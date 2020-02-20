Я научилась грамотно сбивать цену на что угодно, хотя раньше думала, что торговаться — это не мое

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Привет, меня зовут Карина, мне 31, у меня экономическое образование и язык подвешен, но торговаться я так и не научилась за всю жизнь. Хотя люблю ухватить какую-нибудь классную вещь по неприлично маленькой цене.

Вместе с AdMe.ru мы решили разобраться, как из покупателя, который всегда попадается на маркетинговые уловки, превратиться в акулу торговли и получать двойное удовольствие от покупок. В конце вас ждет бонус, который захочется тут же проверить.

Где можно просить скидку

Магазины используют акции и дисконты, чтобы стимулировать продажи и сделать так, чтобы каждый новый клиент возвращался снова. И у продавцов есть минимум 19 способов сделать выгодное предложение покупателю, так что будьте уверены: скидки есть везде, где что-то продают, только надо уметь их находить и не стесняться о них спрашивать.

Пару недель назад я сделала заказ в интернет-магазине косметики. Я их постоянный покупатель с тех пор, как у них появилась бесплатная доставка по городу. Товары те же, а цены ниже, чем в крупных сетевых магазинах, которые есть в каждом районе.

Сейчас признаюсь в том, за что самой стыдно, но это очень хороший пример для наглядности. Я не проверила в присутствии курьера посылку, потому что доверяю магазину и уверена в их сервисе. В заказе было несколько товаров, один из них — новое масло для волос, которое не терпелось понюхать и пощупать.

После нескольких минут тщетных попыток выдавить из дозатора порцию масла поняла, что он либо сломан, либо брак производства. В любом случае досадно. Я не стала искать номер службы поддержки, а написала отзыв под этим продуктом. Всего через 5 минут мне перезвонили и предложили урегулировать ситуацию — дали неплохую скидку на следующую покупку взамен на удаление комментария.

В этом магазине очень хороший сервис, и однажды я уже получала за долгую доставку такой же бонус. А стыдно мне за то, что буквально сразу после звонка этот дозатор чудом заработал, но скидкой я все же воспользовалась.

Мораль: у магазинов всегда есть небольшой зазор, даже когда кажется, что цены и так уже ниже некуда. Я не призываю всех начать хитрить и писать плохие отзывы, можно поступить еще лучше: просто попросить — вам не откажут. Главное, правильно это делать.