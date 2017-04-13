Всего одно упражнение, чтобы сжечь жир и исправить осанку

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Начать готовиться к сезону открытых купальников никогда не поздно. А чтобы подготовка прошла максимально быстро, лучше всего выбрать одно самое эффективное упражнение, и результат не заставит себя ждать.

Сегодя мы в AdMe.ru расскажем вам об упражнении «обратная планка», которое пока не так популярно, как обычная планка, но ничуть не менее полезно.