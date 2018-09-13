8 ответов на самые наболевшие вопросы об уходе за зубами от практикующего врача-стоматолога

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Всем привет! Меня зовут Кузнецова Марина Владимировна, я практикующий стоматолог-терапевт и стоматолог-ортопед, веду Telegram-канал @dentaljedi о своих врачебных буднях. В своей практике я часто сталкиваюсь со множеством вопросов от пациентов, и большинство из них очень похожи друг на друга: как правильно выбрать зубную пасту, как добиться белоснежной улыбки, как раз и навсегда победить кариес?

Специально для AdMe.ru я попробую подробно ответить на самые распространенные вопросы и развенчать популярные мифы об уходе за зубами. Статья не заменит консультацию специалиста и не является научной, а носит ознакомительный характер.

1. Как побороть боязнь стоматологов?

«Приятно познакомиться, я ваш стоматолог Марина Владимировна».

Стоматологов боятся почти все, и это нормально: все-таки при лечении врач нарушает ваше личное пространство, а все манипуляции проводятся прямо в вашей полости рта, и это не может не пугать. Есть несколько полезных советов на такой случай: Самое главное — не дотягивайте до острой боли ! Когда зуб «наболел», анестезия хуже подействует, вы будете нервничать и вмешательство займет достаточно много времени.

! Когда зуб «наболел», анестезия хуже подействует, вы будете нервничать и вмешательство займет достаточно много времени. Перед приемом не стоит пить сильные успокоительные, кофе и энергетики, потому что они могут взаимодействовать с анестетиком (усиливать либо угнетать его действие). Попробуйте успокоиться самостоятельно, без помощи каких-либо препаратов. Если вы все же очень сильно переживаете, попробуйте перед походом к врачу выпить травяной чай . Кажется, что это ерунда, но на самом деле многим пациентам это помогает немного успокоиться. И ни в коем случае не употребляйте алкоголь : анестезия может попросту не подействовать, к тому же это чревато осложнениями. Обязательно предупредите врача о лекарствах, которые вы принимаете.

. Кажется, что это ерунда, но на самом деле многим пациентам это помогает немного успокоиться. И : анестезия может попросту не подействовать, к тому же это чревато осложнениями. Обязательно предупредите врача о лекарствах, которые вы принимаете. Если есть возможность, то лучше сначала познакомиться с врачом , прийти к нему на консультацию, составить план лечения. В следующий раз вам будет уже комфортнее, и страха будет меньше.

, прийти к нему на консультацию, составить план лечения. В следующий раз вам будет уже комфортнее, и страха будет меньше. Лечение нужно планировать от простого к сложному. Рекомендуется начать с чистки, затем лечить небольшие кариесы и в последнюю очередь заниматься лечением каналов и удалениями (именно поэтому не стоит дотягивать до острой боли). Вы привыкнете к доктору и обстановке в клинике и постепенно сможете легко переносить более серьезные вмешательства.

Рекомендуется начать с чистки, затем лечить небольшие кариесы и в последнюю очередь заниматься лечением каналов и удалениями (именно поэтому не стоит дотягивать до острой боли). Вы привыкнете к доктору и обстановке в клинике и постепенно сможете легко переносить более серьезные вмешательства. Постарайтесь запланировать визит к врачу на утренние часы. Так вы будете более спокойны, не успеете себя «накрутить». Также к вечеру немного усиливаются болевые ощущения. Если есть возможность, возьмите выходной на работе в этот день.

2. Почему образуется кариес и как можно предотвратить его образование?

Если коротко, механизм возникновения кариеса таков: сначала образуется кислотная среда (причинами могут стать бактерии в зубном налете, продуцирующие кислоты, продукты питания с кислотным pH). Кислотная среда способствует вымыванию минералов из эмали, нарушению ее структуры. Постепенно в эмали образуется брешь или полость, затем она начинает углубляться, и эмаль постепенно разрушается. Бороться с этим можно следующим образом: Тщательно ухаживать за зубами , проводить реминерализацию эмали. Насытить эмаль минералами можно и в домашних условиях с помощью специальных средств. Самые популярные из них — R.O.C.S. Minerals, Tooth Mousse.

