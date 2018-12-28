Японская техника для омоложения зоны вокруг глаз. Занимает всего 1 минуту

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С возрастом мы отмечаем, глядя в зеркало, что наши глаза устали и погрустнели. Опускаются брови, верхнее веко, ползут вниз внешние уголки глаз, появляются мелкие морщины и даже глубокие, которые кажутся таковыми за счет отеков. Омолодить и «вернуть на место» зону вокруг глаз помогает азиатский массаж шиацу, а его основное отличие от других в том, что единственные его движения — это нажатия на определенные точки. Шиацу делают японские женщины и, возможно, в этом секрет их красоты и молодости?

Мы в AdMe.ru заинтересовались системой, которая становится все более популярной, хотя официально признана медициной только в Японии. Ежедневный массаж по шиацу займет 1 минуту, делать его нужно утром, вечером и тогда, когда вы чувствуете, что ваши глаза устали.

Что такое массаж шиацу

Название массажа произошло от двух японских слов: «надавливание» и палец", его придумал японец Токудзиро Намикоси в начале ХХ века. Массаж основывался на знании анатомии и секретов тибетской медицины, автор применял его для лечения артрита. Простой и эффективный метод понравился и прижился, его официально признали в Японии и до сих пор используют очень активно, в том числе в косметологии. Интересно, что автор метода прожил до 95 лет и до конца жизни выглядел намного моложе своего возраста. Он говорил, что массаж основан в том числе на инстинкте, когда человек машинально потирает и греет место, которое болит.

Как же он работает? На теле и лице находятся определенные точки, давление на которые помогает крови и лимфе лучше циркулировать, а обменные процессы в тканях происходят гораздо быстрее и эффективнее. Запускается естественный процесс обновления организма.

При самостоятельном выполнении не нужно массировать зоны (это может делать только специалист). Надавливайте со средней интенсивностью, чтобы чувствовался легкий дискомфорт.

Если мы говорим о зоне вокруг глаз, то при помощи массажа: