Взгляните на 23 снимка, которые отражают всю суть фразы: «Да это гениально!»
Когда нам отчаянно не хочется что-то делать, мы всегда найдем способ выполнить работу с минимумом усилий. Недаром говорят, что лень — двигатель прогресса. При этом смекалка и находчивость людей в таких ситуациях порой просто зашкаливают.
Мы в AdMe.ru собрали 23 жизненных фотографии, которые доказывают это.
Потому что чистить парковочное место лопатой слишком скучно
И никакие грузчики не нужны
Симпатичный и легкий «камень»
Вершина инженерной мысли
Не паркет и не линолеум. Все проще!
Смекалка помогает согреть руки, если дома холодно
А так можно сымитировать кирпичную кладку в квартире
Если это выглядит глупо, но работает, — это не глупо
Гениальные грузчики!
Практика — дело тонкое...
Находчивость, которая облегчила работу в разы
Когда не хочешь платить за электричество
Так вот как рождается тротуарная плитка!
Имитация кирпичной кладки с помощью картона, ленты и краски
Зачем менять резину? Можно просто купить маркер!
Все гениальное — просто
Когда под рукой нет простой лестницы, на помощь приходит...
Реклама курения запрещена, но афишу-то уже сделали
Простое решение сложной проблемы
Камень-фонтан
Это не окно
Этот гигантский валик помогает создавать цветной штампованный бетон
Когда лень и смекалка сошлись воедино
А вы часто сталкиваетесь с находчивыми людьми в повседневной жизни?
Фото на превью AutoRU / pikabu