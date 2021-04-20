Я раз и навсегда отказалась от салонного маникюра с гелем-лаком. И у меня на это есть целых 8 причин

Мода на длинные наращенные ногти, миндалевидную их форму, острые «стилеты», яркий дизайн и креативные рисунки держалась очень долго. Но в последнее время все большую популярность набирает другой тренд — нюдовый, или «отсутствующий», маникюр: натуральные аккуратные ногти, которые лишь изредка бывают покрыты обычным лаком.

Мы в AdMe.ru попросили нашего автора, которая решительно отказалась ходить в маникюрные салоны, рассказать, чем они ей так не угодили. Если и вы давно задумывались об отказе от салонных процедур, но боялись, что окружающие будут косо на вас смотреть, примите к сведению ее аргументы. Они развеют ваши сомнения.

Меня зовут Даша, и я давным-давно отказалась от салонного маникюра. Если честно, я наносила гель-лак всего несколько раз, и почти каждый случай заканчивался для меня плачевно. Выходить из салона расстроенной и жалеть о потерянных деньгах мне надоело, и я решила раз и навсегда покончить с этим.

Гель-лак нужно регулярно обновлять, а жаба душит

Желание сэкономить — самая очевидная (но не самая главная) причина. На уход за ногтями и покрытие гелем-лаком уходит в среднем около ₽ 2 500 за один сеанс. Даже если скорость роста ногтевой пластины и кутикулы невысокая и повторять процедуру нужно всего раз в месяц, в год набегает кругленькая сумма в ₽ 30 тыс. У меня же ногти растут гораздо быстрее: уже через неделю отросший корень становится заметным, а через 2 ногти выглядят жутко неопрятно. Следовательно, нужно идти в салон снова, и расходы увеличиваются более чем вдвое.

Годовая стоимость домашнего маникюра сопоставима с ценой всего одной профессиональной процедуры. Достаточно один раз купить хороший набор инструментов и регулярно пополнять запасы пилок, кремов, масел и прочих средств для ухода. Я делаю маникюр каждую неделю, только когда нахожусь в отпуске, скажем в Таиланде. В Дании я не могу позволить себе регулярное покрытие, потому что цены на услугу здесь заоблачные — около $ 100. Это просто смешно. © Hope Laust / Quora

Тратить время на маникюрные салоны жалко

Хороший салонный маникюр редко можно сделать меньше чем за час. По опыту, на работу с одной только кутикулой уходит больше получаса. Если хочется изменить форму, например сделать овал из квадрата, можно смело закладывать еще 20 минут. Прибавив сюда время на выравнивание ногтевой пластины и дизайн покрытия, получаем пресловутые 1,5–2 часа. При этом заняться чем-то полезным во время процедуры маникюра не получится: руки заняты, а на аудио- или видеолекцию не отвлечешься, ведь нужно участвовать в процессе, если у мастера возникнут вопросы. Дома я натренировалась делать маникюр за полчаса. За это время я обновляю форму, обрезаю кутикулу и завершаю уход маслом и кремом. Параллельно включаю аудиолекцию на YouTube или другой платформе и провожу время не так бессмысленно. Сам процесс маникюра не так уж плох, а вот бесцельное сидение, пока ногти сохнут, выводит меня из себя. Причем чем темнее цвет, тем больше времени это занимает. Поэтому я иногда крашу ногти в светлые тона в теплое время года. Зимой заставить меня сделать покрытие может только особый случай: слишком велик риск все испортить, надевая варежки или перчатки. Мой единственный совет, как с этим справиться, — научиться любить свои ногти без лака. © Eleanor Lang / Quora

Из-за геля-лака легче травмировать ногти

Каждая процедура маникюра заканчивалась для меня травмами кутикулы. Причем из-за высокого болевого порога я даже не всегда замечала их, пока не выступали красные капельки. Соответственно, каждый раз мне приходилось гонять мастера за антисептиком и выходить из салона в страхе заражения инфекцией. Мастера в один голос уверяли, что это из-за близко расположенных сосудов: мол, капилляры у меня находятся рядом с поверхностью кожи, поэтому легко травмируются. Но, кажется, дело тут не в анатомии моих рук. И это притом, что я предпочитаю классическую форму ногтей — квадрат со скругленными углами — и не прошу срезать кутикулу под ноль. А уж как себя чувствуют в салоне девушки, которые выбирают модную миндалевидную форму, «по живому» сужая ногти, я вообще не представляю. Еще один фактор риска — сушка геля в УФ-лампе. Ведь ультрафиолет — один из главных провокаторов фотостарения кожи. Не говоря уже о том, что с гелем-лаком я чувствовала себя неуязвимой и часто сама травмировала ногти, потому что не берегла их и задевала ими все подряд.

