Всего одно упражнение, чтобы сжечь жир и исправить осанку

Начать готовиться к сезону открытых купальников никогда не поздно. А чтобы подготовка прошла максимально быстро, лучше всего выбрать одно самое эффективное упражнение, и результат не заставит себя ждать.

Сегодя мы в AdMe.ru расскажем вам об упражнении «обратная планка», которое пока не так популярно, как обычная планка, но ничуть не менее полезно.

Техника выполнения:

  1. Сядьте на пол. Выпрямите ноги перед собой. Поставьте ладони на пол, расставьте пальцы для максимальной поддержки.
  2. Наклоните торс под углом 45° к полу. Руки поставьте за ягодицы так, чтобы они находились на одном уровне с плечами.
  3. Поддерживайте вес своего тела руками и пятками, поднимая ягодицы.
  4. Поднимайте торс, ноги и ягодицы, пока они не будут расположены на одной линии, как при классической планке.
  5. Напрягите мышцы живота и втягивайте его, пока корпус движется вверх.
  6. Задержитесь в этом положении на 15–60 секунд.
  7. Медленно опустите корпус.

Эффект:

  • Подтянутая попа и икры. По сравнению с обычной (или «прямой») планкой обратная дает гораздо больше нагрузки на ягодичные и икроножные мышцы.
  • Улучшение обмена веществ. Пока вы стоите в планке, калории могут расходоваться даже в большем количестве, чем при выполнении динамических упражнений. Замечено, что у большинства людей, практикующих это упражнение, практически нет проблем с метаболизмом.
  • Ровный позвоночник. Обратная планка гарантирует улучшение осанки, так как, выполняя ее, мы задействуем мышцы, помогающие держать спину прямо. Это особенно важно для тех, кто работает в офисе.
  • Избавление от боли и зажимов в спине. Если делать хотя бы 3–4 раза в неделю обратную планку, вы избавитесь от болей и зажимов в спине. Планка (как обратная, так и прямая) эффективно прорабатывает все отвечающие за это мышцы.
  • Плоский живот. И не только. При выполнении упражнения важно не опускать таз, не запрокидывать голову, спина должна быть максимально прямой. Обратная планка не только укрепляет мышцы рук, пресса и ног, но и растягивает мышцы в области плечевого пояса.

По материалам coachmag.co.uk

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3 Комментарии
  • 13 апреля 2017
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И снова немного летней наркомании

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