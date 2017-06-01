Всего 2 упражнения, и плоскостопие вас не побеспокоит

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Плоскостопие — распространенное заболевание, которое многие ошибочно считают безобидным. Вопреки расхожему мнению, этот недуг редко бывает врожденным. Особенно часто деформация стопы развивается у людей с лишним весом, недостаточной или чрезмерной физической активностью.

Если вас тоже беспокоят эти неприятные ощущения, AdMe.ru напоминает: правильный диагноз и лечение назначает доктор, но облегчить симптомы можно уже сейчас.