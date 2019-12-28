Выберите подарок и узнайте, каким для вас будет 2020 год
Любите ли вы подарки так, как любим их мы? Если да, пройдите наш шуточный тест. Выберите коробку, пакет или мешок, который придется вам по душе, и узнайте, что лежит внутри. Каждый подарок расскажет, что ожидает вас в 2020 году, и, надеемся, подарит много положительных эмоций.
AdMe.ru решил поддержать ваше новогоднее настроение и подготовил тест с предсказаниями того, каким будет для вас наступающий год.
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Пересмотрите подарки еще раз: вдруг вам захочется передумать? А если решились, смело смотрите результаты
1. В коробочке-елочке вы найдете сидящего внутри котенка.
Этот год будет для вас теплым и уютным, как кот, свернувшийся клубочком у ваших ног. Вы будете окружены вниманием и заботой, встретите поддержку своих начинаний и сможете рассчитывать на помощь друзей в трудный момент. Однако, чтобы год прошел успешно, не забывайте сами заботиться о других. Тогда кто-то в ответ обязательно позаботится о вас.
2. В маленькой коробочке со снежными рисунками и белым бантом лежат крохотные разноцветные конфетки.
Конфетки родом из детства обещают вам год, полный ярких событий. Путешествия, новые знакомства и встречи со старыми друзьями будут заряжать вас энергией, которой в 2020 году хватит на все. Добивайтесь поставленных целей, экспериментируйте, пробуйте новое. И не бойтесь порой отпускать тревоги, ведь нет ничего лучше, чем снова почувствовать себя беззаботным ребенком.
3. Вы видите в коробочке с милым детским рисунком зеркало в золотой оправе.
Обернитесь на уходящий год: достаточно ли времени вы уделяли себе, прислушивались ли к внутренним желаниям, много ли отдыхали? Возможно, время расслабиться и пустить все на самотек как раз наступило. В новом году вас ждут отличные возможности и перспективы. У вас появится шанс здорово изменить свое тело, внешний вид и мировоззрение. Стоит только уделить себе чуть больше времени.
4. В большой коробке в форме конфеты лежат не конфеты, а елочные игрушки.
Кажется, вы из тех, кто умеет веселиться и знает, как сделать праздничным самый унылый день. Так держать! В новом году вам представится не одна возможность проявить таланты и показать себя с лучшей стороны. Не стесняйтесь проявлять инициативу и принимать креативные решения. Окружающие обязательно это поддержат.
5. Хо-хо-хо, в мешке Деда Мороза вас ожидает набор для салата оливье.
Нет, это не значит, что весь год вы будете заниматься готовкой и стоять у плиты. Сам Новый год советует вам в 2020-м чаще проводить время с семьей, откладывать дела и освобождать время для самых близких. В этом году родные станут для вас главным мотиватором и главным источником вдохновения. Вы сможете осуществить все задуманное, но не без помощи окружающих.
6. Когда вы открываете темно-синюю загадочную коробку, то видите внутри книгу.
Этот год будет для вас очень насыщенным и плодотворным. Вы сможете многому научиться, обогатиться знаниями и обзавестись новым увлечением (а может, и не одним, ведь каждый новый год дарит отличный шанс попробовать что-нибудь новое). А если вы захотите поделиться полученной мудростью с другими, то сможете обрести еще и верных друзей.
7. Когда вы запускаете руку в холщовый мешочек, то находите там две золотые китайские монетки.
Почему так мало, спросите вы? Потому что любой результат требует усилий. В 2020 году вы сможете добиться многого, если будете реже вспоминать про лень и чаще проявлять инициативу. Ваши возможности окажутся ограничены только вашим старанием, а количество личных побед сможет побить все рекорды, стоит только захотеть.
8. В огромной круглой коробке лежат 365 пар разноцветных носков — по паре на каждый день нового года.
«Настала пора выделяться», — как бы говорят вам эти самые цветные носки. Если вы долго не могли на что-то решиться, время пришло. Откладывали смену прически, любовное признание или переезд на другое место жительства? Настала пора не ждать, а действовать. Любые перемены будут вам на пользу, и именно они запомнятся больше всего в 2020 году.
9. Коробка-сердце хранит в себе бокалы в форме веселых оленей.
Дружба станет для вас двигателем прогресса в 2020 году. Вместе с друзьями вы сможете намного больше, чем в одиночку. Дельный совет, здоровая критика или проведенное вместе время — все пойдет на пользу и станет отправной точкой к чему-то новому. Чтобы провести этот год с пользой, помните важную мудрость: хочешь идти быстрее — иди один, а хочешь идти дальше — иди вместе с другом.
10. В самодельном крафтовом пакете лежит для вас шкатулочка с кольцом внутри.
Все в этом мире начинается с любви. И если в 2019 году вы чувствовали ее недостаток, то 2020 год сможет это исправить. Возможно, вы встретите в нем новую любовь или обретете утраченную, станете чуть ближе дорогому для вас человеку или создадите новую жизнь. А может, чуть больше начнете любить и ценить себя. Чтобы запустить круговорот добра и любви в вашей жизни, обнимите своих детей, позвоните родителям или сделайте приятное незнакомцу. И эта доброта обязательно к вам вернется.
Редакция AdMe.ru поздравляет вас с наступающими праздниками и желает самого лучшего Нового года!