, проводить реминерализацию эмали. Насытить эмаль минералами можно и в домашних условиях с помощью специальных средств. Самые популярные из них — R.O.C.S. Minerals, Tooth Mousse. Не допускать длительного нахождения зубов в кислотной среде. Съели конфету, выпили стакан газировки за обедом — прополощите рот пенкой или ополаскивателем или хотя бы запейте водой.

Съели конфету, выпили стакан газировки за обедом — прополощите рот пенкой или ополаскивателем или хотя бы запейте водой. Не пить газировку, сок, морс и другие подобные напитки после чистки зубов перед сном. Ночью слюна практически не вырабатывается, а это значит, что часов 8 будет идти процесс деминерализации эмали. После чистки зубов на ночь можно пить только воду.

3. Как правильно ухаживать за зубами?

Чистить зубы зубной щеткой средней жесткости 2 раза в день не менее 3 минут (щетки с мягкой щетиной больше подойдут людям с чувствительными зубами). Важно прочищать каждый зуб со всех сторон выметающими движениями сверху вниз. Главная ошибка, которую допускают почти все — это чистка движениями справа налево . При такой технике налет и бактерии только забиваются еще глубже под десну и в зубной промежуток.

(щетки с мягкой щетиной больше подойдут людям с чувствительными зубами). Важно прочищать каждый зуб со всех сторон выметающими движениями сверху вниз. Главная . При такой технике налет и бактерии только забиваются еще глубже под десну и в зубной промежуток. Если у вас есть брекет-система / коронки / импланты, рекомендуется пользоваться ирригатором и специальными ершиками для более тщательной гигиены.

Необходимо посещать кабинет стоматолога для профилактического осмотра раз в полгода и проводить профессиональную гигиену . Даже если вы чистите зубы правильно, существуют труднодоступные участки, которые сможет очистить только врач. Также на осмотре можно выявить проблемы в зародыше и быстро их устранить (к примеру, вылечить поверхностный кариес).

. Даже если вы чистите зубы правильно, существуют труднодоступные участки, которые сможет очистить только врач. Также на осмотре можно выявить проблемы в зародыше и быстро их устранить (к примеру, вылечить поверхностный кариес). Не забывайте менять зубную щетку каждые 2–3 месяца. Еще старую щетку можно заменить на новую после профгигиены у стоматолога, так как под застарелым налетом находились различные виды микроорганизмов, которые теперь исчезли, а также после перенесенной простуды или бронхита. Что касается электрических зубных щеток, то они могут отлично мотивировать человека регулярно чистить зубы, но обычная щетка справляется со своей задачей ничуть не хуже — просто придется больше стараться.

4. Как выбрать зубную пасту?

Главное в чистке зубов — это правильная техника. Если вы чистите зубы 30 секунд, даже самая дорогая паста вам не поможет. Если у вас нет проблем с зубами (повышенная чувствительность, кровоточивость десен и так далее), можно использовать любую зубную пасту (кроме абразивной). Если вас беспокоит конкретная проблема, стоит проконсультироваться со своим стоматологом и выбрать пасту, которая предназначена для ее решения. Подбирая пасту самостоятельно, вы рискуете впустую потратить деньги. Также стоит обратить внимание на концентрацию фторидов в источниках водоснабжения в вашем регионе: оптимальный показатель составляет 0,7–1,2 мг/л. Если он меньше, стоит использовать пасту с фтором. Фтор — это единственное вещество, которое действительно может предотвращать появление кариеса, что подтверждено многолетними исследованиями. В то же время полно статей, утверждающих об опасности этого вещества. Фтор действительно ядовит, и это не секрет, но все зависит от концентрации, как и в случае со всеми другими лекарствами. На сегодняшний день нет ни одного исследования, подтверждающего вред фторидов при использовании фторсодержащих средств в профилактических целях.

5. Как сделать зубы белее?

Существует такое понятие, как RDA — индекс абразивности зубных паст. Он варьируется от 0 до 220. Если на пасте написано «отбеливание», скорее всего, RDA составляет больше 70, то есть в составе пасты очень много абразивных частиц. Для зубов это сродни обработке поверхности наждачной бумагой. Поэтому на таких пастах написано «не подходит для ежедневного применения». Если зубы не чувствительные и не беспокоят, но вы любитель чая и кофе, можно периодически пользоваться пастой с RDA повыше. Для чувствительных зубов лучше выбирать пасту с максимально низким RDA (около 20–40). Не забывайте, что отбеливание зубными пастами происходит только за счет удаления налета от чая, кофе и табака. В результате регулярного использования отбеливающих паст вы получаете свой естественный цвет зубов, который у всех людей обычно желтоватый. Отбелить зубы на несколько тонов можно только в кабинете стоматолога, но учтите, что следует осторожно выбирать желаемый оттенок: неестественно белоснежная улыбка смотрится некрасиво и очень сильно контрастирует с оттенком глазных яблок.

