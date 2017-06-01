Всего 2 упражнения, и плоскостопие вас не побеспокоит

Плоскостопие — распространенное заболевание, которое многие ошибочно считают безобидным. Вопреки расхожему мнению, этот недуг редко бывает врожденным. Особенно часто деформация стопы развивается у людей с лишним весом, недостаточной или чрезмерной физической активностью.

Если вас тоже беспокоят эти неприятные ощущения, AdMe.ru напоминает: правильный диагноз и лечение назначает доктор, но облегчить симптомы можно уже сейчас.

Тест на плоскостопие

Проверить себя на плоскостопие можно дома:

  1. Возьмите лист бумаги и красящее вещество (например, гуашь, йод, зеленку) или жирный крем. Смажьте стопы и аккуратно встаньте на лист бумаги.
  2. Дайте отпечатку высохнуть, затем проведите прямую линию от пятки к выступающей подушечке большого пальца. Вторую линию проведите перпендикулярно первой к самой дальней части выемки стопы (как на картинке).
  3. Если отпечаток самого узкого места подошвы занимает половину или больше проведенной перпендикулярно первой линии, у вас плоскостопие.

Упражнение 1

Направлено на изменение свода стопы и ее удерживанию в правильном положении. Выполнять его лучше всего по утрам.

  • Встаньте на носки на 20–30 секунд.
  • Повторите 5–10 раз.

Упражнение 2

Отлично укрепляет слабые мышцы и связки голени.

  • Разложите несколько шариков на полу.
  • Поочередно берите каждый шарик пальцами ног и помещайте их в стаканчик.

Чтобы усилить положительный эффект, стоит обратить внимание и на другие упражнения. Вы заметите, что к ногам вернулась легкость, а к вам — хорошее настроение.

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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