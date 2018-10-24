Я самостоятельно выучила 4 языка и поделюсь секретами, которые помогли мне в этом

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Всем привет! Меня зовут Кристина, и я самостоятельно выучила 4 языка: белорусский, польский, английский и немецкий. Я веду свой блог kryscina.com о работе и жизни за границей. Благодаря знанию иностранных языков после 8 лет работы в журналистике я самостоятельно освоила профессию бизнес-аналитика. Без знакомств, после 20 собеседований нашла работу в Варшаве. После 8 месяцев изучения немецкого нашла работу в Мюнхене за 17 дней. Сейчас я живу в Регенсбурге (Германия) и воспитываю сына.

Специально для AdMe.ru я расскажу о секретах и лайфхаках, которые неизменно помогают мне при изучении нового языка. Приготовьтесь: это непросто, но результат стоит потраченных усилий.

С чего начать

Прежде чем приступить к изучению иностранного языка, определите, какой канал восприятия для вас наиболее комфортен и в каком виде вам проще усваивать новую информацию. Вы любите смотреть видеоролики, сериалы или фильмы? Или слушать музыку? Быть может, больше всего вам нравится общаться с людьми? Вариантов ответов может быть много, о своих примерах я рассказываю у себя в блоге. Но самое главное — выбрать несколько каналов, которые доставляют вам наибольшую радость, и умело ими жонглировать. Важно, чтобы информация на изучаемом языке поступала как минимум через 2 канала в день. Например, вы слушаете музыку и параллельно смотрите перевод песен, а вечером смотрите сериал. И еще один важный момент: при изучении языка у вас не будет выходных. Необходимо полностью окунуться в языковую среду и составить такой график, найти такие упражнения и занятия, чтобы процесс не превратился в скучную и изнуряющую работу. А значит, то, о чем вы читаете / слушаете / смотрите, должно быть вам по-настоящему интересно.

Для себя я выделила 6 основных форм изучения языка. Вот несколько советов и полезных ссылок о том, как наиболее эффективно использовать каждую из них.

1. Смотрите

Здесь вам на помощь придут множество сервисов: YouTube, онлайн-телевидение и онлайн-медиатеки. Рекомендую смотреть как каналы для изучения языка (например, для изучения английского хороши English with Lucy, engVid, ETJ English, EnglishLessons4U), так и включать ролики блогеров, которые будут рассказывать вам о каких-то простых и повседневных вещах, например как они наводят уборку в своем доме или о том, что они готовят на неделю. В таком случае усвоение будет происходить «фоном» и вы начнете привыкать к языку. Методика изучения языка при помощи фильмов и сериалов у меня примерно такая: сначала смотрю простые сериалы с субтитрами и с Google Translate под рукой, потом — без субтитров, еще позже — сериалы посложнее. У многих стриминговых сервисов встроены субтитры, это удобно. На начальном этапе можно выбирать сериалы, которые вы уже смотрели и, возможно, не один раз, например «Друзья». И важный момент: обязательно отключайте субтитры, когда достигнете определенного уровня понимания! И конечно, нет никакого смысла включать русские субтитры. Для визуалов хорошо подойдут книги с грамматикой в картинках, а особенно такие занятия эффективны перед сном.

2. Читайте

Мой фаворит — чтение с помощью читалки Kindle. Если вы учите английский, на Kindle можно скачать англо-русский словарь и тут же подсматривать перевод. Для продвинутых пользователей я рекомендую англо-английский: достаточно нажать на непонятное слово — и появится подсказка с описанием слова из словаря или статья из «Википедии». Для любителей бумажных изданий советую простые журналы вроде кулинарных, комиксы или художественные книги для подростков. Мое недавнее открытие — сервис Blinkist, который объединяет в себе «читать» и «слушать». Здесь собраны нон-фикшен-книги в сокращенном формате на английском, которые можно также слушать в аудиоформате, параллельно подсматривая в текст. Некоторые книги хочется купить сразу после прослушивания, а на некоторые больше не хочется тратить и минуты — получаются этакие «трейлеры» интересующих книг с пользой для словарного запаса.