6. Что такое фиссуры и зачем их герметизировать?

Фиссуры — это естественные углубления на жевательной поверхности жевательных зубов. Их форма очень благоприятна для застревания частиц пищи и размножения кариесогенных бактерий, поэтому чаще всего с этой поверхности и начинается образование кариозных полостей. В стоматологии часто применяется герметизация фиссур для профилактики развития кариеса в этой области. Производится их чистка (если необходимо), раскрытие и заливка специальным герметиком. В результате бактерии в этой области не «застревают» и не размножаются. Герметизацию фиссур можно проводить в любом возрасте и детям, и взрослым. В некоторых странах эта процедура входит в число обязательных по страховке.

7. Виниры — это безопасно?

До и после установки виниров.

Виниры — это керамические пластинки, которые замещают внешний слой зуба (в пределах эмали) и благодаря этому могут корректировать его форму и цвет. Отчасти виниры можно сравнить с накладными ногтями — тонкая прозрачная пластинка приклеивается сверху и меняет цвет и форму зубов. Если вы пришли к хорошему стоматологу, то слой эмали, который убирается при обработке зуба под винир, не превысит 0,5–0,7 мм, что является незначительным и не отразится на зубах негативным образом. В каких случаях виниры могут вам помочь: Если у вас большие промежутки между зубами;

Если цвет ваших зубов неоднородный, плохо поддается отбеливанию;

Если вам не нравится форма ваших зубов (например, вам хочется иметь более квадратные углы, а они у вас слишком скругленные, и наоборот). Виниры могут скалываться при сильной нагрузке, поэтому противопоказанием для их установки является бруксизм (скрежетание зубами во время сна, привычка сильно сжимать зубы в стрессовых ситуациях и так далее). Виниры лучше не устанавливать при отсутствии хотя бы одного жевательного зуба (зубы мудрости не в счет). Дело в том, что виниры не могут противостоять сильной нагрузке, а при отсутствии зафиксированной высоты прикуса (что возможно только при наличии всех групп зубов в полости рта) весь упор идет как раз на передние зубы. Поэтому перед установкой виниров необходимо разобраться с жевательными зубами, восстановить жевательную функцию и только потом заниматься эстетикой.

8. Чем грозит длительное отсутствие зуба?

Если вам удалили зуб, настоятельно рекомендую не откладывать с протезированием. Некоторые пациенты в целях экономии предпочитают не лечить зуб, а удалить его, потому как «все равно его не будет видно, вставлять зуб не буду, слишком дорого». Объясню, к чему это может привести. Со временем соседние зубы сдвигаются, и места не остается ни для коронки, ни для импланта. Верхний зуб замещает собой образовавшуюся дыру и сдвигается вниз. Пациенту требуется дорогостоящее ортодонтическое лечение, верхний зуб подлежит удалению, а затем протезируются и верхний, и нижний зуб. Стоимость лечения увеличивается в разы. Еще один любопытный момент, связанный с протезированием зубов. На сайтах косметологов и пластических хирургов периодически встречаются примеры работ по уменьшению носогубных складок и поднятию уголков губ. Чаще всего появление таких морщин связано не столько с возрастными изменениями, сколько с уменьшением нижней трети лица из-за отсутствия одного или нескольких жевательных зубов или из-за их сильной стертости. Замечали ли вы, что у пожилых людей губы как бы завернуты внутрь, а выражение лица как будто недовольное? Обычно это связано с полным или частичным отсутствием зубов. Поэтому, прежде чем отправляться в кабинет косметолога, стоит восстановить зубы. Отсутствие даже 2–3 зубов может кардинально изменить общий вид лица.

Если вас беспокоят какие-либо проблемы с зубами, не занимайтесь самолечением — посетите врача-стоматолога. Много времени это не займет, но поможет уберечь вас от проблем и потери средств в будущем. И не забывайте: корень большинства проблем в стоматологии — плохая гигиена!