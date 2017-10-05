Всего 1 упражнение, которое сделает вашу фигуру идеальной
Во имя стройной и подтянутой фигуры люди садятся на диеты и ходят на изнурительные тренировки. Хорошая новость: сбросить вес и обрести идеальную форму можно даже лежа на диване.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам простое и эффективное упражнение, которое работает с мышцами живота, рук, ног, задней поверхности бедра. Фитнес для занятых и ленивых.
Шаг 1
Исходное положение: ложимся на живот на диване или на полу, вытягиваемся во весь рост.
Шаг 2
Вытягиваем прямые руки и ноги. Ладони смотрят внутрь.
Мышцы пресса напряжены.
Шаг 3
Делаем глубокий вдох и тянем вверх прямые руки и ноги, максимально отрываем торс от пола. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд, потом медленно опускаемся в исходное положение.
Повторяем несколько раз, до ощущения усталости в мышцах. Затем ложимся на спину, вытягиваем вверх руки и хорошенько потянемся.
Если делать это упражнение ежедневно, вскоре будут видны результаты — тело станет более подтянутым, а фигура — изящной.
Бонус: Упражнение для спины
Чтобы улучшить результаты, предлагаем выполнить еще одно упражнение, которое плавно вытекает из предыдущего. Оно помогает сделать спину гибкой и укрепить организм.
Из позиции лежа на животе выставите вперед руки. Сделайте вдох и потянитесь головой вверх, вытяните прямые ноги. Заведите руки назад и возьмитесь за щиколотки.
На выдохе хорошо прогнитесь, оторвите от пола грудь и бедра. Замрите в этом положении на несколько секунд.
Фотограф Роман Захарченко специально для AdMe.ru