Взгляните на 23 снимка, которые отражают всю суть фразы: «Да это гениально!»

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Когда нам отчаянно не хочется что-то делать, мы всегда найдем способ выполнить работу с минимумом усилий. Недаром говорят, что лень — двигатель прогресса. При этом смекалка и находчивость людей в таких ситуациях порой просто зашкаливают.

Мы в AdMe.ru собрали 23 жизненных фотографии, которые доказывают это.