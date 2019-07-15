Я нашла способ, как избавиться от хлама в доме, и выяснила, можно ли на нем заработать
Что заставляет нас превращаться в Плюшкиных? Психологи говорят, что накопительство — это патология, вызванная стрессами, наследственностью или воспитанием. В моем случае привычка хранить школьные тетради, записные книжки, билеты с концертов и прочие милые, вызывающие ностальгию штучки — это от неспособности расставаться с прошлым, от привязанности к разным мелочам.
В один прекрасный день мне надоело переставлять вещи с места на место и прятать их по углам к приходу гостей, и я решила наконец избавиться от всего ненужного и даже попробовать заработать на этом. Честно рассказываю читателям AdMe.ru, что из этого вышло.
У каждого в гардеробе есть вещь, купленная будто в бреду
У меня таких масса. Взять хотя бы платье нелепого фасона, под которое невозможно подобрать бюстгальтер, и очень странного вида туфли.
В глубине души я догадывалась, что мне нужно расстаться со своими старыми джинсами, с платьями, которые я так ни разу и не надела, статуэтками, школьными тетрадями и недочитанными книгами. Но сил избавиться от всего этого не было, потому что было жалко, потому что они напоминали о чем-то хорошем, потому что «а вдруг пригодится?». И тогда я придумала себе отличный мотиватор. И это — корысть. Если я не могу выбросить лишние вещи, может, попробовать их продать?
Для начала решила основательно и хладнокровно очистить все свои шкафы. Вспомнила все популярные советы на эту тему:
- Проводить уборку не по комнатам, а по категориям.
- Вытаскивать все содержимое из шкафов, чтобы видеть эти чудовищные объемы вещей.
- Оставлять только то, что вызывает приятные эмоции.
- Поломанное, ненужное и старое выбрасывать сразу, без раздумий.
- Избавляться от вещей, которые мы храним по принципу «однажды пригодится», ведь они могут доставить кому-то радость уже сейчас.
Кажется, ничего трудного. Осталось только набраться решимости и признать, что все, что я копила долгими годами, — это хлам.
Скажите мне, я ведь не одна такая, с огромным трудом расстающаяся со своим скарбом?
Выискивать хлам я начала среди посуды, одежды и бумаг
Такую кипу бумаг я накопила за долгие годы учебы. Вот только зачем?
Уборка заняла всего 3 дня. В первый день я наводила порядок на кухне, среди посуды, потом — в гардеробе, в последний день я убирала в своем бездонном шкафу с тетрадями, блокнотами и прочей макулатурой.
Ненужные кружки, миски, формы для выпечки, рюмки — все это было нажито долгими годами, но совсем не использовалось. Без сожалений сложила все это в отдельную коробку. Шкаф с одеждой опустел на треть: его покинули вещи плохого качества, платья и блузки не по размеру и все то, что я не носила больше года. С бумагами пришлось повозиться не один час, чтобы понять, что можно выкидывать без раздумий, а что надо оставить в шкафу до лучших времен.
Тут есть несколько нюансов:
- Инструкции к технике необязательно иметь в печатном виде, ведь их можно быстро найти в интернете.
- Налоговые декларации надо хранить 5 лет.
- Документы по кредитам и ипотеке после их погашения стоит держать дома года 3. Договоры страхования после завершения срока действия точно не нужны. А вот закладную с отметками о погашении долга на всякий случай приберегите.
- Коммунальные квитанции с чеками об оплате нельзя выбрасывать 3 года — это срок исковой давности, то есть времени, в течение которого вы в случае разбирательства можете обратиться в суд. Правда, если вы будете оспаривать долг по коммуналке, будьте готовы, что могут спросить документы и за более давний срок.
А вы храните все инструкции, чеки и квитанции?
Весь мусор я поделила на категории: «продать», «отдать» и «переработать»
Большую часть собранного мною добра я раздала родным: маме, свекрови, племянницам, сестрам мужа. В нашей семье принято, еще с прошлых небогатых времен, делиться одеждой. Добротные детские костюмы, платья и куртки носит не одно поколение малышни, надоевшую мне юбку с радостью поносит сестра, а брюки, в которые не влезаешь сама, могут подойти твоей снохе. В детстве это казалось стыдным — сейчас это кажется разумным.
Куда еще можно отнести вещи:
- В больницы с тяжелобольными пациентами. Например, мои пожитки, которые не понадобились родственникам, отправились в психиатрическую больницу. Люди там лежат месяцами, и при выписке у них не всегда есть одежда по сезону.
- В благотворительные магазины, где бесплатно дают одежду бедным, многодетным семьям и сиротам. Туда же можно передать некоторые книги и игрушки.
- В религиозные учреждения, общество инвалидов или социальные центры, куда часто обращаются за помощью те, кому она нужна.
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Важный момент: все вещи должны быть в нормальном состоянии. У нас почему-то считается, что самому носить дырявые ботинки нельзя, а вот погорельцам или бедным — сгодится. Странная позиция, согласны?
