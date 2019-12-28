Выберите подарок и узнайте, каким для вас будет 2020 год

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Любите ли вы подарки так, как любим их мы? Если да, пройдите наш шуточный тест. Выберите коробку, пакет или мешок, который придется вам по душе, и узнайте, что лежит внутри. Каждый подарок расскажет, что ожидает вас в 2020 году, и, надеемся, подарит много положительных эмоций.

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Пересмотрите подарки еще раз: вдруг вам захочется передумать? А если решились, смело смотрите результаты

1. В коробочке-елочке вы найдете сидящего внутри котенка.

Этот год будет для вас теплым и уютным, как кот, свернувшийся клубочком у ваших ног. Вы будете окружены вниманием и заботой, встретите поддержку своих начинаний и сможете рассчитывать на помощь друзей в трудный момент. Однако, чтобы год прошел успешно, не забывайте сами заботиться о других. Тогда кто-то в ответ обязательно позаботится о вас.

2. В маленькой коробочке со снежными рисунками и белым бантом лежат крохотные разноцветные конфетки.

Конфетки родом из детства обещают вам год, полный ярких событий. Путешествия, новые знакомства и встречи со старыми друзьями будут заряжать вас энергией, которой в 2020 году хватит на все. Добивайтесь поставленных целей, экспериментируйте, пробуйте новое. И не бойтесь порой отпускать тревоги, ведь нет ничего лучше, чем снова почувствовать себя беззаботным ребенком.

3. Вы видите в коробочке с милым детским рисунком зеркало в золотой оправе.

Обернитесь на уходящий год: достаточно ли времени вы уделяли себе, прислушивались ли к внутренним желаниям, много ли отдыхали? Возможно, время расслабиться и пустить все на самотек как раз наступило. В новом году вас ждут отличные возможности и перспективы. У вас появится шанс здорово изменить свое тело, внешний вид и мировоззрение. Стоит только уделить себе чуть больше времени.

4. В большой коробке в форме конфеты лежат не конфеты, а елочные игрушки.

Кажется, вы из тех, кто умеет веселиться и знает, как сделать праздничным самый унылый день. Так держать! В новом году вам представится не одна возможность проявить таланты и показать себя с лучшей стороны. Не стесняйтесь проявлять инициативу и принимать креативные решения. Окружающие обязательно это поддержат.

5. Хо-хо-хо, в мешке Деда Мороза вас ожидает набор для салата оливье.

Нет, это не значит, что весь год вы будете заниматься готовкой и стоять у плиты. Сам Новый год советует вам в 2020-м чаще проводить время с семьей, откладывать дела и освобождать время для самых близких. В этом году родные станут для вас главным мотиватором и главным источником вдохновения. Вы сможете осуществить все задуманное, но не без помощи окружающих.

6. Когда вы открываете темно-синюю загадочную коробку, то видите внутри книгу.

Этот год будет для вас очень насыщенным и плодотворным. Вы сможете многому научиться, обогатиться знаниями и обзавестись новым увлечением (а может, и не одним, ведь каждый новый год дарит отличный шанс попробовать что-нибудь новое). А если вы захотите поделиться полученной мудростью с другими, то сможете обрести еще и верных друзей.

7. Когда вы запускаете руку в холщовый мешочек, то находите там две золотые китайские монетки.

Почему так мало, спросите вы? Потому что любой результат требует усилий. В 2020 году вы сможете добиться многого, если будете реже вспоминать про лень и чаще проявлять инициативу. Ваши возможности окажутся ограничены только вашим старанием, а количество личных побед сможет побить все рекорды, стоит только захотеть.

8. В огромной круглой коробке лежат 365 пар разноцветных носков — по паре на каждый день нового года.

«Настала пора выделяться», — как бы говорят вам эти самые цветные носки. Если вы долго не могли на что-то решиться, время пришло. Откладывали смену прически, любовное признание или переезд на другое место жительства? Настала пора не ждать, а действовать. Любые перемены будут вам на пользу, и именно они запомнятся больше всего в 2020 году.

9. Коробка-сердце хранит в себе бокалы в форме веселых оленей.

Дружба станет для вас двигателем прогресса в 2020 году. Вместе с друзьями вы сможете намного больше, чем в одиночку. Дельный совет, здоровая критика или проведенное вместе время — все пойдет на пользу и станет отправной точкой к чему-то новому. Чтобы провести этот год с пользой, помните важную мудрость: хочешь идти быстрее — иди один, а хочешь идти дальше — иди вместе с другом.

10. В самодельном крафтовом пакете лежит для вас шкатулочка с кольцом внутри.

Все в этом мире начинается с любви. И если в 2019 году вы чувствовали ее недостаток, то 2020 год сможет это исправить. Возможно, вы встретите в нем новую любовь или обретете утраченную, станете чуть ближе дорогому для вас человеку или создадите новую жизнь. А может, чуть больше начнете любить и ценить себя. Чтобы запустить круговорот добра и любви в вашей жизни, обнимите своих детей, позвоните родителям или сделайте приятное незнакомцу. И эта доброта обязательно к вам вернется.