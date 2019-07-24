Я делала ежедневную 10-минутную растяжку в течение 30 дней, и вот что изменилось

40 9 437 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Я была наслышана о пользе растяжки еще со времен первого урока физкультуры в начальной школе, но все же я долго не воспринимала ее всерьез. После 30 лет я начала периодически страдать от боли в спине. Никакие лекарства не помогали, так что пришлось искать другие способы решения этой проблемы. Именно в тот момент я задумалась об эксперименте и решила включить растяжку в свой распорядок дня. Ежедневно в течение месяца я по 10 минут растягивала мышцы, и теперь я замечаю некоторые неожиданные изменения в моем теле.

Специально для AdMe.ru я делюсь результатами личного эксперимента и очень надеюсь, что читатели последуют моему примеру.

Моя стандартная растяжка

Наклон головы к колену: сядьте на пол, вытянув правую ногу в сторону, согнув левое колено и расположив подошву левой ступни у внутренней части правого бедра. Наклонитесь вправо и обхватите правую ногу обеими руками. Задержитесь на 60 секунд, затем смените сторону.

Поза лягушки: сядьте на пол так, чтобы ступни находились за ягодицами, и широко разведите колени. Не отрывая ног от пола, поднимите ягодицы и вытяните руки вперед так далеко, как только это возможно. Раздвигайте ноги, пока не почувствуете, как растягиваются мышцы бедер. Задержитесь в этом положении на 2 минуты.

Поза кобры: лягте на живот. Отведите ноги назад и упритесь руками в пол, расположив их под плечами. Приподнимите верхнюю часть тела от пола, распрямив локти. Задержитесь в этом положении на 2 минуты.

«Собака мордой вниз»: упритесь руками и ногами в пол и разведите их на ширину плеч. Держа руки и ноги прямыми, оставайтесь в этом положении в течение 2 минут.

Поворот спины сидя: сядьте на пол и вытяните обе ноги перед собой. Согните левое колено и поставьте на него правый локоть. Упритесь левой рукой в пол позади себя и посмотрите через левое плечо. Задержитесь на 60 секунд, затем смените сторону и повторите.

Что я получила в итоге

8. Я стала лучше спать

Боль в спине была не единственной проблемой, толкнувшей меня на эксперимент. Меня также изматывали проблемы со сном. Бессонница, беспокойный сон, чувство усталости сразу после пробуждения — все это было хорошо мне знакомо. Но я не ожидала, что растяжка поможет мне хорошо высыпаться по ночам. Оказалось, что растяжка перед сном может снять мышечное напряжение и предотвратить судороги. Когда ваш сон ничего не нарушает, его качество улучшается, а утром вы чувствуете себя бодрее. Так что теперь я оставила ромашковый чай, растяжка — вот лучшее средство!

7. Я наконец почувствовала собственное тело

Конечно, растяжка — это идеальный способ добиться отличного тела. Но дело не в этом. Для меня эти упражнения стали способом «вернуть» мое собственное тело. Целый день просидев за рабочим столом, к вечеру вы буквально не чувствуете ног. Так было и в моем случае. Но, когда я начала растягиваться, я осознала, что мое тело нуждается в гораздо большем внимании, чем я думала. Более глубокое ощущение своего тела сделало мои занятия качественнее и позволило задействовать наиболее слабые и нуждающиеся в тонусе мышцы.

6. Я стала менее вялой

Сохранять бодрость в течение долгого, трудного рабочего дня было той еще проблемой. Около полудня я чувствовала себя такой вялой и сонной, что все мои мысли были только о том, где бы найти безопасное место для сна, пока начальник занят другими делами. 10-минутная растяжка помогла мне значительно повысить уровень энергии. Я больше не чувствую себя ленивой и сонной. Напротив, моя производительность улучшилась, и я даже стала выходить на прогулки во время обеденного перерыва. Прощай, полуденная усталость!

5. Прошла и боль в спине

Хотя чувство облегчения и исчезновение боли в пояснице от растяжки не стали для меня сюрпризом, все же я не ожидала такого явного эффекта. Как человек, ведущий сидячий образ жизни и не имеющий возможности полноценно тренироваться каждый день, я хотела подобрать упражнения, которые могли бы уменьшить скованность в спине и вернуть подвижность мышцам, не занимая при этом слишком много времени. Оказалось, что и тут растяжка пришлась очень кстати. После месяца занятий я наконец почувствовала облегчение. Кроме того, мои мышцы укрепились и в них больше нет узлов.

4. Улучшились и результаты моих анализов

Некоторые исследования показывают, что упражнения на растяжку также помогают снизить уровень холестерина и контролировать уровень глюкозы, предотвращая атеросклероз и усиливая приток крови к внутренним органам. Что ж, я убедилась в этом на собственном примере. До эксперимента здоровье не слишком меня занимало. Отсутствие регулярных физических упражнений, неправильное питание и малоподвижный образ жизни — все это способствовало повышению уровня холестерина и сахара. Растяжка на постоянной основе очень меня выручила: результаты анализов крови пришли в норму.

3. Ушли проблемы с координацией

«Растяжка поможет справиться с напряжением в мышцах и развить ощущение равновесия» — вычитала я подобную мысль. Не сказала бы, что у меня когда-то были проблемы с балансом. Да и зачем нужно развитое чувство равновесия, если весь день проводишь в кресле? Впервые я заметила, что что-то не так, когда несколько лет назад попыталась покататься на велосипеде. Я просто не могла удержать равновесие и постоянно заваливалась то в одну, то в другую сторону. Сейчас я не могу поверить, что такое простое действие было для меня настолько трудным, и с гордостью могу сказать, что наконец-то показала гравитации, кто тут главный!

2. Я стала меньше подвержена стрессу

Когда вы нервничаете, ваши мышцы напрягаются. Это объясняется психосоматикой. До сих пор я бы не подумала, что растяжка действительно работает лучше, чем любые успокаивающие средства. Я уже упоминала, что работать мне стало намного легче. Но дело не только в приливе энергии. Эти ежедневные упражнения также способствовали успокоению и достижению внутренней гармонии. Душевное спокойствие помогло мне работать с более ясным сознанием, без зацикливания на раздражающих мыслях.

1. Я перестала постоянно мерзнуть

Если я долго не двигалась, то вечно замерзала. Особенно это касалось рук и ног. Что бы я ни делала, чтобы согреться, надолго эффекта не хватало. Процесс растяжки улучшил мой кровоток: кислород и питательные вещества стали активно поступать в органы по всему телу. Благодаря лучшей циркуляции крови, сейчас у меня нормальная температура во всех частях тела самым естественным образом.

Вы сами часто выполняете упражнения на растяжку? Какие ее преимущества или недостатки отметили для себя?