаж лица по технике шиацу. Его выполнение также сделает более эффективным любой другой массаж или гимнастику для лица.

Фото на превью elwynn / Depositphotos

  • 11
  • 163
  • 5
  • 10.1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!