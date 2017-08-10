Вот какой макияж подходит каждому из 4 цветотипов внешности

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Кажется, что выбор косметики неограничен — к нашим услугам все цвета помад, теней и румян. Но одни оттенки подчеркивают наши достоинства, а другие не дают им проявиться. Оказывается, многое зависит от цветотипа — сочетания цвета кожи, волос и глаз. В новом фотопроекте AdMe.ru мы показали удачный и неудачный варианты макияжа для всех 4 цветотипов. Возьмите на заметку и будьте всегда красивы.

Девушка-«лето» относится к холодному типу и обладает неконтрастной внешностью. Ее черты — спокойные, аристократически неяркие. Такому типу подходит макияж в приглушенных, холодных тонах. Мягкие теплые оттенки — например, персиковый — могут быть использованы лишь как дополнение.

Тон кожи

Тональные кремы бывают и холодных розовых оттенков, и теплых бежевых. Для девушки цветотипа «Лето» будет ошибкой выбрать холодный оттенок — с ним ее кожа, которая имеет розовый подтон, приобретает нездоровый красноватый цвет. Лучше подойдет тональный крем бежевого оттенка.

Брови

Даже если в волосах есть теплые золотистые пряди, для бровей больше подходят холодные цвета. Мы использовали холодный коричневый оттенок.

Румяна и макияж глаз

В отличие от тонального крема, румяна мы нанесли приглушенного холодного оттенка — это подчеркнуло свежесть и здоровый вид кожи. А вот теплые тона делают кожу уставшей и тусклой.

Макияж глаз в ярких теплых зеленоватых тонах подчеркивает красноту кожи. А вот розовато-коричневые тени со светлым молочным цветом в уголке глаза и под бровью добавили образу свежести и легкости.

Губы

На левую половину губ мы нанесли помаду пусть и холодного, но яркого и дерзкого цвета фуксии. Он выбивается из образа, выходя на передний план и затмевая красоту девушки-«лета». А вот справа мы использовали приглушенный, но в то же время насыщенный цвет красного коралла. Он связал воедино весь образ — и макияж, и цвет волос.

Девушка-«весна» обладает теплым, неконтрастным типом внешности. Для нее характерны светлые, чистые, нежные тона, тонкая светлая кожа, веснушки.

Тон кожи

Для цветотипа «Весна» мы подобрали тональный крем светлого и теплого бежевого цвета. Холодный цвет тона для теплого и светлого оттенка кожи совсем не подошел.

Брови

Для оформления бровей девушке-«весне» больше подходят теплые и мягкие тона, а вот брови холодного оттенка выглядят на ее нежном лице резко и жестко.

Румяна и макияж глаз

Холодные розовые оттенки делают кожу болезненно красной, поэтому мы подобрали румяна теплого и свежего персикового цвета.

Золотисто-коричневые цвета выглядят гармонично, глаза становятся выразительными, взгляд — ярким. А вот холодные красные оттенки теней не подошли: подчеркнули красноту кожи, взгляд стал тусклым.

Губы

Холодный цвет помады слева подчеркивает красноту кожи и совсем не сочетается с цветом волос и глаз. А вот теплый красный тон помады справа делает девушку-«весну» ярче, эффектнее и привлекательнее и подчеркивает здоровый и свежий вид кожи и блеск в глазах.

У девушки-«осени» теплый контрастный тип внешности: золотистые оттенки в волосах, янтарные или ореховые — в цвете глаз.

Тон кожи

Тональный крем с холодным розовым подтоном делает лицо тусклым, подчеркивает красноту кожи. Поэтому мы выбрали тональный крем теплого бежевого оттенка.

Брови

Для макияжа бровей цветотипу «Осень» отлично подойдут теплые тона. Они перекликаются с цветом прядей волос, а красновато-коричневый оттенок подчеркивает цвет радужки глаз.

Румяна и макияж глаз

Холодный оттенок румян подчеркивает красноту кожи, а вот теплые тона — самое то. Мы подобрали румяна оттенка спелой клубники — очень вкусные щеки получились у нашей «осенней» девушки.

Для карих глаз подходят почти все оттенки теней. Мы выбрали теплые глубокие тона: насыщенный болотный оттенок теней с зеленовато-золотистом тоном. А вот фиолетовый холодный оттенок подчеркнул красноту глаз.

Губы

Холодные светлые розовые оттенки просто теряются на лице яркой «осени» и совсем не сочетаются с ней. А вот насыщенный бордовый оттенок помады отлично дополнил ее выразительный образ.

Внешность девушки-«зимы» контрастная и холодная: светлая кожа, темные волосы, яркие глаза насыщенного цвета. Этому типу идут чистые холодные оттенки.

Тон кожи

Теплые тона с эффектом загара лишь старят кожу девушки-«зимы», поэтому для нее мы подобрали холодный светлый оттенок тонального крема.

Брови

Оставим теплые тона для «теплых» девушек — «весны» и «осени». Для бровей «зимы» — только холодные оттенки! Они сочетаются с холодным цветом волос и придают образу выразительности.

Румяна и макияж глаз

Румянами теплого рыжего тона можно лишь окончательно состарить юную девушку, зато светлые розовые цвета на коже холодного оттенка выглядят просто отлично.

Теплые оттенки теней не подошли модели. Но стоило взять холодные фиолетовые оттенки в сочетании с льдистым белым — и «зима» расцвела во всей красе. Брови и ресницы стали выразительнее, а кожа — свежее.

Губы

Помада теплого тона выглядит совсем не к месту, а вот светлые чистые розовые оттенки завершили образ и сделали нашу «зимнюю» девушку и яркой, и нежной одновременно.