Я нашла способ, как избавиться от хлама в доме, и выяснила, можно ли на нем заработать

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Что заставляет нас превращаться в Плюшкиных? Психологи говорят, что накопительство — это патология, вызванная стрессами, наследственностью или воспитанием. В моем случае привычка хранить школьные тетради, записные книжки, билеты с концертов и прочие милые, вызывающие ностальгию штучки — это от неспособности расставаться с прошлым, от привязанности к разным мелочам.

В один прекрасный день мне надоело переставлять вещи с места на место и прятать их по углам к приходу гостей, и я решила наконец избавиться от всего ненужного и даже попробовать заработать на этом. Честно рассказываю читателям AdMe.ru, что из этого вышло.

У каждого в гардеробе есть вещь, купленная будто в бреду

У меня таких масса. Взять хотя бы платье нелепого фасона, под которое невозможно подобрать бюстгальтер, и очень странного вида туфли.

В глубине души я догадывалась, что мне нужно расстаться со своими старыми джинсами, с платьями, которые я так ни разу и не надела, статуэтками, школьными тетрадями и недочитанными книгами. Но сил избавиться от всего этого не было, потому что было жалко, потому что они напоминали о чем-то хорошем, потому что «а вдруг пригодится?». И тогда я придумала себе отличный мотиватор. И это — корысть. Если я не могу выбросить лишние вещи, может, попробовать их продать?

Для начала решила основательно и хладнокровно очистить все свои шкафы. Вспомнила все популярные советы на эту тему: Проводить уборку не по комнатам, а по категориям.

Вытаскивать все содержимое из шкафов, чтобы видеть эти чудовищные объемы вещей.

Оставлять только то, что вызывает приятные эмоции.

Поломанное, ненужное и старое выбрасывать сразу, без раздумий.

Избавляться от вещей, которые мы храним по принципу «однажды пригодится», ведь они могут доставить кому-то радость уже сейчас. Кажется, ничего трудного. Осталось только набраться решимости и признать, что все, что я копила долгими годами, — это хлам. Скажите мне, я ведь не одна такая, с огромным трудом расстающаяся со своим скарбом?

Выискивать хлам я начала среди посуды, одежды и бумаг

Такую кипу бумаг я накопила за долгие годы учебы. Вот только зачем?

Уборка заняла всего 3 дня. В первый день я наводила порядок на кухне, среди посуды, потом — в гардеробе, в последний день я убирала в своем бездонном шкафу с тетрадями, блокнотами и прочей макулатурой. Ненужные кружки, миски, формы для выпечки, рюмки — все это было нажито долгими годами, но совсем не использовалось. Без сожалений сложила все это в отдельную коробку. Шкаф с одеждой опустел на треть: его покинули вещи плохого качества, платья и блузки не по размеру и все то, что я не носила больше года. С бумагами пришлось повозиться не один час, чтобы понять, что можно выкидывать без раздумий, а что надо оставить в шкафу до лучших времен. Тут есть несколько нюансов: Инструкции к технике необязательно иметь в печатном виде, ведь их можно быстро найти в интернете.

Налоговые декларации надо хранить 5 лет.

Документы по кредитам и ипотеке после их погашения стоит держать дома года 3. Договоры страхования после завершения срока действия точно не нужны. А вот закладную с отметками о погашении долга на всякий случай приберегите.

Коммунальные квитанции с чеками об оплате нельзя выбрасывать 3 года — это срок исковой давности, то есть времени, в течение которого вы в случае разбирательства можете обратиться в суд. Правда, если вы будете оспаривать долг по коммуналке, будьте готовы, что могут спросить документы и за более давний срок. А вы храните все инструкции, чеки и квитанции?

Весь мусор я поделила на категории: «продать», «отдать» и «переработать»

Большую часть собранного мною добра я раздала родным: маме, свекрови, племянницам, сестрам мужа. В нашей семье принято, еще с прошлых небогатых времен, делиться одеждой. Добротные детские костюмы, платья и куртки носит не одно поколение малышни, надоевшую мне юбку с радостью поносит сестра, а брюки, в которые не влезаешь сама, могут подойти твоей снохе. В детстве это казалось стыдным — сейчас это кажется разумным. Куда еще можно отнести вещи: В больницы с тяжелобольными пациентами. Например, мои пожитки, которые не понадобились родственникам, отправились в психиатрическую больницу. Люди там лежат месяцами, и при выписке у них не всегда есть одежда по сезону.

В благотворительные магазины, где бесплатно дают одежду бедным, многодетным семьям и сиротам. Туда же можно передать некоторые книги и игрушки.

В религиозные учреждения, общество инвалидов или социальные центры, куда часто обращаются за помощью те, кому она нужна.

