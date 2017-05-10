Я позволила мужу выбирать для меня наряды целую неделю

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Если вы попросите своего супруга залезть в шкаф и выбрать вам наряд хотя бы на один день, как думаете, что он выберет? Длинное красное платье? Джинсы, кеды и футболку? А может быть, бикини? AdMe.ru предлагает вам взглянуть на результаты интересного эксперимента, в котором Денис должен был одевать свою жену Диляру на протяжении целой недели.

Как у многих женщин, у меня есть большой шкаф, забитый вещами, некоторые из них я даже ни разу не надевала. Но тем не менее частенько возникала мысль, что мне опять нечего надеть. Тогда я решила пойти на эксперимент и попросила мужа подбирать мне наряд на день в течение недели.

Его выбор меня действительно удивил.

Понедельник

В понедельник утром я с опаской смотрела на то, как Денис копается в шкафу, выбирая мне одежду. Это был ответственный день — у меня была назначена встреча с деловыми партнерами, и выглядеть нужно было соответственно. Я несколько раз порывалась отказаться от этой глупой затеи, но он был так воодушевлен, что я выдохнула и ждала своего приговора. Но я зря боялась. Конечно, выбранный наряд не подходит для деловой встречи, но, по словам Дениса, «тут все прикрыто, никто не будет глазеть, и выглядит очень по-весеннему». Но, поверьте мне, глазели все. Я проходила в этом весь день и могу сказать, что 100 % надену такой наряд еще раз. Тем более что получила кучу комплиментов от коллег за такой яркий образ.

Вторник

На второй день я начала подозревать, что мой муж явно любит яркие цвета. А я и не догадывалась об этом, представляете? По его словам, сегодня обещали солнечный денек и он захотел, чтобы я выглядела как настоящее солнце. Он достал из закромов мою старую сумку, которую я перестала носить, думая, что выгляжу с ней по-детски. Но, как выяснилось, моему мужу, директору лизинговой фирмы, всегда тайно нравилась эта сумка с домиками. С этого дня она становится моим любимым аксессуаром.

Среда

Сегодня у нас с Денисом памятная дата, и мы решили отметить ее романтическим ужином. Так как засесть в ресторане с двумя шустрыми детьми мы не можем, решили устроить романтику дома. Мы так и раньше делали, и я никогда не задумывалась о том, что надеть. Ведь мы же дома, зачем наряжаться? Но, как выяснилось, мой муж думает иначе. Он выбрал для меня достаточно откровенное черное платье. И в этот вечер я чувствовала себя как на нашем первом свидании.

Четверг

Честно говоря, это платье я уже давно не ношу, убрала далеко в шкаф и забыла. Мне всегда казалось, что оно коротковато, да и цвет будто не мой. Но Денис выбрал именно его, утверждая, что в красном я «просто сногсшибательна». В таком вот виде он отправил меня на родительское собрание. Было страшно неловко, но слова мужа придали мне уверенности в себе.

Пятница

Сегодня у нас запланирована встреча с родителями. И если бы не Денис, я бы надела какое-нибудь аккуратное платье и туфли. Но мой муж решил, что я каждый раз чувствую себя в нем не очень удобно, бегая по дому за детьми, и подобрал для меня вот такой наряд. Честно говоря, в этом комбинезоне я обычно езжу на дачу или на пикники, но теперь поняла, что зря так редко его надеваю. В нем действительно очень комфортно, и в сочетании со слипонами и кепкой он смотрится очень стильно.

Суббота

Суббота — день наших семейных прогулок. Сегодня Денис дал волю своей фантазии и, кажется, почувствовал себя настоящим стилистом. Сочетается ли все это? Нет. Счастлива ли я в этом наряде? Однозначно да. Он надел на меня свою любимую куртку, утверждая, что я в ней очень мило выгляжу. Легкий сарафан и кеды для удобства. Я думаю, по фото видно, что прогулка точно удалась.

Воскресенье

Планов на воскресенье у нас не было. Но Денису хотелось, чтобы я чувствовала себя нарядно и женственно даже дома. У меня есть черное платье, которое я просто обожаю, но редко нахожу случай его надеть. А оказалось, его и искать не нужно. Жизнь с моим мужем — это один большой прекрасный случай, ради которого стоит наряжаться каждый день.

Я была удивлена тем, насколько ответственно он подошел к поставленной задаче. Он тщательно выбирал каждый наряд. И я пришла к выводу, что все они вполне подходят для повседневной носки. Каждое утро, надевая выбранную мужем одежду и смотря в зеркало, я радостно улыбалась.

Я поняла кое-что важное. Не нужно бояться экспериментировать, не нужно искать подходящий случай, чтобы надеть вечернее платье или кеды с футболкой. Если вам в этом комфортно, не думайте ни секунды; если вы чувствуете себя в этом уверенно, не думайте ни секунды; если ваш муж смотрит на вас глазами, полными обожания, не думайте ни секунды. Попробуйте попросить вашего мужчину подобрать вам наряд хотя бы на один день. Вы будете приятно удивлены.