Взгляните на 23 снимка, которые отражают всю суть фразы: «Да это гениально!»

Когда нам отчаянно не хочется что-то делать, мы всегда найдем способ выполнить работу с минимумом усилий. Недаром говорят, что лень — двигатель прогресса. При этом смекалка и находчивость людей в таких ситуациях порой просто зашкаливают.

Мы в AdMe.ru собрали 23 жизненных фотографии, которые доказывают это.

Потому что чистить парковочное место лопатой слишком скучно

И никакие грузчики не нужны

Симпатичный и легкий «камень»

Вершина инженерной мысли

Не паркет и не линолеум. Все проще!

Смекалка помогает согреть руки, если дома холодно

А так можно сымитировать кирпичную кладку в квартире

Если это выглядит глупо, но работает, — это не глупо

Гениальные грузчики!

Практика — дело тонкое...

Находчивость, которая облегчила работу в разы

Когда не хочешь платить за электричество

Так вот как рождается тротуарная плитка!

Имитация кирпичной кладки с помощью картона, ленты и краски

Зачем менять резину? Можно просто купить маркер!

Все гениальное — просто

Когда под рукой нет простой лестницы, на помощь приходит...

Реклама курения запрещена, но афишу-то уже сделали

Простое решение сложной проблемы

Камень-фонтан

Это не окно

Этот гигантский валик помогает создавать цветной штампованный бетон

Когда лень и смекалка сошлись воедино

А вы часто сталкиваетесь с находчивыми людьми в повседневной жизни?

Фото на превью AutoRU / pikabu

3 На склад!
2 Комментарии
  • 23 января 2018
  • 2
  • 9749

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