Всего 1 упражнение, которое сделает вашу фигуру идеальной

Во имя стройной и подтянутой фигуры люди садятся на диеты и ходят на изнурительные тренировки. Хорошая новость: сбросить вес и обрести идеальную форму можно даже лежа на диване.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам простое и эффективное упражнение, которое работает с мышцами живота, рук, ног, задней поверхности бедра. Фитнес для занятых и ленивых.

Шаг 1

Исходное положение: ложимся на живот на диване или на полу, вытягиваемся во весь рост.

Шаг 2

Вытягиваем прямые руки и ноги. Ладони смотрят внутрь.

Мышцы пресса напряжены.

Шаг 3

Делаем глубокий вдох и тянем вверх прямые руки и ноги, максимально отрываем торс от пола. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд, потом медленно опускаемся в исходное положение.

Повторяем несколько раз, до ощущения усталости в мышцах. Затем ложимся на спину, вытягиваем вверх руки и хорошенько потянемся.

Если делать это упражнение ежедневно, вскоре будут видны результаты — тело станет более подтянутым, а фигура — изящной.

Бонус: Упражнение для спины

Чтобы улучшить результаты, предлагаем выполнить еще одно упражнение, которое плавно вытекает из предыдущего. Оно помогает сделать спину гибкой и укрепить организм.

Из позиции лежа на животе выставите вперед руки. Сделайте вдох и потянитесь головой вверх, вытяните прямые ноги. Заведите руки назад и возьмитесь за щиколотки.

На выдохе хорошо прогнитесь, оторвите от пола грудь и бедра. Замрите в этом положении на несколько секунд.

Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru

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  • 5 октября 2017
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