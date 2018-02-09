9 всем знакомых привычек, от которых лучше поскорее отказаться

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Вы пьете горячий и ароматный кофе по утрам? А в кино ходите с попкорном? Эти и многие другие действия стали нашими привычками. Бытует мнение, что новую привычку можно сформировать за 21 день. Но Филлиппа Лалли вместе со своими коллегами из Университетского колледжа в Лондоне в ходе исследования доказала, что человек в среднем через 66 дней начинает выполнять действие автоматически. Возможно, чтобы отказаться от привычки, потребуется больше времени. Но оно того определенно стоит. Особенно если речь о таких привычках, которые мы описываем в этой статье.

Мы в AdMe.ru узнали, что многие действия вообще не стоит включать в свою ежедневную рутину. И вот почему.

1. Не кладите ноги на приборную панель в автомобиле

Многие пассажиры любят сидеть в автомобиле очень нестандартно. А сколько фильмов показывают кадры, на которых героиня едет в машине, закинув ноги на приборную панель. На деле это очень опасно. И сейчас речь даже не об аварии, а об обычном резком торможении. Человек, который держит ноги на уровне лица, обязательно получит собственными коленями в челюсть. А это может обернуться переломами и долгим восстановительным периодом. Поэтому лучше отказаться от этой нелепой привычки и пристегиваться в авто.

2. Не вешайте мокрое полотенце на крючок и не задвигайте штору после душа

Довольно часто мы сворачиваем мокрые полотенца или вешаем их на крючок в ванной. Но это негигиенично. В мокрых складках активно размножаются бактерии. А если речь о шторке в душе, то в ее складках может завестись плесень. Именно поэтому полотенца нужно сушить в развернутом положении, а шторку после душа следует раздвинуть, чтобы она тоже быстрее высохла.

3. Не пейте кофе на голодный желудок

Многие из нас начинают свой день с чашки кофе натощак. И несмотря на то что кофе имеет полезные свойства, у него есть также и минусы. И один из них заключается в том, что кофе не стоит пить на голодный желудок. Это может вызвать изжогу или расстройство пищеварения. Помимо этого в моменты, когда вы просто думаете о еде, выделяется желудочный сок. Когда вы пьете кофе, это тоже происходит, но твердая пища при этом не поступает. А чрезмерное количество желудочного сока может повредить стенки желудка. Специалисты рекомендуют пить кофе после плотного завтрака или в середине дня.

4. Не ешьте попкорн

Есть попкорн в кинотеатре — почти традиция, хотя для многих слушать громкий хруст на соседнем сиденье вместо фильма не так уж и приятно. Но существует веская причина, чтобы отказаться от попкорна. Стоматологи уверяют, что этот продукт вреден для ваших зубов. Мелкие частички застревают, и мы редко полностью их вычищаем, даже если хорошо ухаживаем за полостью рта. К тому же попкорн, который продают в кинотеатрах, слишком жирный и калорийный, что в принципе вредно для здоровья.

5. Не оставляйте бутылку с водой в машине

Если у вас есть автомобиль, то с большой вероятностью вы возите в салоне бутылку воды на случай, если захочется пить. Но это довольно опасно. Особенно летом. Дело в том, что вода, находящаяся в бутылке, на солнце действует как линза. А если при этом она лежит на темной поверхности, то притягивает больше солнечных лучей. В итоге это просто может привести к возгоранию. Конечно, вероятность, что бутылка с водой устроит пожар, мала, но она существует. Поэтому лучше не оставлять ее в машине.

6. Не выдавливайте прыщи

Кажется, что об этой простой истине слышали все. Но выдавливать прыщи действительно опасно. Прыщ возникает, когда поры забиваются кожным салом. Начинается воспалительный процесс. В здоровом организме иммунная система направляет к прыщу лейкоциты, которые борются с вредными бактериями. Из-за этого участок кожи краснеет. Когда же вы пытаетесь выдавить прыщ, повреждаются стенки поры. В результате она становится еще более восприимчивой к бактериям. К тому же, выдавливая прыщи, вы рискуете занести инфекцию, если ваши руки будут грязными. Если вас беспокоит то, как выглядит кожа, лучше обратиться к дерматологу. А если прыщи возникают очень редко, то просто переждите эти несколько дней и не трогайте их.

7. Не фотографируйте все на телефон

В XXI веке подобный совет кажется странным: даже дети активно пользуются смартфонами и умело делают крутые фото. Но в исследовании Линды Хенкель из Университета Фэрфилда говорится, что в попытке все запечатлеть на камеру телефона вы упускаете множество важных деталей. Дело в том, что в момент съемки внимание сфокусировано на фотографии, а не на том, что вы снимаете. В итоге у вас, конечно, останется фото или видео на память, но вы все равно хуже запомните то, что произошло. В эксперименте специалистов одна группа людей просто гуляла по музею, рассматривая экспонаты, а вторая много фотографировала во время экскурсии. В итоге участники из второй группы намного хуже справились с анкетой, в которой их просили рассказать о выставке.

8. Не лечитесь биологически активными добавками и витаминами

Многие люди склонны думать, что витамин С поможет им не простудиться, а биологически активные добавки (БАДы) почти полностью могут заменить лекарства. На деле все не так. Если у вас сбалансированный рацион, то принимать витамины в целом довольно бесполезная затея, потому что вы получаете достаточное их количество с пищей. Витамины показаны людям с авитаминозом. Биологически активные добавки используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ при их нехватке. Конечно, восполняя недостаток какого-то вещества, мы делаем лучше для организма, но БАДы — это не лекарства. Не стоит об этом забывать.

9. Не кладите телефон под подушку во время зарядки

Это может обернуться пожаром. Все дело в том, что телефон во время зарядки нагревается. И хотя новые модели в основном улучшены, еще есть смартфоны, аккумуляторы которых сильно греются. В результате может загореться само устройство или шнур от зарядки. И если в этот момент телефон будет у вас под подушкой, вы можете серьезно пострадать. Об этом сообщает отдел пожарной охраны Нью-Гэмпшира. Его сотрудники призывают всех людей, которых волнует собственная безопасность, никогда не класть телефон под подушку во время зарядки.

Какие опасные привычки или действия вы бы добавили в этот список?