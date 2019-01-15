Я попробовала OMAD-диету, которую считают одной из лучших для ускорения метаболизма
Среди множества режимов питания этот привлек меня своей простотой. Суть «одноразовой» диеты OMAD (One Meal a Day Diet) в том, чтобы есть 1 раз в день и не больше. О таком режиме питания положительно отзываются Хью Джекман и Терри Крюс. А также рекомендуют ученые из Университета Саскачевана (Канада). Поэтому я решила попробовать OMAD-диету, но на деле все оказалось не так просто.
Для читателей AdMe.ru расскажу, что это за диета в каких случаях она подходит, а в каких нет.
Что такое OMAD?
Сама по себе диета очень проста: вы едите сбалансированную пищу 1 раз день. В перерывах между этим можно пить чай (без сахара), воду или съесть маленький фрукт. Сторонники «одноразовой» диеты выделяют несколько ее особенностей:
- Диета помогает фокусироваться и улучшает производительность. Всем знакомая вялость после приема пищи, когда вся кровь из мозга утекает в живот, происходит лишь единожды.
- Свобода от мыслей о еде. Думать о том, что бы съесть, приходится лишь 1 раз (вместо стандартных 3–4).
- Третий плюс: можно забыть о подсчете калорий и расстройствах во время примерки нового платья. Если есть 1 раз в день, тем более не на ночь, то растолстеть довольно сложно. Кроме того, задача диеты — остановить постоянный приток калорий и заставить организм использовать другие источники (например, накопленный жир). А также использовать полученную энергию на 100 %, не откладывая ничего на потом.
Диету поддерживают врачи и известные личности
Например, исследования 2017 года говорят о том, что «одноразовая» диета помогла больным диабетом 2-го типа отрегулировать уровень сахара в крови. По словам ученых, диета помогает остановить когнитивный спад, улучшает память, сон, состояние кожи, работу кишечника и помогает снизить вес.
Актер Хью Джекман говорит о том, что активно практикует прерывистое голодание и постоянно занимается спортом. Он делает перерывы между приемами пищи по 16 часов и чувствует себя отлично. Есть и исторические свидетельства того, что древние римляне также употребляли пищу 1 раз в день (не все так делали, но все же).
Все это звучит замечательно, поэтому я решила попробовать.
И выбрала диету на 5 дней
День 1. С вечера я запаслась едой и продумала все так, чтобы мой рацион был сбалансированным: я купила фрукты, 1 сосиску, маленькую булочку, сварила гречку и фасоль. Кажется, все было отлично организовано. Однако в меня не влезла и половина приготовленного. Я привыкла есть понемногу, тарелка еды была максимумом растяжения моего желудка. А спустя 5 часов я снова захотела есть, и это было мучительно, ведь ждать следующего приема пищи надо было еще 20 часов. Пришлось терпеть, вздыхать и пить воду.
Огромный плюс, который есть в любом ограничении себя, — это чистота сознания. Чем больше ты задействуешь свою волю, тем больше ощущаешь себя всемогущим. Я шла вечером вдоль ресторанов, из которых доносился запах еды, и чувствовала себя очень сильной.
Кроме того, голодание обостряет все чувства и эмоции. Зайдя в Ваке-парк в Тбилиси, я попала на потрясающий концерт. При этом ощущала все настолько ярко, что отошла за сцену и расплакалась. И в это время прямо у меня над головой стали запускать салют — я смотрела на него со слезами и была совершенно счастлива.
День 2. Следующий день оказался для меня и для моего желудка настоящим испытанием. Проснувшись, я ощутила сильнейшую слабость и едва держалась на ногах. Я понимала, что самое лучшее — поесть овощей, но ведь у меня только 1 прием пищи, а значит, нужно опять запихнуть в себя еды по максимуму.
Рис с помидорами и фасолью влезал тяжело, и организм воспринимал такую еду с подозрением — пришлось еще полчаса полежать после приема пищи. Я заметила, что уже начинаю рисовать в голове картины сбившегося метаболизма: мой организм решает, что наступили «темные времена», и начинает запасать, а я становлюсь похожей на пончик.
День 3. Следующий день дался мне еще тяжелее: болела голова, я туго соображала, хотелось «окуклиться» и лежать неподвижно. Я ощущала себя тонкой и легкой, как Эль Фэниннг, которая бегает по лесу. Только вот бегать я не могла. Для меня диета казалась настолько несовместимой с физическим и умственным трудом, насколько это вообще возможно.
Дни 4–5. Завершающие дни, пожалуй, были самыми странными. Мне было и легко, и трудно одновременно. Я стала похожа на добродушный овощ. Было легко, начали появляться силы, голова перестала болеть. Судя по всему, организм начал приспосабливаться: липолиз жиров происходил быстро, сосуды очистились, а еда стала перевариваться лучше.
Какие были плюсы и минусы
Во-первых, это было крайне стрессовое мероприятие для моего организма. Да, я похудела. Однако это не имело смысла: если такого режима питания не придерживаться долгое время, то вес достаточно быстро вернется обратно.
Во-вторых, мне показалось, что это совсем не здоровый подход. Я так и не поняла, как за 1 прием можно съесть достаточное количество калорий. На мой взгляд, куда более органично есть понемногу 3 раза в день. Ведь если не есть за 4 часа перед сном и около часа после пробуждения, выходит около 14 часов естественного голодания.
Но были и плюсы. Я поняла, насколько сильно зависит мое эмоциональное состояние от того, как, что и в каких количествах я ем. Поняла, что у меня есть воля сворачивать горы и я могу все, что угодно, только почему-то не всегда пользуюсь этим.
Но, может быть, это подойдет вам
Несмотря на то что такая диета не подошла мне, это не значит, что она вообще «неприменима». Ведь есть известные актеры, спортсмены, врачи, которые рекомендуют такой метод питания хотя бы изредка.
Но важно помнить, что если у вас есть проблемы с уровнем сахара в крови или со слизистой желудка и кишечника, то такие радикальные эксперименты можно проводить только под наблюдением врача.
Если вы захотели или, может быть, давно хотели испробовать «одноразовую» диету, то здесь можно почитать о ней подробнее. А если вы решитесь, то обязательно напишите нам, что у вас вышло. И вышло ли. Или вы нашли для себя другой идеальный план питания?