От последствий салонного маникюра приходится долго избавляться

От природы у меня хорошие ногти: крепкие, без расслоений, трещин или пятен. Но даже я замечала, какими тонкими и ломкими они выглядят после снятия геля-лака. Само по себе покрытие не оказывает сильного негативного воздействия. Но организм привыкает к тому, что ногти защищены дополнительным слоем, и не тратит силы на то, чтобы их укреплять. К тому же от химических веществ ногти обезжириваются и теряют влагу. Поэтому я никогда не наносила гелевое покрытие 2 раза подряд: всегда давала ногтям отдохнуть от процедур. В целом после снятия геля-лака требуется от 3 до 5 месяцев, чтобы ноготь полностью обновился. Только тогда можно будет оценить его состояние и выяснить, насколько сильно ему навредил маникюр. Гель-лак может навсегда ослабить натуральные ногти. Если вы наносите его по особым случаям, то, вероятно, у вас все в порядке. Но если вы используете его постоянно в течение многих лет, могут возникнуть проблемы и ногти со временем не восстановятся. © Allison Kosters / Quora

Гелевые покрытия неуниверсальны

Пожалуй, главный смысл нанесения геля-лака в том, чтобы не менять покрытие как можно дольше. Но за это время цвет и дизайн успевают адски надоесть, а еще больше надоедает подбирать одежду так, чтобы она гармонировала с лаком. Чтобы грамотно сочетать, к примеру, синее платье и красный лак, нужен определенный скилл в моде. У меня его нет, и приобретать его, честно говоря, нет желания. Казалось бы, решить проблему легко — выбрать нейтральный лак. Но и здесь кроется подвох. Во-первых, блеклое покрытие надоедает ничуть не меньше. Во-вторых, для многих мастеров такие цвета — это определенный вызов. Некоторые оттенки они называют сложными, например пастельные, горчичные, салатовые, желтые. На мои ногти такой лак постоянно ложится полосами или пятнами, да еще и плохо высыхает. К тому же накрашенные ногти подходят не для всех ситуаций, в некоторых случаях они и вовсе неуместны. Например, тот же красный лак вряд ли допустим при строгом пиджачном дресс-коде. «Один человек сказал мне, что не может серьезно относиться к тем, кто пользуется лаком для ногтей», — призналась Джорден Бикхэм, исполнительный редактор отдела моды Vogue.com, добавив, что не красит ногти с 2009 года. И я с ней солидарна.

Салон не гарантирует отличного результата

Хорошие отзывы о салоне, квалификация мастера и чистота инструментов — все эти важные показатели вовсе не гарантируют того, что вы уйдете довольной. Однажды мастер в отличном салоне решила скреативить и сделать мне французский маникюр с синими кончиками. Выглядело это так, будто у меня грязные ногти. Да еще и пришлось заплатить за дополнительные работы и потратить кучу времени на переделку. Каюсь, иногда гель-лак настолько мне надоедал, что я сама его снимала (знаю, делать это категорически нельзя). Но зачастую в салоне его удаляли не лучше. Специалисты говорят, что покрытие нельзя ликвидировать под ноль, чтобы дополнительно не травмировать и без того истончившиеся ногти. Лучше убрать фрезой основной слой, а от снятия базы с помощью специальной жидкости отказаться. Можно покрыть ногти прозрачным лаком, чтобы остатки базы не были заметны при отрастании ногтя. Вам когда-нибудь в салоне предлагали так сделать? Вот и мне нет. В общем, я считаю, что наличие любого покрытия на ногтях — это плохо. Ну а если мне вдруг очень захочется цвета, я могу привнести его в свою жизнь ничуть не хуже, чем салонный мастер. Я показала мастеру пример дизайна, который хотела увидеть на ногтях, но она сделала что-то совершенно противоположное. Я просила омбре. Вместо этого получила ногти, наполовину покрашенные в белый цвет, с блеском по всей пластине. И квадратная форма тоже оставляла желать лучшего. © xpinkkrakenx / Reddit

с блеском по всей пластине. И квадратная форма тоже оставляла желать лучшего. © xpinkkrakenx / Reddit У женщин не так много денег, чтобы тратить их на такие услуги, как маникюр. Зачем платить другим людям за то, что можно сделать в уединении дома? © Susan Nunes / Quora

Маникюрные салоны загрязняют природу

Пыль от гелевых покрытий, одноразовые инструменты и материалы — это не самые благоприятные для экологической обстановки вещи. Каждый, кто хотя бы раз делал в салоне аппаратное удаление геля-лака, знает, как тяжело дышать во время этой процедуры. А все из-за микропыли и частиц пластика, которые травят сначала тех, кто находится в помещении, а потом и всю планету. Хоть я и не аллергик, мне все равно неприятно. И я решила, что маникюр не стоит того, чтобы задыхаться в пластиковой пыли и засорять атмосферу.

В маникюре попросту нет смысла

Лично я никогда не замечаю наличия или отсутствия у собеседницы лака на ногтях. Возможное исключение — бесконечное сидение в очередях в казенных учреждениях. Пока сотрудница заполняет документы, я могу от нечего делать рассматривать ее руки. И то, выйдя из здания, тут же об этом забуду. Да и просто ее ухоженные ногти без покрытия меня не оскорбили бы. На мой взгляд, гелевое покрытие не нужно наносить для того, чтобы впечатлить окружающих. Делать это можно в единственном случае — если вам так нравится. Я работала с людьми, и отполированные ногти были частью моего профессионального облика. Сейчас я вышла на пенсию и оставила свои руки в покое. Они и так подвержены риску из-за работы по дому, готовки и изготовления украшений, которым я увлекаюсь.

Мой муж всегда считал маникюр пустой тратой денег. Я уверена, что теперь он стал счастливее. © Harriet Otis / Quora