Важный момент: все вещи должны быть в нормальном состоянии. У нас почему-то считается, что самому носить дырявые ботинки нельзя, а вот погорельцам или бедным — сгодится. Странная позиция, согласны?

Продажа через интернет: удобно и бесплатно, но выгодно ли?

На сайтах, где торгуют б/у вещами, я выставила 10 объявлений. Вспомнила еще про старую тумбочку и печатную машинку, купленную по глупости много лет назад за ₽ 2 тыс. Сейчас разместила ее по такой же цене. Подсчитала, что, если все продастся, получу ₽ 3 950. Но нет, из одежды ничего не купили. Плюсы: Размещение объявлений бесплатно.

Говорят, что старая мебель и техника, в отличие от одежды, уходит на таких сайтах быстрее жареных пирожков. Мне удалось продать только старую тумбочку, снизив цену почти в 2 раза, до ₽ 450. Минусы: Одежда на таких сайтах уходит плохо. Чтобы продать хоть что-то, приходится снижать цены до предела. Например, почти неношенные сарафаны, рубашки и юбки я выставила всего за ₽ 100–150.

Люди, как мне кажется, ленятся приезжать в чужой дом как в примерочную. Стесняются или опасаются, что одежда не подойдет им по размеру или не понравится вживую.

Очень много лишнего общения. Звонки часто застают врасплох, люди задают кучу вопросов, договариваются о встрече, но не приезжают. Чуть более активная жизнь идет в городских сообществах в соцсетях вроде «Отдам даром». Там активно реагируют на объявления, хорошо берут детские товары, продают машины или сдают квартиры. Правда, моя печатная машинка не нашла своего хозяина ни в приложении, ни в соцсетях — одни сплошные лайки.

Комиссионные и антикварные магазины: вещи, которые казались мне вложением денег, не стоят ничего

Плюсы: Оптимальный вариант: найти знакомых в магазинах, которые согласятся взять ваш товар на реализацию. Мне так удалось пристроить этот горемычный хрусталь в подарочной упаковке, термокружку и формы для выпечки. Я назвала сумму, которую хочу получить от продажи, продавец сделал наценку. Пока еще ничего не продалось. Минусы: В комиссионных и антикварных магазинах принимают только то, что им интересно. В комиссионках продавцы признавались, что женскую одежду у них почти не берут. В антикварном не взяли ни печатную машинку, ни бабушкин хрусталь, потому как ценности в них нет. То же самое сказал старьевщик, чей телефон я нашла на растяжке в городе.

Гаражная распродажа: результат есть, но не тот, на который рассчитывала

Гаражная распродажа — эта популярная забава с Запада наконец добралась и до моей провинции. У нас ее организуют молодые ребята — друзья, решившие однажды избавиться от ненужного и устроить из этого настоящее событие с музыкой, выставкой-продажей рукоделий и угощениями. На распродажу принесла все, что не продалось в интернете. Несколько книг, музыкальные диски, мягкие игрушки и силиконовые кулинарные формы я решила отдать бесплатно или за символическую цену в ₽ 10–20. Плюсы: В отличие от интернет-торговли, здесь, в онлайне, люди могут потрогать и примерить ваш товар.

Можно самому урвать что-то интересное. Я получила качественный ремень для брюк — его вместе с другими аксессуарами бесплатно раздавала девушка по соседству. Еще купила себе льняную блузку и рубашку для мужа — по ₽ 250 каждая. Правда, от этого мое желание хоть что-нибудь продать усилилось вдвойне.

Побыть несколько часов в роли продавца — это интересный опыт. Особенно мне понравилось раздавать бесплатно мягкие игрушки малышам и продавать разные безделушки за символические ₽ 10.

Эта довольная девушка купила у меня силиконовую форму для льда в виде челюстей всего за ₽ 10.

Минусы: Дорогая аренда. Участие в прошлом году стоило ₽ 300, а в этом — ₽ 600, плюс еще ₽ 100 за аренду рейла (приспособления для хранения и демонстрации одежды в магазине).

Трудно угадать с ценой. С одной стороны, надо не спугнуть покупателей большим ценником, с другой — нужно хотя бы оправдать организационный взнос.

Товар должен соответствовать аудитории. В основном на эту барахолку приходила творческая неформальная молодежь. Казалось, что я со своими бархатными юбками и деловыми пиджаками просто выбиваюсь из массы.

Велик соблазн потратить больше, чем заработал, если станешь смотреть, чем торгуют твои соседи.

Успех торговли напрямую зависит от усилий организаторов. На этот раз они мало вложились в рекламу, поэтому я заработала всего ₽ 1 400, продав за смешные деньги абсолютно новый сарафан, пиджак и два платья.