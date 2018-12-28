Японская техника для омоложения зоны вокруг глаз. Занимает всего 1 минуту
С возрастом мы отмечаем, глядя в зеркало, что наши глаза устали и погрустнели. Опускаются брови, верхнее веко, ползут вниз внешние уголки глаз, появляются мелкие морщины и даже глубокие, которые кажутся таковыми за счет отеков. Омолодить и «вернуть на место» зону вокруг глаз помогает азиатский массаж шиацу, а его основное отличие от других в том, что единственные его движения — это нажатия на определенные точки. Шиацу делают японские женщины и, возможно, в этом секрет их красоты и молодости?
Мы в AdMe.ru заинтересовались системой, которая становится все более популярной, хотя официально признана медициной только в Японии. Ежедневный массаж по шиацу займет 1 минуту, делать его нужно утром, вечером и тогда, когда вы чувствуете, что ваши глаза устали.
Что такое массаж шиацу
Название массажа произошло от двух японских слов: «надавливание» и палец", его придумал японец Токудзиро Намикоси в начале ХХ века. Массаж основывался на знании анатомии и секретов тибетской медицины, автор применял его для лечения артрита. Простой и эффективный метод понравился и прижился, его официально признали в Японии и до сих пор используют очень активно, в том числе в косметологии. Интересно, что автор метода прожил до 95 лет и до конца жизни выглядел намного моложе своего возраста. Он говорил, что массаж основан в том числе на инстинкте, когда человек машинально потирает и греет место, которое болит.
Как же он работает? На теле и лице находятся определенные точки, давление на которые помогает крови и лимфе лучше циркулировать, а обменные процессы в тканях происходят гораздо быстрее и эффективнее. Запускается естественный процесс обновления организма.
При самостоятельном выполнении не нужно массировать зоны (это может делать только специалист). Надавливайте со средней интенсивностью, чтобы чувствовался легкий дискомфорт.
Если мы говорим о зоне вокруг глаз, то при помощи массажа:
- укрепляются мышцы;
- разглаживаются морщины;
- повышается упругость кожи за счет стимуляции ускоренной выработки коллагена и эластина;
- нормализуется выработка кожного сала.
1. Приподнимаем брови
Воздействие: на внутреннем, внешнем концах брови, середине брови.
Поставьте указательный, безымянный и средний пальцы на точки, надавите. Для того чтобы брови «вернулись на место», давящие движения на кончиках бровей направьте немного вверх.
Время: 7 секунд.
2. Убираем «гусиные лапки»
Воздействие: внешние уголки глаз.
Поставьте указательные пальцы на точки, немного погрейте зону, надавите и отпустите. Можно немного потянуть мышцы по направлению к вискам, не отрывая пальцы. Обратите внимание, что тянуть нужно не кожу, а именно мышцу.
Время: 3 секунды.
Повторение: 3 раза.
3. Избавляемся от отеков
Воздействие: внутренний уголок глаза между глазом и переносицей.
Поставьте указательные пальцы на точки и надавите строго перпендикулярно, не растягивая и не двигая кожу. Можно сделать «вилку» из среднего и указательного пальцев и одновременно надавливать на внутренний и внешний уголки глаза.
Время: 3 секунды.
Повторение: 3 раза.
4. Убираем морщины на переносице
Воздействие: между бровями, зона «третьего глаза».
Плотно соедините вместе указательный, средний и безымянный пальцы и подушечками надавите на 3 точки между бровями.
Время: 5–7 секунд.
Повторение: 2 раза.
5. Омолаживаем кожу под глазами
Воздействие: под глазами на косточке.
Поставьте указательный, средний, безымянный пальцы на точки и надавите.
Время: 10 секунд.
Повторение: 2 раза.
Этот комплекс можно делать отдельно либо изучить и выполнять полный массаж лица по технике шиацу. Его выполнение также сделает более эффективным любой другой массаж или гимнастику для лица.
Фото на превью elwynn / Depositphotos