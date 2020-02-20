Я научилась грамотно сбивать цену на что угодно, хотя раньше думала, что торговаться — это не мое
Привет, меня зовут Карина, мне 31, у меня экономическое образование и язык подвешен, но торговаться я так и не научилась за всю жизнь. Хотя люблю ухватить какую-нибудь классную вещь по неприлично маленькой цене.
Вместе с AdMe.ru мы решили разобраться, как из покупателя, который всегда попадается на маркетинговые уловки, превратиться в акулу торговли и получать двойное удовольствие от покупок. В конце вас ждет бонус, который захочется тут же проверить.
Где можно просить скидку
Магазины используют акции и дисконты, чтобы стимулировать продажи и сделать так, чтобы каждый новый клиент возвращался снова. И у продавцов есть минимум 19 способов сделать выгодное предложение покупателю, так что будьте уверены: скидки есть везде, где что-то продают, только надо уметь их находить и не стесняться о них спрашивать.
Пару недель назад я сделала заказ в интернет-магазине косметики. Я их постоянный покупатель с тех пор, как у них появилась бесплатная доставка по городу. Товары те же, а цены ниже, чем в крупных сетевых магазинах, которые есть в каждом районе.
Сейчас признаюсь в том, за что самой стыдно, но это очень хороший пример для наглядности. Я не проверила в присутствии курьера посылку, потому что доверяю магазину и уверена в их сервисе. В заказе было несколько товаров, один из них — новое масло для волос, которое не терпелось понюхать и пощупать.
После нескольких минут тщетных попыток выдавить из дозатора порцию масла поняла, что он либо сломан, либо брак производства. В любом случае досадно. Я не стала искать номер службы поддержки, а написала отзыв под этим продуктом. Всего через 5 минут мне перезвонили и предложили урегулировать ситуацию — дали неплохую скидку на следующую покупку взамен на удаление комментария.
В этом магазине очень хороший сервис, и однажды я уже получала за долгую доставку такой же бонус. А стыдно мне за то, что буквально сразу после звонка этот дозатор чудом заработал, но скидкой я все же воспользовалась.
Мораль: у магазинов всегда есть небольшой зазор, даже когда кажется, что цены и так уже ниже некуда. Я не призываю всех начать хитрить и писать плохие отзывы, можно поступить еще лучше: просто попросить — вам не откажут. Главное, правильно это делать.
Я прекрасно знаю, как действует психология скидок, но ничего не могу с собой поделать, продолжаю клевать на все эти распродажи и красные ценники. Но насколько я люблю покупать по скидкам, настолько же не люблю о них просить.
Мне всегда было неудобно торговаться, кажется, будто выгляжу глупо, чувствую себя или нищей, или наглой. Не люблю создавать дискомфорт ни себе, ни людям, но я, как и любой нормальный человек, хочу больше экономить.
Поэтому я решила разобраться и выяснить следующее.
Как правильно просить скидку, чтобы самому не было стыдно
Недавно я прочитала где-то, что не нужно бояться или стесняться спрашивать. Нужно представить, что это игра и, если проиграешь, всего лишь купишь продукт по обычной цене. Но, как и у любой игры, здесь есть свои принципы, знание которых поможет выиграть.
Я взяла на заметку следующие правила:
- Задавать правильные открытые вопросы. Вместо «у вас есть скидки?» говорите всегда «какие у вас есть скидки?», «как я могу получить скидку?».
- Помочь продавцу отказать. Позаботьтесь о нем, покажите, что вы входите в его положение, что поймете его, если он откажет. Человек перестанет защищаться, напряжение спадет — и он будет рад сам пойти навстречу.
- Предложить что-то взамен, например хороший отзыв в соцсетях. Особенно это будет актуально для только что открывшихся магазинов, начинающих мастеров, не раскрученным компаниям не помешает любая реклама.
Ничего страшного ведь не произойдет, если спросить о скидке: откажут — не страшно, согласятся — приятный бонус.
Как не надо торговаться
Это тонкое искусство не приемлет грубых ошибок:
- Хвалить товар перед покупкой. Продавцу будет легче настоять на цене, если он поймет, что эту сумочку вы долго искали и наконец нашли. И она вам нужна прямо сейчас.
- Объяснять, зачем нужен товар. Лучше показывать свое отношение не к товару, а к цене: «Увы, слишком дорого для меня», «Если я куплю за эту цену, муж меня убьет» и т. д.
- Оставаться на месте. Если переговоры зашли в тупик, лучшим решением будет взять тайм-аут и уйти.
- Пытаться «дожать» продавца во что бы то ни стало.
Я наконец поняла, почему я никогда не умела торговаться, ведь 3 из 4 пунктов — это про меня.
Начиная торговаться, помните, что продавец имеет полное право отказать вам в скидке и это нормально. Если человека заставить что-то сделать, у него останется неприятный осадок и он найдет любой повод побыстрее закончить с вами отношения.
Бонус: хитрости для покупок в интернет-магазинах
- Если вы хотите что-то купить, то создайте новый (почти разовый) почтовый ящик с паролем 123456, зарегистрируйтесь в магазине как новый покупатель. Обе регистрации займут 5-7 минут, но вы незамедлительно получите приветственный купон на 500-1 000 рублей. Но и это еще не все.
- День рождения укажите «завтра» — и на следующий день получите 10 %-ную разовую скидку на ближайшую неделю.
- Добавив товар в корзину, не спешите его оплачивать/оформлять (если только это не какая-то однодневная акция). Подождите сутки — и вы получите новое письмо с дополнительной персональной скидкой (будь то процент или конкретная рублевая скидка).
- Дополнительную скидку можно получить и у звонящего (для «уточнения заказа») менеджера. Тут, правда, надо проделать другой спектакль. Допустим, вы хотите купить iPhone, который дороже «серого» на 5–10 тыс. Выбираете любой ходовой смартфон тысяч на 20 дешевле интересующей вас модели. Смотрите, какие цвета корпуса представлены, и добавляйте в корзину тот, который есть (при этом запоминаете, какого нет). Вам обязательно перезвонят. А звонящему менеджеру печальным, но полным надежд голосом сообщаете, что вы-то хотели именно тот цвет, которого нет, но вы бы в принципе поднапряглись и взяли айфон, если бы он был тысяч на 5 подешевле, как, например, в другой торговой сети. Вас просят подождать и минуты через 3 меняют содержимое корзины на вожделенный айфон на 5 000 руб. дешевле. *Прокатывало раза 3 в «Связном»*. Bergomum / Pikabu
Последний совет хочется проверить уже сразу: как раз намечается покупка телефона. У вас есть свои фишки и методы в борьбе за лучшую цену? Поделитесь, а я проведу эксперимент и расскажу о результатах в новой статье.