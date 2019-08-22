Я проверила на себе 8 безумных бьюти-лайфхаков из интернета и теперь знаю, какие из них посоветую подругам

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Какие только хитрости не используют блогеры, чтобы упростить, улучшить и удешевить процесс нанесения макияжа. В ход идут столовые приборы, детская косметика и даже строительные материалы — правда, пока был замечен только скотч. Порой это кажется фантастикой, но неужели и правда работает?

Для AdMe.ru я на собственном опыте опробовала странные, но популярные рекомендации из интернета.

1. Создать идеальный тон

Советуют: использовать два оттенка твердого корректора — темный и светлый, нарисовать квадратики в шахматном порядке на лице и растушевать их. Так тон ложится максимально ровно. Мой результат: кожа выглядит безупречно. Расход косметики не такой уж и большой, как я предполагала. Все же лично мне слой тона показался слишком толстым. Но лайфхак однозначно работает.

2. Избавиться от темных кругов под глазами с помощью красной помады

Советуют: скрыть синяки под глазами поможет красная помада в паре с консилером. Последовательность такая: кистью для теней нужно распределить помаду по всей области под глазами. Консилером закрасить красный пигмент и растушевать его спонжем. Мой результат: я очень старалась, но сколько бы слоев консилера и пудры я ни наносила, розовый оттенок закрасить не удалось. Еще и спонжик испортила. Заберите эту красноту, верните мои синяки. Не работает.

3. Нарисовать стрелки с помощью ложки

Советуют: обычная ложка спасет от неровных стрелок разной толщины. Нужно приложить столовый прибор к уголку глаза и провести линию жидкой подводкой для глаз. Мой результат: одинаковые стрелки получились с первой попытки. Я приложила ложку близко к линии роста ресниц и получила весьма скромные стрелки, практически без изгиба. Лиха беда начало — обещаю себе потренироваться, приловчиться и пользоваться. Лайфхак действительно работает.

4. Контуринг носа с помощью вилки

Советуют: вилка с четырьмя зубчиками дает возможность нарисовать корректором три линии на носу очень ровно — одна светлая по центру и две темные по краям для иллюзии более тонкого носа.

Мой результат: линии получились слишком тонкие, и когда я растушевала средство, то не заметила никакого эффекта. Если бы я делала без вилки, то наносила бы корректор более широкими полосами. Лайфхак жизнь не облегчает, так что не работает.

5. Значительно увеличить объем губ

Советуют: лайфхак для космического объема губ, нужно лишь карандашом сделать обводку, прорисовать специальную схему на губах, потом покрыть все помадой более светлого оттенка и добавить прозрачный блеск. Мой результат: губы визуально стали больше. За счет блеска не видно, насколько линии вышли за границы губ. Выглядит так, как будто я только что вышла из кабинета косметолога. Лайфхаку ставлю плюсик — работает.

6. Применить скотч для ровного тона скул

Советуют: использовать скотч для контуринга лица. Моду на это ввела блогер Худа Каттан, которая перед нанесением макияжа все зоны лица обклеила лентой. Делать как она я не планирую, но на скулы попробую. Для этого нужно приклеить две полоски скотча на каждую щеку, румяна нанести на образовавшийся треугольник, потом снять скотч и растушевать косметическое средство, чтобы не было четких границ. Мой результат: я очень довольна получившимся эффектом, особенно порадовал плавный переход. По-моему, такой контуринг выглядит очень естественно. Недаром этот лайфхак такой популярный, он однозначно работает.

7. Нарисовать стрелки помадой

Советуют: красить глаза и рисовать стрелки помадой, которую наносят с помощью кисточки для теней. Мой результат: макияж выглядит очень необычно — средства для глаз такого цвета у меня никогда не было. Жаль, он недолговечен — спустя 20 минут помада отпечаталась на верхнем веке и растеклась, несмотря на то что я ее тщательно сушила. Для использования в реальной жизни не подходит, поэтому не работает.

8. Придать объем ресницам

Советуют: увеличить объем ресниц с помощью детской присыпки или косметической пудры. Нужно нанести один слой туши, следом добавить слой присыпки и накрасить снова. Должен получиться эффект накладных ресниц. Мой результат: один глаз я просто накрасила тушью, а на втором испробовала лайфхак. Особой разницы не заметила. Так что не работает.

А вы доверяете бьюти-лайфхакам из интернета?