Всего одно средство для идеальных волос и кожи, которое есть у всех дома

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Даже если вы не являетесь фанатом меда, этот продукт просто обязан быть на вашей кухне. Этот древнее и очень полезное вещество — источник витаминов, минералов и биологически активных веществ. Мед оказывает бактерицидное, увлажняющее, успокаивающее и укрепляющее действие. AdMe.ru собрал лучшие рецепты средств для красоты кожи и волос, которые можно легко приготовить дома.

1. Для чистой кожи без прыщей

Рецепт № 1. Нанесите точечно на воспаления смесь из меда и корицы в соотношении 1:1. Смойте через 10 минут. Такая смесь нормализует работу сальных желез, оказывает противомикробное действие, улучшает цвет лица. Рецепт № 2. Возьмите сок половинки лимона и 1 ч. л. меда. Нанесите на чистую и сухую кожу, смойте через 20 минут. Применяйте 1–2 раза в неделю. Кроме благотворного влияния на прыщики эта маска поможет сузить поры, осветлить и увлажнить кожу. Рецепт № 3. Измельчите 2 таблетки аспирина, добавьте 4–5 капель сока лимона и немного меда. Перемешайте и нанесите на проблемные зоны на ночь. Лучше всего закрыть маску пленочкой, а затем пластырем. Наутро покраснения станут заметно меньше, глубинные воспаления выйдут наружу и заживут быстрее.

Результат: Девушка на фото после применения ночных масок из меда уже через пару недель увидела результат и смогла отказаться от лекарственных препаратов для лечения прыщей.

2. Для осветления кожи и темных кругов под глазами

Вам потребуются: 0,5 ч. л. меда, 1 ч. л. лимонного сока и 1 ч. л. натурального йогурта. Наносите на кожу 1–2 раза в неделю на 20 минут. С помощью этой смеси можно осветлить надоевший загар и пигментные пятна. Кроме того, с помощью смеси меда и кефира можно осветлить темные круги под глазами. Или воспользоваться таким рецептом: 1 ч. л. меда, 1 ч. л. сока огурца и 1 ч. л. сока картошки.

Результат: Девушка на фото смогла осветлить свою кожу с помощью имбиря и меда.

3. Для эффекта кожи, сияющей изнутри

Рецепт № 1. Смешайте 2 ст. л. меда и 2 ст. л. молока. Протрите получившимся веществом лицо с помощью ватного диска, через 10 минут умойтесь. Такая маска прекрасно увлажняет, наполняет ценными витаминами и аминокислотами, повышает упругость кожи и помогает бороться с морщинками. Рецепт № 2. Смешайте 1 ч. л. меда и 1 ст. л. сока алоэ. Это универсальный рецепт для питания и увлажнения кожи любого типа. При склонности к шелушениям можно добавить в маску несколько капель оливкового масла.

Результат: На фотографиях девушка, которая делала в течение 2 недель массаж лица с медом. Уже можно заметить значительные изменения: осветление кожи, выравнивание тона, уменьшение воспалений, увлажнение.

4. Для идеальной кожи без шелушений

Простой рецепт скраба для лица: смешайте 1 ст. л. меда и 1 ст. л. овсяных хлопьев, помассируйте кожу и смойте.

Результат: Девушка на фотографии рекомендует использовать скраб с медом, овсяными хлопьями, зеленым чаем и водой людям с любыми типами кожи для отшелушивания, выравнивания цвета кожи, регенерации.

5. Для мягких, соблазнительных губ

Смешайте мед, сахар и оливковое масло, как следует помассируйте губы, смойте и нанесите ухаживающий бальзам. Как альтернативу можно использовать коричневый сахар, мед и вазелин.

Результат: Потрите губы влажной зубной щеткой со смесью сахара и меда в течение 2 минут, смойте средство и прополощите щетку, а затем снова пройдитесь по губам. Вы получите результат, как у девушки на фото, всего за 1 применение: губы станут мягче, быстрее заживут трещинки, уйдет шелушение.

6. Для густых и блестящих волос

Рецепт № 1. Для увлажнения и питания волос. Смешать мед и желток 1 яйца в равных пропорциях, нанести на чистые влажные волосы, выдержать как минимум 30 минут. Рецепт № 2. Для питания и сияния. Смешать 2 части меда и 1 часть оливкового масла, распределить по волосам, смыть через 30 минут. Рецепт № 3. Для укрепления, роста и блеска. Превратить 2 банана в кашицу, добавить 1 ст. л. меда и 2 ст. л. кокосового масла. Распределить маску по всей длине волос, выдержать полчаса и смыть шампунем.

Результат: На этой фотографии результат применения маски для волос с медом, бананом, творогом и кокосовым маслом, которая делает волосы мягче, плотнее, отлично питает и придает блеск.

8. Для осветления шрамов

С помощью масок из меда, лимонного сока, йогурта и овсяных хлопьев, которые надо делать ежедневно в течение 5–10 минут, можно ускорить заживление, осветлить кожу и предотвратить образование рубцов. На шрамы можно наносить и чистый мед, оставляя на коже на целую ночь, и делать так, пока они не посветлеют.

В результате вы получите достаточно быстрое разглаживание рубцовой ткани, осветление красных шрамов, как у девушки на фото.

7. Для бережного удаления волос без врастания

Смешайте 1/4 стакана меда, 1,5 стакана сахара, 1/4 стакана сока лимона и 1/2 стакана воды. Варите на медленном огне до полного растворения сахара и появления на поверхности смеси пузырьков. Остудите смесь и нанесите на кожу, где надо удалить волосы, затем накройте участок хлопчатобумажной тканью, разгладьте и резким движением снимите материал.

Результат: Такой шугаринг очень мягко удаляет волоски, предотвращая врастание и одновременно питая и смягчая кожу. Со временем волоски становятся тоньше, а гладкие ножки будут радовать вас до 3 недель!