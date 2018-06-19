Как за пару секунд понять, что надеть, выходя на улицу

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Да, вам не нужно даже смотреть на небо, чтобы понять, пойдет ли дождь. Ведь у каждого есть смартфон с самым точным прогнозом погоды. А что, если гаджета нет под рукой или вы находитесь в месте, где нет интернета?

AdMe.ru расскажет, как определить погоду с точностью до минуты, посмотрев на облако.

Перистые облака

Перистые облака находятся высоко (5–14 км), похожи на длинные нити, гряды или перья и состоят из кристалликов льда. Они не дают осадков, которые достигают земли. Поэтому, если вы видите такие облака, это признак хорошей, но прохладной погоды.

Если перистые облака становятся толще и ниже и покрывают часть неба, то они превращаются в перисто-кучевые. Это похожие на шерсть барашка небольшие облака, которые напоминают рябь на воде. Они говорят о резком потеплении и о том, что через несколько часов должна начаться гроза с ливнем.

Когда облака спускаются еще ниже, они превращаются в перисто-слоистые. Выглядят как тонкие листы, которые распластаны по всему небу. Такие облака появляются за 12–24 часа до затяжного дождя.

Кучевые облака

Кучевые — это небольшие белые пушистые облака, похожие на вату. Из них дождь не идет, а значит, погода хорошая. Но если вы увидели такие облака, не спешите радоваться. Кучевые облака могут свидетельствовать о том, что начинается скопление грозовых туч и дождь может пойти в ближайшие 8 часов. Но если кучевых облаков мало или к вечеру они исчезают, то погода будет хорошей и устойчивой.

Вы, вероятно, видели такие облака, похожие на мелкие шерстяные комочки, разбросанные по всему небу, — это высококучевые облака. Если вы увидели такое небо, как на картинке, то стоит захватить дождевик, ведь через несколько часов может начаться гроза с ливнем.

Слоистые облака

Это серая простыня, похожая на туман и покрывающая все небо. Такие облака тонкие, поэтому, несмотря на всю мрачность, дождь из них вряд ли пойдет. Слоистые облака появляются перед наступлением хорошей и теплой погоды.

Дождевые

Тут, кажется, все понятно: если тучи темные, значит будет дождь. Но все не так просто. Обратите внимание на цвет тучи — по оттенкам можно определить, какая будет погода. Черные тучи означают, что назревает дождь без сильного ветра.

Коричневые свидетельствуют о приближении дождя с сильным ветром.

Серые облака часто идут на большой территории, поэтому предвещают легкий, но затяжной дождь.

А теперь выгляните в окно и посмотрите на облака. Какие они?