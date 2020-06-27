Я проверила 9 популярных бытовых лайфхаков и выяснила, что работает, а что нет

В сети можно найти миллион примеров народной смекалки и умения выкрутиться из любой ситуации. Но понять, работают ли эти методы на самом деле или нет, с первого взгляда невозможно. Поэтому мы часто сомневаемся, стоит ли пытаться: вдруг потратишь время, деньги или продукты, а в результате ничего не получится. Я решила найти в интернете бытовые хитрости, которые собрали много лайков, и проверить, стоят ли они того, чтобы сохранять в свою копилочку облегчающих жизнь хитростей.

Мы в AdMe.ru публикуем только достоверную информацию, и вот вам несколько лайфхаков, которые были проверены на личном опыте.

1. Наливать воду в форму для льда, направляя струю между ячейками, а не в них

Хотя речь идет всего лишь о наполнении водой формы для льда, этот лайфхак понравился 477 тыс. пользователей, а видео с ним посмотрели 4,4 млн раз. А все потому, что он простой и эффективный: если направлять струю воды не в сами ячейки, а на пересечение между ними, вода не будет разбрызгиваться во все стороны, а равномерно наполнит все углубления. На обоих моих фото одинаковый напор воды и результат хорошо виден: во втором случае нет никаких брызг. Вывод: работает.

2. Превратить сухарь в свежий хлеб, подержав его под водой

Автор этого лайфхака утверждает, что даже самый черствый хлеб можно превратить в свежий. Для этого нужно просто обдать его горячей водой и ненадолго положить в духовку. Для эксперимента я засушила чиабатту до состояния сухарика, намочила и поместила в разогретую до 200 градусов духовку. В результате получился мягкий, но влажноватый кусочек. Есть можно, и в крайнем случае, когда дома нет свежего хлеба, эта хитрость вполне подойдет. Вывод: частично работает.

3. Запаять тюбик с заканчивающимся кремом с помощью утюжка для волос

Когда крема остается мало, приходится скручивать и мять тюбик, чтобы добыть его. В TikTok придумали быстрое решение этой проблемы: нужно разрезать тюбик пополам, выдавить остатки крема из верхней части в нижнюю и запаять ее утюжком для волос через пергамент или фольгу.



Прежде чем запаивать, я постучала носиком тюбика по столу, чтобы крем сместился к крышке, и протерла обрезанный край салфеткой изнутри. Обернула срез фольгой и, приложив щипцы, сдавила их пальцами. Затем окунула тюбик в холодную воду и срезала оплавленный край, чтобы вид был аккуратнее. Получилась маленькая туба, наполненная кремом. Отличный результат! Вывод: работает.

4. Очистить противень и решетку из духовки без отскребания

К нашему противню давно пора обращаться на вы, такой он уже «дедушка». Он давно и часто используется, а вот должного ухода за ним нет. Поэтому, когда я увидела в сети лайфхак, как легко очистить противень от нагара и пригоревшего жира, я поспешила им воспользоваться. Суть в том, что нужно обернуть его фольгой и погрузить в горячую воду на 2 часа вместе с таблеткой от посудомойки. Было обещано, что фольга поможет грязи отойти быстрее и легче. К сожалению, чуда не произошло. После интенсивной работы губкой и противень, и металлическая решетка из духовки, конечно, стали почище, но принципиальной разницы до и после я не заметила. Вывод: не работает.

5. Отбелить белье с помощью соды и уксуса

Этот лайфхак стал вирусным в сети: его автор блогер Mama Mila утверждает, что стоит при стирке добавить полчашки соды в барабан стиральной машины, а в отделение для ополаскивателя залить полчашки уксуса, как белье станет белоснежным и мягким, как в отеле. Но мне этот способ показался бесполезным. Для сравнения я взяла почти новое белоснежное полотенце (но плотное и жесткое, если не добавлять кондиционер), старую наволочку и видавшее виды кухонное полотенце. В результате белье не стало ни белее, ни мягче. Плюс тратить столько соды и уксуса получается не так уж и дешево. Вывод: не работает.

6. Отмыть микроволновку с помощью уксуса

В интернете советуют, как очистить микроволновку без особых усилий: нужно смешать 1 стакан воды с 2 столовыми ложками 9%-го уксуса и на 10 минут включить полную мощность. Затем оставить стакан в закрытой микроволновке еще на 10 минут, а потом протереть загрязнения губкой. Но этот способ мне не особенно помог: недавние жирные капли и несерьезные загрязнения удаляются хорошо, а вот застарелые брызги и пятна поддаются с большим трудом. Кажется, нужна более серьезная химия. Ну, еще можно мыть микроволновку почаще, а не как я, раз в год. Вывод: частично работает.

7. Оттереть зеркало уксусом

Для чистки зеркал рекомендуют использовать уксус, напополам разведенный с водой, а для особо загрязненных стекол — чистый 9%-й. Я выбрала 2-й вариант, налив уксус в пустую бутылочку с распылителем. Да, он оттирает засохшие капли и грязь без разводов, но запах! Вывод: работает.

8. Удалить наклейку с помощью соды и подсолнечного масла

В сети пишут, что крепко приставшую наклейку можно удалить с помощью соды и растительного масла. Ящики для игрушек моей дочки обклеены стикерами со всех сторон, и часть из них наполовину оторваны. Я решила удалить их с помощью описанного выше лайфхака: нанесла соду с маслом с помощью зубной щетки, подождала 5 минут и легко сняла наклейки. Кое-где пришлось поскрести пластиковым ножом для пластилина, но в целом способ отличный. Вывод: работает.

9. Заморозить кукурузные хлопья, чтобы они стали более вкусными и хрустящими

Лайфхак, набравший 1,6 млн лайков, показывает, как есть кукурузные хлопья и колечки по-новому: нужно высыпать их в тарелку и оставить в морозилке на ночь, а утром залить холодным молоком. Я так и сделала. Конечно, хлопья не превратились в принципиально новое блюдо, но, холодные и очень хрустящие, стали отличным летним завтраком. Вывод: работает.