Продажа через интернет: удобно и бесплатно, но выгодно ли?
На сайтах, где торгуют б/у вещами, я выставила 10 объявлений. Вспомнила еще про старую тумбочку и печатную машинку, купленную по глупости много лет назад за ₽ 2 тыс. Сейчас разместила ее по такой же цене. Подсчитала, что, если все продастся, получу ₽ 3 950. Но нет, из одежды ничего не купили.
Плюсы:
- Размещение объявлений бесплатно.
- Говорят, что старая мебель и техника, в отличие от одежды, уходит на таких сайтах быстрее жареных пирожков. Мне удалось продать только старую тумбочку, снизив цену почти в 2 раза, до ₽ 450.
Минусы:
- Одежда на таких сайтах уходит плохо. Чтобы продать хоть что-то, приходится снижать цены до предела. Например, почти неношенные сарафаны, рубашки и юбки я выставила всего за ₽ 100–150.
- Люди, как мне кажется, ленятся приезжать в чужой дом как в примерочную. Стесняются или опасаются, что одежда не подойдет им по размеру или не понравится вживую.
- Очень много лишнего общения. Звонки часто застают врасплох, люди задают кучу вопросов, договариваются о встрече, но не приезжают.
Чуть более активная жизнь идет в городских сообществах в соцсетях вроде «Отдам даром». Там активно реагируют на объявления, хорошо берут детские товары, продают машины или сдают квартиры. Правда, моя печатная машинка не нашла своего хозяина ни в приложении, ни в соцсетях — одни сплошные лайки.
Комиссионные и антикварные магазины: вещи, которые казались мне вложением денег, не стоят ничего
Плюсы:
- Оптимальный вариант: найти знакомых в магазинах, которые согласятся взять ваш товар на реализацию. Мне так удалось пристроить этот горемычный хрусталь в подарочной упаковке, термокружку и формы для выпечки. Я назвала сумму, которую хочу получить от продажи, продавец сделал наценку. Пока еще ничего не продалось.
Минусы:
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В комиссионных и антикварных магазинах принимают только то, что им интересно. В комиссионках продавцы признавались, что женскую одежду у них почти не берут. В антикварном не взяли ни печатную машинку, ни бабушкин хрусталь, потому как ценности в них нет. То же самое сказал старьевщик, чей телефон я нашла на растяжке в городе.
Гаражная распродажа: результат есть, но не тот, на который рассчитывала
Гаражная распродажа — эта популярная забава с Запада наконец добралась и до моей провинции. У нас ее организуют молодые ребята — друзья, решившие однажды избавиться от ненужного и устроить из этого настоящее событие с музыкой, выставкой-продажей рукоделий и угощениями.
На распродажу принесла все, что не продалось в интернете. Несколько книг, музыкальные диски, мягкие игрушки и силиконовые кулинарные формы я решила отдать бесплатно или за символическую цену в ₽ 10–20.
Плюсы:
- В отличие от интернет-торговли, здесь, в онлайне, люди могут потрогать и примерить ваш товар.
- Можно самому урвать что-то интересное. Я получила качественный ремень для брюк — его вместе с другими аксессуарами бесплатно раздавала девушка по соседству. Еще купила себе льняную блузку и рубашку для мужа — по ₽ 250 каждая. Правда, от этого мое желание хоть что-нибудь продать усилилось вдвойне.
- Побыть несколько часов в роли продавца — это интересный опыт. Особенно мне понравилось раздавать бесплатно мягкие игрушки малышам и продавать разные безделушки за символические ₽ 10.
Эта довольная девушка купила у меня силиконовую форму для льда в виде челюстей всего за ₽ 10.
Минусы:
- Дорогая аренда. Участие в прошлом году стоило ₽ 300, а в этом — ₽ 600, плюс еще ₽ 100 за аренду рейла (приспособления для хранения и демонстрации одежды в магазине).
- Трудно угадать с ценой. С одной стороны, надо не спугнуть покупателей большим ценником, с другой — нужно хотя бы оправдать организационный взнос.
- Товар должен соответствовать аудитории. В основном на эту барахолку приходила творческая неформальная молодежь. Казалось, что я со своими бархатными юбками и деловыми пиджаками просто выбиваюсь из массы.
- Велик соблазн потратить больше, чем заработал, если станешь смотреть, чем торгуют твои соседи.
- Успех торговли напрямую зависит от усилий организаторов. На этот раз они мало вложились в рекламу, поэтому я заработала всего ₽ 1 400, продав за смешные деньги абсолютно новый сарафан, пиджак и два платья.
Итого за время своего эксперимента я заработала ₽ 1 160: ₽ 710 — чистый заработок на гаражной распродаже плюс ₽ 450 — от продажи тумбочки. Эти деньги отложу в копилку и впредь буду более разумно подходить к вопросу покупки новых вещей. Ведь оказалось, что избавиться от них с хотя бы небольшой выгодой для себя не так-то просто.