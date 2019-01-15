Я попробовала OMAD-диету, которую считают одной из лучших для ускорения метаболизма

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Среди множества режимов питания этот привлек меня своей простотой. Суть «одноразовой» диеты OMAD (One Meal a Day Diet) в том, чтобы есть 1 раз в день и не больше. О таком режиме питания положительно отзываются Хью Джекман и Терри Крюс. А также рекомендуют ученые из Университета Саскачевана (Канада). Поэтому я решила попробовать OMAD-диету, но на деле все оказалось не так просто.

Для читателей AdMe.ru расскажу, что это за диета в каких случаях она подходит, а в каких нет.

Что такое OMAD?

Сама по себе диета очень проста: вы едите сбалансированную пищу 1 раз день. В перерывах между этим можно пить чай (без сахара), воду или съесть маленький фрукт. Сторонники «одноразовой» диеты выделяют несколько ее особенностей: Диета помогает фокусироваться и улучшает производительность. Всем знакомая вялость после приема пищи, когда вся кровь из мозга утекает в живот, происходит лишь единожды. Свобода от мыслей о еде. Думать о том, что бы съесть, приходится лишь 1 раз (вместо стандартных 3–4). Третий плюс: можно забыть о подсчете калорий и расстройствах во время примерки нового платья. Если есть 1 раз в день, тем более не на ночь, то растолстеть довольно сложно. Кроме того, задача диеты — остановить постоянный приток калорий и заставить организм использовать другие источники (например, накопленный жир). А также использовать полученную энергию на 100 %, не откладывая ничего на потом.

Диету поддерживают врачи и известные личности

Например, исследования 2017 года говорят о том, что «одноразовая» диета помогла больным диабетом 2-го типа отрегулировать уровень сахара в крови. По словам ученых, диета помогает остановить когнитивный спад, улучшает память, сон, состояние кожи, работу кишечника и помогает снизить вес. Актер Хью Джекман говорит о том, что активно практикует прерывистое голодание и постоянно занимается спортом. Он делает перерывы между приемами пищи по 16 часов и чувствует себя отлично. Есть и исторические свидетельства того, что древние римляне также употребляли пищу 1 раз в день (не все так делали, но все же). Все это звучит замечательно, поэтому я решила попробовать.

И выбрала диету на 5 дней

День 1. С вечера я запаслась едой и продумала все так, чтобы мой рацион был сбалансированным: я купила фрукты, 1 сосиску, маленькую булочку, сварила гречку и фасоль. Кажется, все было отлично организовано. Однако в меня не влезла и половина приготовленного. Я привыкла есть понемногу, тарелка еды была максимумом растяжения моего желудка. А спустя 5 часов я снова захотела есть, и это было мучительно, ведь ждать следующего приема пищи надо было еще 20 часов. Пришлось терпеть, вздыхать и пить воду.

Огромный плюс, который есть в любом ограничении себя, — это чистота сознания. Чем больше ты задействуешь свою волю, тем больше ощущаешь себя всемогущим. Я шла вечером вдоль ресторанов, из которых доносился запах еды, и чувствовала себя очень сильной. Кроме того, голодание обостряет все чувства и эмоции. Зайдя в Ваке-парк в Тбилиси, я попала на потрясающий концерт. При этом ощущала все настолько ярко, что отошла за сцену и расплакалась. И в это время прямо у меня над головой стали запускать салют — я смотрела на него со слезами и была совершенно счастлива.

День 2. Следующий день оказался для меня и для моего желудка настоящим испытанием. Проснувшись, я ощутила сильнейшую слабость и едва держалась на ногах. Я понимала, что самое лучшее — поесть овощей, но ведь у меня только 1 прием пищи, а значит, нужно опять запихнуть в себя еды по максимуму. Рис с помидорами и фасолью влезал тяжело, и организм воспринимал такую еду с подозрением — пришлось еще полчаса полежать после приема пищи. Я заметила, что уже начинаю рисовать в голове картины сбившегося метаболизма: мой организм решает, что наступили «темные времена», и начинает запасать, а я становлюсь похожей на пончик.

День 3. Следующий день дался мне еще тяжелее: болела голова, я туго соображала, хотелось «окуклиться» и лежать неподвижно. Я ощущала себя тонкой и легкой, как Эль Фэниннг, которая бегает по лесу. Только вот бегать я не могла. Для меня диета казалась настолько несовместимой с физическим и умственным трудом, насколько это вообще возможно. Дни 4–5. Завершающие дни, пожалуй, были самыми странными. Мне было и легко, и трудно одновременно. Я стала похожа на добродушный овощ. Было легко, начали появляться силы, голова перестала болеть. Судя по всему, организм начал приспосабливаться: липолиз жиров происходил быстро, сосуды очистились, а еда стала перевариваться лучше.

Какие были плюсы и минусы

Во-первых, это было крайне стрессовое мероприятие для моего организма. Да, я похудела. Однако это не имело смысла: если такого режима питания не придерживаться долгое время, то вес достаточно быстро вернется обратно. Во-вторых, мне показалось, что это совсем не здоровый подход. Я так и не поняла, как за 1 прием можно съесть достаточное количество калорий. На мой взгляд, куда более органично есть понемногу 3 раза в день. Ведь если не есть за 4 часа перед сном и около часа после пробуждения, выходит около 14 часов естественного голодания. Но были и плюсы. Я поняла, насколько сильно зависит мое эмоциональное состояние от того, как, что и в каких количествах я ем. Поняла, что у меня есть воля сворачивать горы и я могу все, что угодно, только почему-то не всегда пользуюсь этим.

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