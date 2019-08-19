Вы не можете называться водителем, если не знаете эти 10+ хитростей

19 27 84 46k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже если вы опытный водитель, то едва ли можете сказать, что знаете об автомобилях абсолютно все. Например, известно ли вам, что жидкость для мытья посуды на самом деле отмывает и окна, а носки защитят дворники от замерзания? Вот лишь малая толика хитрых автоприемов, которые многим захочется взять на заметку.

Вы знаете, как мы в AdMe.ru любим бюджетные и простые решения в духе «сделай сам». Именно поэтому в сегодняшней подборке — классные лайфхаки, которые помогут окружить вашего четырехколесного любимца заботой и вниманием.

14. Используйте кнопку рециркуляции, стоя в пробке, чтобы избежать попадания в салон загрязненного воздуха

Пожалуй, это одна из самых незаслуженно забытых кнопок на приборной панели, хотя она далеко не бесполезна. Эта кнопка нужна для того, чтобы воздух циркулировал внутри автомобиля, а не попадал в салон снаружи. Это актуально, если вы застряли в пробке, и концентрация выхлопных газов в атмосфере значительно возросла. Просто нажмите кнопку рециркуляции, чтобы препятствовать проникновению потоков воздуха снаружи. Летом эта функция также поможет сохранить прохладу в салоне. Довольно продуманная система!

13. Экономьте топливо, освободив машину от дополнительного груза

Бьемся об заклад, что у каждого есть куча вещей, которые болтаются в багажнике целую вечность! Проблема в том, что чем больший вес перевозит автомобиль, тем больше расход топлива, потому что двигателю нужна дополнительная мощность для разгона и движения.

12. Используйте жидкость для мытья посуды, чтобы удалить грязь с окон

Средство для мытья посуды — эффективный и дешевый способ отмыть окна и лобовое стекло автомобиля. Оно справится с любой неприятностью: от сигаретной копоти и отпечатков пальцев до собачьей слюны. Просто возьмите влажную теплую махровую тряпку, капните на нее немного жидкости для мытья посуды и приступайте к чистке. После этого продолжите отмывать окна, как вы это обычно делаете.

11. Используйте солнцезащитный экран на лобовом стекле (так делают пилоты!)

Иногда солнце не только раздражает водителя, но и представляет реальную угрозу безопасности. К счастью, есть экономный и проверенный способ сделать проблему менее острой — приобрести солнцезащитный экран. Кстати, именно к такому лайфхаку пилоты прибегают в течение многих лет, так что его эффективность несомненна.

10. Наденьте носки на дворники

Раннее зимнее утро само по себе мало у кого вызывает энтузиазм, а если при этом обнаруживаешь замерзшее лобовое стекло и щетки дворников, то и подавно. Полезный совет: чтобы не дать стеклоочистителям замерзнуть ночью, укутайте их в свои старые носки. Это защитит их от снега, наледи, дождя и холода (в разумных пределах, конечно).

9. Отметьте свой автомобиль в GPS-приложении, чтобы вспомнить, где вы припарковались

Все мы когда-то оказывались в незнакомом городе или на гигантской парковке и внезапно понимали, что совершенно не ориентируемся в пространстве. Безошибочный способ запомнить, где вы оставили свою верную машину, — использовать GPS в телефоне. Просто отметьте место парковки на карте и выкиньте лишние заботы из головы!

8. Используйте влажную газету, чтобы удалить следы наклейки с бампера

Наклейка, крепко приставшая к краске автомобиля, особенно неприятна. Быстрый и бюджетный способ удалить ее — смочить газету теплой водой, приложить ее к влажной поверхности и дать ей хорошенько прилипнуть к машине (при необходимости можно смочить дополнительно). Оставьте на 10 минут, чтобы вода проникла в клей. Затем аккуратно соскребите наклейку (вместе с газетой) с помощью пластиковой карты (например скидочной). Возможно, процедуру нужно будет повторить несколько раз, но мы гарантируем, что вы наконец избавитесь от надоевшей наклейки.

7. Отполируйте замутненные фары наждачной бумагой

Замутнение фар — неприятность, с которой мы все сталкиваемся через некоторое время. Это делает фары менее эффективными, а впоследствии саму езду — попросту опасной. Во-первых, необходимо приобрести специальный комплект для очистки фар. Не будет лишним, если у вас найдется дрель, потому что вам нужно будет на что-то прикрепить специальный диск, которым вы будете шлифовать фару. Продолжайте полировать наждачкой, пока фары не засияют, а в самом конце хорошенько протрите их специальным средством из комплекта. Главное в этой процедуре — случайно не зацепить прилегающие к фарам части машины!

6. Используйте кухонный вантуз против вмятин

Вантузы действительно незаменимы даже за пределами кухонь и ванных комнат. Как видно на фото, его можно использовать и для устранения небольших вмятин на корпусе автомобиля. Смочите вмятину и вантуз и сделайте все, как обычно при прочистке слива: прижмите вантуз и затем потяните на себя, пока вмятина не распрямится.

5. Удаляйте ржавчину кока-колой

Благодаря содержащимся в ней фосфорной кислоте, углекислому газу и своей повсеместной доступности, кола является эффективным и недорогим способом удалить потускнение и ржавчину с металлов и их сплавов. Просто распылите колу на ржавчину и счистите ее остатки щеткой. Трите до тех пор, пока загрязнение не сойдет. Не забудьте промыть участок водой после того, как закончите.

4. Удаление грязи или песка

В ситуации, когда ваш четырехколесный друг застрял в грязи или песке, главное — не паниковать, запастись терпением, настроиться на упорную работу и, конечно же, взять лопату. Постарайтесь убрать как можно больше земли / песка от колес. Если автомобиль по-прежнему не двигается, можно попробовать поменять передачу с R на D, чтобы начать набирать обороты, или приспустить шины, чтобы увеличить площадь их сцепления с поверхностью.

3. Держите пульт дистанционного управления отдельно от ключей

Это скорее мера предосторожности: большинство современных систем сигнализации имеет встроенную систему, предотвращающую угон автомобиля. Однако особенно разумно держать пульт ДУ отдельно от ключей от машины на случай, если ее ограбят, угонят и т. д.

2. Не заводите машину зимой сразу

Автомобильные аккумуляторы, как и многие другие, не очень-то любят низкие температуры. В действительности глубокий минус может значительно навредить аккумулятору вашего авто, если его предварительно не прогреть. Для этого можно включить фары или радио на несколько минут.

1. Используйте стрелку рядом со значком топлива на приборной панели, чтобы выяснить, на какой стороне находится ваш бензобак

Заехать на заправку и понять, что ты припарковался не с той стороны, — классика, знакомая многим водителям. Но большинство из нас не знает (или никогда не замечало), что стрелка на значке топлива на приборной панели подсказывает, с какой стороны находится бензобак.