Я решила на неделю отказаться от бытовой химии, чтобы понять, можно ли без нее жить вообще

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Здоровое питание, сортировка мусора, осознанное потребление перестают вызывать недоумение и становятся частью жизни все большего количества людей. А что насчет уборки? Полироль, средства для чистки ковров, отбеливатели плохо сказываются на здоровье, а иногда вызывают серьезные последствия. В то же время жить в грязной квартире не очень приятно и не менее опасно.

Специально для AdMe.ru я на неделю отказалась от бытовой химии для уборки, заменив ее народными средствами.

Почти все ингредиенты для домашних чистящих средств я нашла в ближайшем продуктовом

Самые популярные компоненты самодельных средств — сода и уксус. Щелочь с кислотой в тандеме и по отдельности могут справиться с загрязнениями на ура. В принципе, этими ингредиентами можно было заменить все средства, но я решила показать разные вариации, поэтому купила также лимоны и одноименную кислоту, соль, перекись водорода и горчичный порошок. На все потратила 219 рублей. В начале эксперимента я скептически относилась к народным средствам, особенно к соде. Казалось бы, как ею можно отмыть жирную, пригоревшую после кулинарных изысков посуду? А она справилась на 100 %!

1. Стирка и отбеливание

Для стирки я изготовила порошок, смешав 5 ст. л. соды с 1 ч. л. перекиси водорода. Процедура заняла менее 5 минут, средство по консистенции напоминало мокрый песок. Засыпаем самодельный порошок и запускаем машинку в нужном режиме.

Чтобы вещи оставались яркими (и даже чтобы вернуть им былой цвет), я попробовала замочить одежду в соляном растворе. Для этого на каждый литр воды нужно было взять 1 ч. л. соли, замочить вещь на час, после чего постирать как обычно.

Лимоном отбеливают все: от веснушек до одежды. В рамках эксперимента я попробовала вывести застарелые пятна с белой толстовки, а для закрепления эффекта насыпала на пятно еще и поваренную соль. Чтобы состав подействовал, оставила толстовку на 2 часа.

Сода с перекисью водорода — достойная альтернатива порошку из магазина, результат оказался одинаковым. А вот соль не вернула цвет футболке. Возможно, этот способ хорош для недавно купленных вещей и регулярного использования. Пятно на толстовке стало менее заметным, но полностью не ушло — эта рекомендация тоже работает только для свежих пятен.

2. Мытье посуды

О применении соды для мытья посуды я неоднократно слышала от друзей и родственников. Эксперимент показал, в чем ее преимущество: сода отмывает кухонную утварь гораздо быстрее и к тому же лучше.

Отмыть сковородку после готовки — тот еще квест. Без бытовой химии это оказалось сделать и проще, и сложнее одновременно. Я использовала горчичный порошок: засыпала в сковороду 2 ст. л. продукта и залила водой, оставив в таком виде на 2 часа.

Я нечасто пользуюсь духовкой, и моя плита почти новая, поэтому я чистила ее из профилактических целей: на момент уборки я разогрела пиццу и вчерашнюю запеканку. Для чистки я развела соду водой.

После мытья содой тарелки и другая посуда буквально скрипели от чистоты. Пригоревшие остатки блюда с легкостью отошли от стенок сковородки, но ждать пришлось слишком долго. К тому же горчичный порошок распространяет на кухне специфический едкий запах. Увидев результат, мама в шоке сказала, что будет учиться у молодежи хозяйству. Стенки духовки после воздействия соды тоже стали явно чище.

3. Дезинфекция сантехники

Почистить лейку душа мне помог уксус и обычный полиэтиленовый пакет. Нужно налить в него примерно 200 мл уксуса, окунуть лейку, закрепить резинкой и оставить в таком положении минимум на час.

Унитаз можно чистить разными народными средствами: простой содой, содой в сочетании с уксусом и т. д. Я выбрала лимонную кислоту: нужно было насыпать ее в унитаз, распределить ершиком по поверхности и оставить на несколько часов (или даже на всю ночь).

Для чистки ванны я смешала полстакана соды с таким же количеством воды, добавив 50 граммов уксуса. Эту смесь особенно важно готовить в перчатках и глубокой посуде: сода реагирует с уксусом, выделяя обильную пену. Средство наносим на ванну или раковину, оставляем на несколько минут или часов — в зависимости от степени загрязнения.

Кафель в ванной комнате я чистила в 2 этапа: сначала нанесла лимонный сок и оставила на 30 минут (можно держать и дольше), а затем почистила стены содой.

Чистка уксусом превзошла мои ожидания: душ стал чище и снаружи, и внутри — привычными средствами мне не удавалось этого добиться. Уборку делаю часто, поэтому у меня не было возможности оценить, как лимонная кислота справляется со сложными загрязнениями унитаза. Он стал чистым, но есть большой минус, особенно если вы живете не один: длительное ожидание.

Сода с уксусом и водой сделали ванну белоснежной, но налет, который появился от времени, окончательно не исчез. Пятна и подтеки с кафеля пропали, а стены ванной комнаты приобрели приятный блеск.

4. Чистка полов и ковровых покрытий

Ковер часто рекомендуют чистить чайной заваркой: влажные чаинки нужно рассыпать по ковру и оставить их на 20 минут, периодически сбрызгивая водой. Чаинки — адсорбент, поэтому они отлично впитывают пыль и грязь. После ковер остается пропылесосить или подмести. Поскольку чаинки могут засорить пылесос, я сделала выбор в пользу веника, также немного намочив его.

Старый ковер приобрел более свежий вид. Правда, чтобы его очистить, мне пришлось собирать заварку несколько дней. Такой способ подойдет только для темных или ярких ковров, на светлых чаинки могут оставить пятна. Линолеум я мыла мыльным раствором, но не заметила существенной разницы по сравнению с обычным мытьем чистой водой.

Вывод: за и против уборки без бытовой химии

Эксперимент подошел к концу, квартира приведена в порядок, и можно подвести итоги. Мне удалось поддерживать чистоту в доме так же качественно, как и с использованием бытовой химии. Это был полезный опыт, и, если у меня неожиданно закончится чистящее средство, я знаю, чем можно его заменить. Однако постоянно пользоваться только содой и уксусом я бы не стала: в перспективе это выйдет значительно дороже. Если в неделю я потратила на средства для уборки 219 рублей, то сумма за месяц увеличится в 4 раза. В то время как бытовая химия обойдется дешевле, ведь одного флакона химического средства хватает на несколько месяцев. Как вариант — использовать отдельные средства (например, соду для мытья посуды). Другой недостаток — домашние средства зачастую действуют не мгновенно, а спустя несколько часов. То есть уборку приходится заранее планировать. Но если вы страдаете от аллергии, то чистка квартиры без химии — прекрасный вариант.