3. Слушайте

Необязательно слушать скучные образовательные упражнения. Кому понравятся бесконечные повторения одних и тех же фраз? Найдите для себя радиостанцию по душе или выберите подкаст на интересующую тему. Важно, чтобы тема вам действительно нравилась. Вас интересует мода? А может быть, психология? Найдите об этом подкаст, например через библиотеку iTunes, Spotify или Apple Music. Подкасты удобны тем, что их можно слушать, не напрягаясь, где угодно и когда угодно: во время пробежки, в метро или даже за приготовлением обеда. И музыка! Конечно же, музыка. Слушайте одну и ту же песню по 20 раз, пока не выучите слова. Напевайте их в машине по дороге на работу. Я использую Spotify на телефоне + Musixmatch с синхронным текстом проигрываемых песен. За компьютером удобнее установить расширение Google Translate в браузере: открываем текст песни, кликаем дважды на каждое непонятное слово — профит. Новые слова можно выписывать — получится комбо для расширения словарного запаса.

4. Играйте

Если вам важна игровая составляющая, вам на помощь придут множество полезных мобильных приложений. Нельзя не упомянуть Lingualeo — с удовольствием использую этот сервис, там можно и читать тексты, и учить новые слова. Мне нравятся и всем известные Duolingo и Busuu. Приложений масса, но самое главное — это регулярность. Для более продвинутого уровня хороши Elevate и Peak: здесь можно тренировать скорочтение, расширить словарь синонимов и т. д.

5. Пишите

Освоить язык на письме — это довольно серьезный уровень, даже если вам кажется, что вы знаете язык хорошо, иногда случается так, что на письме вы не можете связать двух слов. Ни к чему не обязывающая переписка поможет преодолеть этот барьер и улучшить язык. Найдите друга по переписке, читайте и оставляйте комментарии в группах на фейсбуке или в инстаграме, общайтесь на форумах — благодаря всемирной паутине перед нами открываются множество возможностей для практики этого важного навыка. И конечно, было бы здорово отправиться на языковые курсы. Очень сложно заставить себя изучать скучные таблички по грамматике, а без этого, увы, никак.

6. Говорите, говорите и еще раз говорите

Мои лучшие учителя — дети друзей из Германии: Марлина и Люка с их подружкой Юли.

Как бы вы хорошо ни знали грамматику и как бы здорово ни понимали речь, нет ничего важнее живого общения. Лучше всего с носителями языка, но сгодятся и языковые клубы, и общение по видеосвязи. Желательно общаться как можно чаще, не устраивать себе перерывов, в идеале каждый день по 1 часу. Здорово, если у вас появляется возможность общаться с местными жителями во время путешествий. Лучший для этого способ, конечно, снять жилье через Couchsurfing и Airbnb. Когда я переехала в Германию, в изучении немецкого мне очень помогли дети. Они чудесные учителя! Дело в том, что их словарный запас примерно равен вашему уровню, они всегда с удовольствием покажут, что имеют в виду, — для них это привычная форма общения лет эдак до 7. Поэтому самые лучшие помощники и мотиваторы для изучения нового языка — маленькие дети, говорящие на нем. И немного из личного опыта: я решила ввести английский язык для своего ребенка в качестве родного, об этом я подробнее пишу в своем блоге. Мы живем в Германии, муж говорит с малышом по-немецки, а я — по-английски. Мы выбрали такой путь, имея на это собственные причины, и, конечно, я не хочу советовать такой метод всем. Но каждый день я замечаю, что ребенок — лучшая мотивация сделать свою собственную речь идеальной и дотянуть свои знания до native speaker. Дети гораздо быстрее запоминают новую информацию, и, быть может, когда вы достигнете определенных успехов в изучении языка, вам будет интересно обучать ему своих малышей и всегда узнавать что-то новое.

А что вам помогает в изучении иностранных языков?