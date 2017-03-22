Всего 2 % людей могут решить задачку, которую Эйнштейн придумал в детстве

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Далеко не все знают, но еще до того, как стать великим ученым, Эйнштейн придумал одну необычную задачку. Он полагал, что 98 % жителей Земли не в состоянии решить ее в уме. Принадлежите ли вы к тем оставшимся 2 % самых умных? AdMe.ru предлагает вам это доказать и решить знаменитую задачку Эйнштейна.

Условие

5 разных человек в 5 разных домах разного цвета любят 5 разных блюд, содержат 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков. Вопрос: кто выращивает рыбок?

Попробуйте решить эту задачку в уме или на листе бумаги, нарисовав небольшую табличку. Листайте вниз, как будете готовы проверить себя и узнать ответ.

Решение

Из подсказок мы знаем, что норвежец живет в первом доме, рядом с синим домом. А в синем доме живет человек, у которого есть лошадь. Тот, кто живет в центре, пьет молоко. Норвежец не может жить в красном или синем доме, там живет англичанин и тот, у кого есть лошадь. В белом он жить также не может, так как зеленый дом находится левее белого, а дом норвежца — самый левый. Зеленый также не для него, так как справа стоит белый дом, а справа от норвежца должен быть синий. Значит, он живет в желтом и любит есть пиццу. Зеленый левее белого, значит, у него номер 3 или 4. Однако в третьем, среднем, доме пьют молоко, а в зеленом пьют кофе — значит, номер зеленого дома — 4. Белого дома — 5, а красного — 3. Здесь же живет англичанин. Кофе пьют в 4-м доме.

Сказано, что немец любит пончики, значит, он не ест рис и не пьет пиво. Также он не пьет молоко и чай, это делают англичанин и француз. Значит, немец пьет воду или кофе. Норвежец не может пить пиво (так как ест другую еду), кофе (живет не в зеленом доме), чай (не француз). Значит, норвежец пьет воду, а немец кофе, и живет в зеленом доме. И раз воду у нас пьет норвежец, то его сосед любит яблоки (из подсказок). Раз у шведа есть собака, то он не может жить во втором доме (там лошадь), значит, швед живет в пятом доме (белом). А во втором доме живет француз, который пьет чай.

Если любитель сыра выращивает птиц, то это не швед, значит — англичанин. Следовательно, швед ест рис и пьет пиво. И теперь у нас осталась последняя подсказка: тот, кто ест яблоки, живет рядом с тем, у кого кошка. Яблоки ест француз (второй дом). Справа от него англичанин, у которого птицы, значит, второй сосед француз (слева), а кошка у норвежца. И наконец, рыбок выращивает немец.