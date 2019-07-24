Я делала ежедневную 10-минутную растяжку в течение 30 дней, и вот что изменилось
Я была наслышана о пользе растяжки еще со времен первого урока физкультуры в начальной школе, но все же я долго не воспринимала ее всерьез. После 30 лет я начала периодически страдать от боли в спине. Никакие лекарства не помогали, так что пришлось искать другие способы решения этой проблемы. Именно в тот момент я задумалась об эксперименте и решила включить растяжку в свой распорядок дня. Ежедневно в течение месяца я по 10 минут растягивала мышцы, и теперь я замечаю некоторые неожиданные изменения в моем теле.
Специально для AdMe.ru я делюсь результатами личного эксперимента и очень надеюсь, что читатели последуют моему примеру.
Моя стандартная растяжка
- Наклон головы к колену: сядьте на пол, вытянув правую ногу в сторону, согнув левое колено и расположив подошву левой ступни у внутренней части правого бедра. Наклонитесь вправо и обхватите правую ногу обеими руками. Задержитесь на 60 секунд, затем смените сторону.
- Поза лягушки: сядьте на пол так, чтобы ступни находились за ягодицами, и широко разведите колени. Не отрывая ног от пола, поднимите ягодицы и вытяните руки вперед так далеко, как только это возможно. Раздвигайте ноги, пока не почувствуете, как растягиваются мышцы бедер. Задержитесь в этом положении на 2 минуты.
- Поза кобры: лягте на живот. Отведите ноги назад и упритесь руками в пол, расположив их под плечами. Приподнимите верхнюю часть тела от пола, распрямив локти. Задержитесь в этом положении на 2 минуты.
- «Собака мордой вниз»: упритесь руками и ногами в пол и разведите их на ширину плеч. Держа руки и ноги прямыми, оставайтесь в этом положении в течение 2 минут.
- Поворот спины сидя: сядьте на пол и вытяните обе ноги перед собой. Согните левое колено и поставьте на него правый локоть. Упритесь левой рукой в пол позади себя и посмотрите через левое плечо. Задержитесь на 60 секунд, затем смените сторону и повторите.
Что я получила в итоге
8. Я стала лучше спать
Боль в спине была не единственной проблемой, толкнувшей меня на эксперимент. Меня также изматывали проблемы со сном. Бессонница, беспокойный сон, чувство усталости сразу после пробуждения — все это было хорошо мне знакомо. Но я не ожидала, что растяжка поможет мне хорошо высыпаться по ночам.
Оказалось, что растяжка перед сном может снять мышечное напряжение и предотвратить судороги. Когда ваш сон ничего не нарушает, его качество улучшается, а утром вы чувствуете себя бодрее. Так что теперь я оставила ромашковый чай, растяжка — вот лучшее средство!
7. Я наконец почувствовала собственное тело
Конечно, растяжка — это идеальный способ добиться отличного тела. Но дело не в этом. Для меня эти упражнения стали способом «вернуть» мое собственное тело.
Целый день просидев за рабочим столом, к вечеру вы буквально не чувствуете ног. Так было и в моем случае. Но, когда я начала растягиваться, я осознала, что мое тело нуждается в гораздо большем внимании, чем я думала. Более глубокое ощущение своего тела сделало мои занятия качественнее и позволило задействовать наиболее слабые и нуждающиеся в тонусе мышцы.
6. Я стала менее вялой
Сохранять бодрость в течение долгого, трудного рабочего дня было той еще проблемой. Около полудня я чувствовала себя такой вялой и сонной, что все мои мысли были только о том, где бы найти безопасное место для сна, пока начальник занят другими делами.
10-минутная растяжка помогла мне значительно повысить уровень энергии. Я больше не чувствую себя ленивой и сонной. Напротив, моя производительность улучшилась, и я даже стала выходить на прогулки во время обеденного перерыва. Прощай, полуденная усталость!
5. Прошла и боль в спине
Хотя чувство облегчения и исчезновение боли в пояснице от растяжки не стали для меня сюрпризом, все же я не ожидала такого явного эффекта.
Как человек, ведущий сидячий образ жизни и не имеющий возможности полноценно тренироваться каждый день, я хотела подобрать упражнения, которые могли бы уменьшить скованность в спине и вернуть подвижность мышцам, не занимая при этом слишком много времени. Оказалось, что и тут растяжка пришлась очень кстати.
После месяца занятий я наконец почувствовала облегчение. Кроме того, мои мышцы укрепились и в них больше нет узлов.
4. Улучшились и результаты моих анализов
Некоторые исследования показывают, что упражнения на растяжку также помогают снизить уровень холестерина и контролировать уровень глюкозы, предотвращая атеросклероз и усиливая приток крови к внутренним органам. Что ж, я убедилась в этом на собственном примере.
До эксперимента здоровье не слишком меня занимало. Отсутствие регулярных физических упражнений, неправильное питание и малоподвижный образ жизни — все это способствовало повышению уровня холестерина и сахара. Растяжка на постоянной основе очень меня выручила: результаты анализов крови пришли в норму.
3. Ушли проблемы с координацией
«Растяжка поможет справиться с напряжением в мышцах и развить ощущение равновесия» — вычитала я подобную мысль. Не сказала бы, что у меня когда-то были проблемы с балансом. Да и зачем нужно развитое чувство равновесия, если весь день проводишь в кресле?
Впервые я заметила, что что-то не так, когда несколько лет назад попыталась покататься на велосипеде. Я просто не могла удержать равновесие и постоянно заваливалась то в одну, то в другую сторону. Сейчас я не могу поверить, что такое простое действие было для меня настолько трудным, и с гордостью могу сказать, что наконец-то показала гравитации, кто тут главный!
2. Я стала меньше подвержена стрессу
Когда вы нервничаете, ваши мышцы напрягаются. Это объясняется психосоматикой. До сих пор я бы не подумала, что растяжка действительно работает лучше, чем любые успокаивающие средства.
Я уже упоминала, что работать мне стало намного легче. Но дело не только в приливе энергии. Эти ежедневные упражнения также способствовали успокоению и достижению внутренней гармонии. Душевное спокойствие помогло мне работать с более ясным сознанием, без зацикливания на раздражающих мыслях.
1. Я перестала постоянно мерзнуть
Если я долго не двигалась, то вечно замерзала. Особенно это касалось рук и ног. Что бы я ни делала, чтобы согреться, надолго эффекта не хватало.
Процесс растяжки улучшил мой кровоток: кислород и питательные вещества стали активно поступать в органы по всему телу. Благодаря лучшей циркуляции крови, сейчас у меня нормальная температура во всех частях тела самым естественным образом.
Вы сами часто выполняете упражнения на растяжку? Какие ее преимущества или недостатки отметили для себя?
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru